Спецслужби Грузії заявили про підготовку державного перевороту в країні.

Вони підозрюють у заколоті чиновників часів Саакашвілі, які наразі перебувають в Україні.

Георгій Лордкіпанідзе

Служба державної безпеки (СДБ) Грузії заявила в середу, 23 липня, що розслідує кримінальну справу про змову з метою повалення державної влади та підготовки терористичних актів. Про це повідомив інформаційний портал Apsny.ge.

Грузинські спецслужбовці підозрюють в організації заколоту грузинських високопосадовців та співробітників силових відомств часів президенства Міхеїла Саакашвілі, які наразі мешкають в Україні. Їм, зокрема, закидають підготовку вбивства засновника та почесного голови правлячої партії «Грузинська мрія», мільярдера Бідзіни Іванішвілі.

«Виходячи з високого суспільного інтересу хочемо повідомити громадськість, що у Службі державної безпеки проводиться розслідування за фактом підготовки терористичного акту та змови з метою повалення державної влади – злочину, передбаченого частиною першою статті 18-323 та частиною першою статті 315 КК Грузії», – йдеться у заяві СДБ. Представники відомства стверджують, що «метою згаданих злочинних дій є повалення державної влади насильницьким шляхом деструктивними силами на тлі створення заворушень та ослаблення влади».

Протягом останніх кількох днів СДБ опитала у цій справі близько десяти грузинів, які воювали в Україні проти російських загарбників, після їхнього повернення на батьківщину через поранення або у відпустку. Усі вони вважаються свідками, жодного з них не затримано, і звинувачення їм не висунуто.

З повідомлень грузинських ЗМІ стало відомо, що серед головних підозрюваних фігурує колишній заступник міністра внутрішніх справ Грузії (у 2009–2012 роках) генерал Георгій Лордкіпанідзе. Нині він обіймає посаду заступника глави контррозвідки України. Ще один підозрюваний – колишній начальник генерального штабу збройних сил Грузії генерал Георгій Каландадзе, який вважається куратором усіх грузинів, що воюють в Україні проти російської армії. Вони обидвоє заочно засуджені в Грузії до ув'язнення за нібито посадові злочини.