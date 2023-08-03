Трамп висловив побоювання, що його ув’язнять на півтисячі років.

У всіх гоніннях на себе він звинуватив свого наступника Джо Байдена, якого назвав «шахрайкуватим».

 

 

Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у листі до донорів його передвиборчої кампанії припустив, що в рамках справ, фігурантом яких він став за останні місяці, його можуть засудити на понад п’ять століть ув'язнення. Про це повідомило видання The Hill.

 

«Корумпований мін'юст США, перебуваючи під контролем шахрайкуватого Джо (президента США Джо Байдена, – ред.), знову висунув мені звинувачення. І згідно з деякими повідомленнями в ЗМІ, мені може загрожувати загалом 561 рік в'язниці через "полювання на відьом", яке проводиться лівими силами. Це шість життів», – написав Трамп.

 

Насправді ж у США підсудних рідко засуджують до максимальних термінів ув'язнення за всіма пунктами звинувачення, зазначає The Hill. А терміни з різних злочинів можуть відбуватися паралельно, обмежуючи загальний час, який засуджений проводить у в'язниці.

 

Нагадаємо, що за останні місяці Дональд Трамп став фігурантом уже трьох кримінальних справ. У квітні проти нього висунули звинувачення у фальшуванні бізнес-звітності, у червні було порушено справу про незаконне зберігання секретних документів у резиденціях колишнього президента. На початку серпня Трамп став обвинуваченим у кримінальній справі про штурм Капітолію шостого січня 2021 року, вчиненого для того, щоб залишитися при владі після поразки на виборах. Він заперечує провину за всіма пунктами звинувачення.

03.08.2023

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