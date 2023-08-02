Трампові висунуто звинувачення у причетності до штурму Капітолія.

Йдеться загалом про спробу експрезидента скасувати результати виборів 2020 року.

Колишньому президентові Сполучених Штатів Дональдові Трампу у вівторок, першого серпня, було висунуто чергові кримінальні звинувачення. Цього разу інкримінації пов'язані зі спробами Трампа скасувати свою поразку на президентських виборах у США 2020 року із провокуванням штурму Капітолію в січні 2021-го. Це вже третє кримінальне звинувачення щодо Трампа за минулі чотири місяці.

Звинувачення висунуто в рамках розслідування, яке веде спеціяльний прокурор США Джек Сміт. В обвинувальному висновку, який складається з чотирьох пунктів, стверджується, що Трамп вступив у змову для того, щоб не дозволити Конґресу підтвердити перемогу президента Джо Байдена, позбавивши виборців права на чесні вибори.

Офіційні особи засвідчили, що Трамп чинив на них тиск, ґрунтуючись на хибних заявах про нібито широкомасштабні фальшування, допущені під час голосування. З документа також випливає, що шостого січня 2021 року Трамп і його прихильники «намагалися на підставі брехливих заяв про фальсифікації, а також за допомогою насильства і хаосу вплинути на законодавців з метою скасувати офіційне визнання підсумків президентських виборів».

За словами спецпрокурора Джека Сміта, саме брехня Трампа могла спровокувати атаку на Капітолій. «Напад на столицю нашої країни 6 січня 2021 став безпрецедентною атакою на центр американської демократії. Як йдеться в обвинувальному висновку, вона була спровокована брехнею – брехнею обвинуваченого, який прагнув перешкодити виконанню урядом США його основної функції», – заявив Сміт.

Разом із Трампом звинувачення висунуто ще шістьом особам, імена яких не розкриваються. Відомо, що йдеться, зокрема, про адвокатів, які допомогли експрезидентові поширити заяви про фальшування на виборах. Евентуально серед них – колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані.

Трамп уже став першим колишнім президентом США, якому було висунуто кримінальні звинувачення. Він намагається охарактеризувати судове переслідування як політично вмотивоване «полювання на відьом».