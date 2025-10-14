Президент Мадагаскару втік з країни на тлі протестів.

Напередодні він розпустив парламент, але опозиція відмовилася визнавати це рішення

Президент Мадагаскару Андрі Радзуеліна полишив країну на тлі масових протестів у столиці Антананаріву. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на джерела та лідера опозиції Сітену Рандріанасолоніайко.

«Ми зателефонували в апарат президента, і нам підтвердили, що він полишив країну», – сказав Рандріанасолоніайко. За його словами, Радзуеліна виїхав з країни після того, як до протестів приєдналися військовики.

У зверненні до нації, яке транслювалось у соцмережах ввечері 13 жовтня, президент Мадагаскару підтвердив, що полишив країну. Він пояснив це захистом свого життя і заявив, що «не дозволить знищити Мадагаскар». Президент не повідомив, де саме він наразі перебуває. Водночас він оголосив про розпуск Національної асамблеї – нижньої палати парламенту. Рандріанасолоніайко заявив, що цей указ не має юридичної сили.

За інформацією Reuters, Радзуеліна відлетів з острова, колишньої французької колонії, на французькому військовому літаку. Це нібито було погоджено з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Демонстрації на Мадагаскарі розпочалися 25 вересня. Їх спровокував дефіцит води та електрики. Наразі демонстранти вимагають, щоб президент Мадагаскару подав до демісії та вибачився за насильство проти протестувальників. За даними ООН, з 25 вересня у сутичках між протестувальниками та силами безпеки загинуло щонайменше 22 особи.

11 жовтня частина військовослужбовців корпусу кадрового управління армії Мадагаскару CAPSAT долучилася до протестів. Андрі Радзуеліна прийшов до влади на Мадагаскарі завдяки державному перевороту 2009 року, здісненому за допомогою солдатів CAPSAT.