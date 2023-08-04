Укрзалізниця запускає додаткові потяги сполученням Київ-Львів.

У зв'язку з великим попитом пасажирів на поїздки до заходу України, Укрзалізниця призначає додаткові поїзди з Києва до Львова.

Так, зокрема, було призначено додатковий поїзд №191/192 Київ — Львів. Він відправлятиметься з Києва 4, 5, 6, 11, 12 та 13 серпня о 07:05 і прибуватиме до Львова о 14:49. Зворотно, зі Львова, поїзд їхатиме в ті ж дати о 14:37 і прибуватиме до Києва о 22:05.





Крім того, призначений також додатковий поїзд №163/164 сполученням Київ — Львів. Він відправлятиметься з Києва 11, 12 та 13 серпня о 06:28 і прибуватиме до Львова о 13:58. У зворотному напрямку, зі Львова, потяг виїжджатиме в ті ж дати о 14:50 і прибуватиме до Києва о 22:27.



"Усі рейси будуть виконуватись фірмовими вагонами з кондиціонуванням. Квитки на поїзди, як завжди, будуть доступні в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів", — йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

Також нещодавно Укрзалізниця запустила новий поїзд зі Львова до Мукачева. З 1 серпня він курсує із зупинками Миколаїв-Дністровський, Стрий, Сколе, Гребенів, Тухля, Славсько, Лавочне, Воловець, Свалява. Відправлення зі Львова о 07:35, прибуття до Мукачева о 12:07. У зворотному напрямку відправлення з Мукачева о 14:30, прибуття до Львова о 18:45.



