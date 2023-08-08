Апеляційний суд відмовив прокуратурі – Михайло Головко збереже посаду "маршалка".

Судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду відмовилися задовольнити скаргу Антикорупційної прокуратури на рішення першої інстанції у справі про відсторонення Михайла Головка з посади голови Тернопільської обласної ради – "маршалок" залишиться при посаді, незважаючи на оголошену підозру.

 

 

Про це "Суспільному" розповів адвокат Костянтин Глоба.

 

"Прокурор у судовому засіданні на запитання суддів по конкретних доказах, які дозволять суду прийняти протилежне рішення, відсторонення Михайла Головка, не привів жодного доказу", – сказав Глоба.

 

Михайла Головка та двох заступників голови обласної адміністрації підозрюють у вимаганні понад 2 мільйонів гривень у підприємця. Попередня кваліфікація – частина 4 статті 368 Кримінального кодексу – вимагання неправомірної вигоди групою осіб за попередньою змовою.

 

08.08.2023

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