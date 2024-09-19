Спецслужби Вірменії запобігли спробі державного перевороту.

Учасники заколоту готувалися на військовій базі в Росії.

 

 

Служба національної безпеки Вірменії запобігла спробі збройного перевороту. Про це пише вірменський інформаційний портал News.am з покликом на заяву Слідчого комітету Вірменії. 

 

У заяві стверджується, що у підготовці перевороту брали участь п'ять громадян Вірменії, двоє колишніх мешканців Нагірного Карабаху та «ще не встановлені особи».  «Вони навмисно створили умови для захоплення влади в Республіці Вірменія шляхом застосування насильства та присвоєння повноважень уряду», – зазначає СК.

 

Для здійснення своїх планів, за версією слідства, заколотники під приводом проходження тримісячних військових зборів у Росії завербувала низку співгромадян та колишніх мешканців Нагірного Карабаху. Завербованим особам пообіцяли платити 220 тисяч російських рублів на місяць і відправили на військову базу «Арбат» в Ростові-на-Дону, де вони й мали пройти військову підготовку. Вона, зокрема передбачала ознайомлення з новим важким озброєнням, вишкіл навичок його застосування, несення бойового чергування.

 

Вірменські слідчі стверджують, що вже в Росії завербовані «пройшли попередню перевірку», зокрема на поліграфі, з метою «з'ясування їхніх особистісних характеристик та політичних поглядів». Пізніше чоловікам повідомили, що їхня справжня мета після навчання – повернутися на батьківщину та повалити чинну владу для «порятунку Республіки Вірменія».

 

За даними вірменських силовиків, низка завербованих відмовилася брати участь у збройному заколоті і спішно повернулася додому. Ймовірно, саме ці люди повідомили правоохоронні органи про підготовку заколоту.

19.09.2024

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