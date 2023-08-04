Скинутий президент Ніґеру звернувся по міжнародну підтримку.

Він застеріг, що весь реґіон Сахель може підпасти під вплив Росії. 

 

 

Президент Ніґеру Мохамед Базум, якого відлучили від влади путчисти, попросив про підтримку Сполучені Штати та міжнародну спільноту справи відновлення конституційного ладу в країні. Своє прохання він виклав у статті, опублікованій газетою The Washington Post.

 

«Я пишу це як заручник. Ніґер зазнав нападу військової хунти, і я – лише один зі сотень громадян, які були свавільно й незаконно ув'язнені... У лиху годину я закликаю уряд США і всю міжнародну спільноту допомогти нам відновити наш конституційний порядок. (...) Народ Ніґеру ніколи не забуде вашої підтримки в цей поворотний момент нашої історії», – написав Базум.

 

«Хоча ця спроба перевороту – трагедія для ніґерців, її успіх може мати руйнівні наслідки далеко за межами наших кордонів», – наголосив глава держави. Базум зазначив, що здійснений військовими переворот «не має жодного виправдання».

 

За його словами, у неспокійному реґіоні Сахель Ніґер залишався «останньою цитаделлю дотримання прав людини». «Тепер увесь реґіон Сахель може підпасти під вплив Росії за допомогою "групи Ваґнера", жорстокість та тероризм якої повною мірою проявилися в Україні», – застеріг президент,

 

«Наш уряд прийшов до влади внаслідок демократичних виборів у 2021 році. Необхідно протидіяти будь-якій спробі повалити законний уряд, і ми цінуємо рішуче та недвозначне засудження цієї цинічної спроби зруйнувати значний поступ, досягнутий Ніґером за демократії», – написав він.

 

Ніґерський лідер нагадав, що закордонна допомога становить 40% бюджету його країни, «але її не буде доставлено, якщо переворот увінчається успіхом».

 

Нагадаємо, що 26 липня частина службовців президентської гвардії Ніґера виступила проти президента Базума, якого схопили й усунули від влади. Генштаб ЗС Ніґера підтримав бійців, які змістили президента. Новим лідером країни проголосив себе командувач гвардії генерал Абдурахман Чіані.

 

США, Франція, ЄУ, Африканський союз засудили військовий переворот. 

04.08.2023

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