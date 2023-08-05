Західноафриканські країни планують інвазію у Ніґері.

Таким чином вони хочуть повернути владу законно обраному президентові Мохамеду Базуму

 

 

Керівники оборонних відомств країн Західної Африки розробили план військового втручання, якщо путчисти не повернуть владу поваленому президентові Ніґеру Мохамедові Базуму. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Економічне співтовариство західноафриканських держав (The Economic Community of West African States – ECOWAS) дало лідерам військового перевороту в Ніґері час до неділі, шостого серпня, цофнутися з влади та відновити на посаді обраного президента Мохамеда Базума. Якщо цього не буде зроблено в зазначений термін, західноафриканські країни вдадуться до воєнних дій.

 

Таке рішення лідери краї – членів ECOWAS ухвалили  після того, як посередницькі зусилля щодо врегулювання кризи не призвели до результатів. На нараді, яка відбулася в п’ятницю, четвертого серпня, в Абуджі ECOWAS зайняв жорстку позицію щодо путчу, який було вчинено минулого тижня. Він став уже сьомим переворотом у Західній та Центральній Африці з 2020 року.

 

Комісар ECOWAS з політичних питань, миру та безпеки Абдель-Фатау Муса повідомив, що, відповідно до складеного плану, рішення про час і місце інвазії ухвалюватимуть глави держав і не повідомлятимуть учасникам перевороту в Ніґері. «Пророблено всі елементи можливого втручання, включно з ресурсами, способами та термінами розгортання сил», – заявив він.

 

Організація, до якої входять 15 держав, уже запровадила санкції проти Ніґеру та відправляла делегацію до столиці країни Ніамей у пошуках «дружнього врегулювання». Однак джерело в оточенні делегації повідомило, що делегати натрапили на різку відмову і не стали там затримуватися.

 

Ніґер диспонує великими запасами урану та нафти і відіграє важливу роль у війні з ісламістами в Сахелі, а отже має стратегічне значення для США, Китаю, Європи та Росії.

05.08.2023

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