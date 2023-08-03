526-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

123,6% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

47,5% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

122,9% автомобільної техніки (з них 2,2% за минулий тиждень),

158,8% артилерійських систем (з них 3,8% за минулий тиждень),

63,2% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

33,1% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

34,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Зранку російська армія обстріляла церкву у середмісті Херсона, поранено трьох пасажирів тролейбуса, що їхав повз собор у момент російського удару, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

09:41 В Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 17 російських кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 12 ракет, повідомила керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

09:37 Українські війська відбили контратаки росіян на південному фронті, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Павло Ковальчук: ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення на напрямку Урожайне – Благодатне та західніше Старомайорського, несе значні втрати, здійснює переміщення підрозділів, застосовує резерви.

Сили оборони ведуть наступальні дії південніше міста Бахмут, при цьому росіяни здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Курдюмівки, південніше Андріївки та західніше Кліщіївки.

Сили оборони України стримують наступ російських військ також на Куп’янському та Лиманському напрямках.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Нова суперечка між популярними голосами в російському інформаційному просторі підкреслює чутливість Кремля до російських повідомлень про невдачі в Криму зокрема та, можливо, в Україні загалом, і ще більше виявила розбіжності в спільноті мілблогерів. Ця суперечка разом із супровідними звинуваченнями свідчить про те, що питання ударів по Криму є виразно невралгічною точкою в провоєнному російському інформаційному просторі. Один провоєнний мілблогер 2 серпня звинуватив інших популярних мілблогерів, які критикували ведення війни Росією, у тому, що вони "імбецили", які підтримують "провокаційні публікації" та "шалену критику міністерства оборони Росії", бо мілблогери опублікували знимки, які нібито показують наслідки нещодавніх українських ударів поблизу Севастополя та на мосту Чонгар, що, на його думку, безвідповідально поширює паніку. Підтримуваний Кремлем Шарій додатково звинуватив одного з таких критично налаштованих мілблогерів у крадіжці краудсорсингових зборів, призначених для російських військ. Ці обидві випадки критики привернули значну увагу інших провоєнних російських коментаторів, багато з яких підтримали критичні канали. Один мілблогер зазначив, що суть проблеми полягає в тому, що ці два канали публікують фотографії нібито українських ударів по Криму, але підкреслив, що оригінальні фото надійшли з українських телеграм-каналів. Інший популярний мілблогер стверджував, що суперечка навколо публікації фото ударів у Криму стала настільки інтенсивною, що привернула увагу кримського відділу ФСБ та глави кримської окупації Сергія Аксьонова, ймовірно, через те, що ці організації зацікавлені в запобіганні паніки в Криму. Критика висвітлення кримських ударів двома критично налаштованими мілбогерами ще більше підтверджує попередню оцінку ISW і підкреслює той факт, що висвітлення подій у Криму створило значну напругу в російському інформаційному просторі. Російська влада, включаючи окупаційну адміністрацію Криму, зацікавлена ​​в обмеженні поширення інформації про удари та їхні наслідки для російської логістики через окупований півострів через побоювання, що ця інформація викличе паніку серед населення та поставить під сумнів здатність Росії ефективно забезпечити безпеку окупованої території.

• Найвищі ешелони російського військового командування, можливо, наказали мілблогерам мовчати про проблеми, в яких можна прямо звинуватити російське військове командування. Дуже стримана реакція російських мілблогерів на нещодавні удари по Криму різко контрастує з їхньою реакцією на нещодавні удари безпілотників по Москві, на які мілблогери реагували відносно активно, причому деякі російські джерела прямо звинуватили мера Москви Сергія Собяніна в ударах через нездатність його адміністрації забезпечити безпеку повітряного простору Москви. Захист російських позицій у Криму, навпаки, явно є обов’язком начальника генерального штабу Росії генерала армії Герасимова, який також є головним командувачем на театрі дій в Україні. Хоча Герасимов також несе відповідальність за безпеку Москви, але він не позиціонував себе учасником оборони повітряного простору столиці, тоді як він, міністр оборони Росії Шойґу та російське військове командування загалом зосередили багато уваги на їхньому контролі війною в Україні. Російський генштаб може побоюватися, що мілблогери, які повідомляють про українські атаки на Крим, підігрівають негативне сприйняття компетентності Герасимова, а також ризикують розпалити паніку на півострові, тоді як російська влада може відчувати себе комфортно, дозволяючи більшій кількості місцевих чиновників, таких як Собянін, взяти на себе відповідальність за напади на Москву та інші російські міста. Якщо ця гіпотеза справедлива, то тиск Кремля на мілблогерів змусити себе цензурувати себе може обмежуватися тиском, щоб уникнути звітів про драматичні події, які явно погано відображають Герасимова, Шойґу чи Путіна, а не уникати обговорення всіх негативних подій.

• Російські війська в ніч з 1 на 2 серпня завдали удару з безпілотників, в результаті якого було знищено портову інфраструктуру Одеської області, включно з 40 тис. тонн зерна.

• Командувач Повітряно-десантними військами Росії генерал-полковник Михайло Теплінський оголосив про формування двох нових полків ПДВ і відновлення 104-ї дивізії ПДВ до кінця 2023 року. Заява Теплінського свідчить про те, що він зберігає свою позицію та публічну підтримку російського міноборони, незважаючи на чутки про його можливий арешт у середині липня через його зв’язки з "групою Вагнера".

• 2 серпня міністерство оборони Росії офіційно видало зброю та транспортні засоби силам територіальної оборони Бєлгородської та Курської областей, перерозподіливши регулярні військові ресурси в рамках постійних зусиль Кремля розширити можливості внутрішньої безпеки Росії після збройного повстання "групи Ваґнера" 24 червня. Неодноразове виділення додаткових військових сил Бєлгородській і Курській областях вказує на те, що Кремль дедалі більше стурбований продовженням атак на кордоні Росії з Україною.

• Українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту і, як повідомляється, 2 серпня просунулися в районі Бахмута. У Генштабі України повідомили, що українські війська вели наступальні дії поблизу Бахмута та на Бердянському (район Запорізької та Донецької області) і Мелітопольському напрямках (захід Запорізької області). Пов’язаний з Кремлем мілблогер стверджував, що українські сили просунулися на північ від Курдюмівки в районі Бахмута. Російські джерела стверджували, що російські сили відбили українські атаки на лінії Сватове-Кремінна на Лиманському напрямку, поблизу Старомайорського на межі Донецької та Запорізької областей та поблизу Роботиного на заході Запорізької області.

• Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп'янськ-Сватове, поблизу Кремінної, навколо Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк і на окремих ділянках просунулися вперед.

• Російські цивільні особи все частіше атакують військові пункти по всій Росії в результаті, як стверджують російські джерела, цільових шахрайських дзвінків.

• Президент Росії Путін просував кремлівський наратив про "Новоросію" та оголосив про ініціативи російського уряду щодо забезпечення книжками окупованих територій України 2 серпня.

09:06 Вночі росіяни атакували з північного напрямку (Брянська область) 15 ударними БпЛА типу «Shahed», усі знищено силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: