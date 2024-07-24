Спецслужби Грузії заявили про підготовку державного перевороту в країні.

Вони підозрюють у заколоті чиновників часів Саакашвілі, які наразі перебувають в Україні.

 

                                     Георгій Лордкіпанідзе

 

Служба державної безпеки (СДБ) Грузії заявила в середу, 23 липня, що розслідує кримінальну справу про змову з метою повалення державної влади та підготовки терористичних актів. Про це повідомив інформаційний портал Apsny.ge.

 

Грузинські спецслужбовці підозрюють в організації заколоту грузинських високопосадовців та співробітників силових відомств часів президенства Міхеїла Саакашвілі, які наразі мешкають в Україні. Їм, зокрема, закидають підготовку вбивства засновника та почесного голови правлячої партії «Грузинська мрія», мільярдера Бідзіни Іванішвілі.

 

«Виходячи з високого суспільного інтересу хочемо повідомити громадськість, що у Службі державної безпеки проводиться розслідування за фактом підготовки терористичного акту та змови з метою повалення державної влади – злочину, передбаченого частиною першою статті 18-323 та частиною першою статті 315 КК Грузії», – йдеться у заяві СДБ. Представники відомства стверджують, що «метою згаданих злочинних дій є повалення державної влади насильницьким шляхом деструктивними силами на тлі створення заворушень та ослаблення влади».

 

Протягом останніх кількох днів СДБ опитала у цій справі близько десяти грузинів, які воювали в Україні проти російських загарбників, після їхнього повернення на батьківщину через поранення або у відпустку. Усі вони вважаються свідками, жодного з них не затримано, і звинувачення їм не висунуто.

 

З повідомлень грузинських ЗМІ стало відомо, що серед головних підозрюваних фігурує колишній заступник міністра внутрішніх справ Грузії (у 2009–2012 роках) генерал Георгій Лордкіпанідзе. Нині він обіймає посаду заступника глави контррозвідки України. Ще один підозрюваний – колишній начальник генерального штабу збройних сил Грузії генерал Георгій Каландадзе, який вважається куратором усіх грузинів, що воюють в Україні проти російської армії. Вони обидвоє заочно засуджені в Грузії до ув'язнення за нібито посадові злочини.

24.07.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Дорогою домів
Мар'яна Кавінська
"великий, як кожен творець, непізнаваний, як обличчя, безкінечний, як точка…" In memoriam Євгена Гулевича
21.07.24 | | Галичина
Банальність війни
Віталій Портников
Важливо продовжувати йти вперед і наповнювати життям навіть мертві міста. Але для цього потрібно насамперед усвідомлювати реальність, воєнну реальність наших часів.
21.07.24 | | Дискурси
Жага Франка
Валентина Романюк
Геній Франка — це не лише вказана Провидінням комбінація генів, неймовірна, запорогова працездатність, а й висока концентрація думки й енергії. Процюк психологічно правдиво відтворює зовнішні обставини і внутрішній стан Франка, ті години благодатної наснаги, коли народжувалися його шедеври.
20.07.24 | | Штука
Відчуття абсурду
Василь МАХНО
Чому питома вага абсурдності переважає саме тепер і зараз, чому навала інформації витискає з нас останнє бажання опору цьому нестримному й дивному потокові подій?
20.07.24 | | Дискурси
Не знати нащо
Тарас Прохасько
Інформація, не прожита натільно, проминає щоденно, забираючи із собою ще частку того, що знав. А можливість мати все невідомо як убиває відчуття межі між тим, що має бути а що може
18.07.24 | | Дискурси
Дещо темніші дні. Іздрик
На виставці представлена вся серія сірникових коробок з 2022-23 років, а також вибрані роботи Іздрика періоду 1993-1995 років. Блокнот з 2023-24 років буде подано в онлайн-вимірі виставки в форматі відео та пдф-файлу, але за попередньої домовленості його можна оглянути, гортаючи.
18.07.24 | | Штука
Львівські вистави у шортлісті «ГРИ»
За найкращу драматичну виставу: «Вороги. Історія любові». За найкращу камерну виставу: «Клуб “Зневіра”». За найкращу танцювальну виставу і виставу фізичного театру: «Тіні забутих предків». За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни: «Доця».
17.07.24 | | Штука
Дитинство в Радянській Україні (4)
Роман Мацюк
Дитинство було сонячним, машин, смороду було менше, але тиск, оцей тиск російщини, мовний тиск, ідеологічний тиск, політичний тиск, усвідомлювався
17.07.24 | | Минуле

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.