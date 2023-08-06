529-й день війни Росії в Україні. Хроніка

05:25 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські сили 4 серпня завдали морським безпілотником удару по російському нафтовому танкеру, що стало другою атакою на російські кораблі в Чорному морі за два дні поспіль. The Moscow Times ідентифікувала танкер як танкер-хімовоз "Сіґ" , який перебуває під санкціями США за постачання авіапалива російським військам у Сирії. Джерела в СБУ підтвердили українському виданню "Суспільне", що СБУ та ВМС України завдали удару по кораблю біля Керченського мосту з морським безпілотником. Росморрічфлот повідомило, що удар по "Сіґ" стався за 27 кілометрів на південь від Керченського мосту, і російські мілблогери стверджували, що напад змусив російську владу призупинити рух по мосту. Російський канал Baza повідомив, що морський безпілотник пробив у "Сіґ" отвір розміром метр на два у машинне відділення, а державні російські видання стверджували, що інцидент не призвів до розливу нафти. Російський мілблогер стверджував, що український морський безпілотник навмисно націлився на машинне відділення, оскільки націлювання на корму створює найменшу ймовірність розливу нафти, і саме там розташоване найдорожче та складне для ремонту обладнання. Характер і місце атаки на кораблі свідчать про те, що українські сили мали намір вивести корабель з ладу без значних екологічних наслідків. Українські війська протягом тривалого часу націлювалися на Керченський міст, щоб погіршити логістику російських військ на півдні України, а атака на "Сіґ" є частиною ширших зусиль з виведення з ладу кораблів, залучених до постачання російських військових сил, місце атаки поблизу мосту свідчить про те, що це було частиною більшої спроби порушити логістику Росії вздовж ключової російської наземної лінії комунікації.

• Українські посадовці повідомили моряків про те, що Україна може завдати ударів по суднах біля чорноморських портів Росії, що є виваженою відповіддю на триваючі з 17 липня російські удари по Одесі, головному порту України.

• Українські військово-морські удари, ймовірно, є частиною цілеспрямованої кампанії з перехоплення суден, спрямованої на створення сприятливих умов для проведення більш масштабних контрнаступальних операцій.

• Українські сили продовжують відтягувати російські війська в район Бахмута та закріплювати їх там, незважаючи на уповільнення темпів українських операцій там. Російські війська для підтримки оборонних операцій навколо Бахмута розгорнули елітні формування та частини, включаючи елементи 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії, 11-ї бригади ПДВ, 106-ї дивізії ПДВ та 364-ї бригади спецназу ГРУ Генштабу РФ. ISW також помітила припущення, що підрозділи 31-ї бригади ПДВ зараз обороняють південний фланг Бахмута, і деякі кадри, які свідчать про те, що на Бахмутський напрямок нещодавно прибули підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії (8-а гвардійська загальновійськова армія, Південний військовий округ), що означає використання значної бойової сили, яку російські війська могли би використати для підтримки наступальних операцій у Луганській та Харківській областях або для посилення оборонних операцій Росії на півдні України.

• Українські сили здійснили 5 серпня обмежені наземні атаки на півдні України, що є частиною тривалої схеми обмежених українських наземних атак, які супроводжують українські зусилля з блокування російської логістики і штабів у тилових районах. У Генштабі України повідомили, що українські війська вели контрнаступальні дії на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Російські джерела стверджували, що українські сили здійснили обмежені наземні атаки в обох районах і просуваються поблизу Оріхова. Російські джерела регулярно характеризують українські атаки на півдні України як атаки до роти з мінімальною підтримкою бронетехніки або танків. Ці невеликі українські наземні атаки свідчать про те, що українські сили продовжують зберігати незадіяні резерви для більших механізованих атак. Обмежені українські наземні атаки можуть створити умови для більших механізованих атак, коли українська кампанія блокування російського тилу спричинить наслідки на полі бою, а також можуть підтримати зусилля України досягти асиметричного градієнта виснаження. Більші українські механізовані наступальні операції були спорадичними з початку контрнаступу на початку червня, і ISW не спостерігала візуальних доказів чи інших спостережуваних слідів, які би вказували на великий штурм поблизу Оріхова, який, як стверджували російські джерела, відбувся 26 липня. Можливо, російські джерела перебільшили українську атаку, щоб зобразити українські контрнаступальні операції провальними. The New York Times повідомила, що 26 липня двоє анонімних чиновників Пентагону заявили, що "головний поштовх" контрнаступу почався, хоча було незрозуміло, чи мали на увазі ці чиновники атаку 26 липня, а інші неназвані офіційні особи США згодом відмовилися від цих коментарів. Очевидно, що українські війська не проводять великих, масованих механізованих контрнаступальних операцій на запорізькому напрямку, поки триває їхня кампанія блокування, хоча вони продовжують проводити серію різного масштабу, але відносно невеликих атак через лінію фронту, наслідком яких є фіксації російських військ на місці, втомлюючи їх і виснажуючи, як ISW спостерігав раніше.

• Повідомляється, що високопосадовці з 40 країн, включаючи США, Китай та Індію, почали 5 серпня переговори в Джидді в Саудівській Аравія, спрямовані на розробку низки ключових принципів, якими би можна було керуватися при майбутньому врегулюванні війни в Україні.

• Російські війська вели наступальні дії на північний схід від Куп’янська, на лінії Сватове — Кремінна, в районі Бахмута, на ділянці фронту Авдіївка — Донецьк, на межі заходу Донецької та сходу Запорізької областей, на заході Запорізької області і просувалися на лініях Сватове – Кремінна та Авдіївка – Донецьк.

• Українські війська вели наступальні операції на лініях Сватове – Кремінна, Авдіївка – Донецьк, на заході Донецької області, в районі межі заходу Донецької та сходу Запорізької областей, на заході Запорізької області і просувалися на лінії Сватове – Кремміна.

• Помилувані бойовики ПВК «Вагнера» продовжують збільшувати рівень рецидивізму в Росії.

• Російські чиновники продовжують під виглядом літніх канікул вивозити українських дітей з окупованих регіонів до Росії.