У Китаї змінено командування ядерних сил.

Експерти висловлюють припущення, що в лавах китайської армії розпочалася велика чистка.

.

 

У Китаї змінилися два найвищі офіцери, які командують ядерними силами країни. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Йдеться про генерала Лі Ючао, який очолював ракетні війська Народно-визвольної армії Китаю (НВАК), та його заступника Лю Гуанбіня.

 

Уже кілька місяців Ючао і Гуанбінь не з'являлися на публіці. Тепер же стало відомо, що на їхні посади призначено Ван Хоубіна, який до того обіймав посаду заступника начальника ВМС, і члена центрального комітету партії Сюя Сішена.

 

Це найбільша незапланована перестановка у військовому керівництві Китаю за минуле десятиліття. Аналітики висловлюють припущення, що в лавах армії розпочалася велика чистка.

 

Пекін не коментує інформацію про місцезнаходження Лі Ючао та Лю Гуанбіня, однак у повідомленні гонконзького видання South China Morning Post з покликом на неназвані джерела говорилося, що антикорупційна комісія розпочала розслідування щодо цих генералів.

 

«Ця чистка має велике значення, оскільки Китай проводить одну з найглибших змін в ядерній стратегії за останні десятиліття. Сі Цзіньпін безпрецедентно зміцнив свій контроль над НВАК, але це не означає, що процес завершено. Сі все ще турбує корупція в партійних лавах, і він дав зрозуміти, що абсолютної лояльності партії ще не досягнуто», – сказав Лайл Морріс (Lyle Morris), науковий співробітник з питань зовнішньої та національної безпеки Asia Society Policy Institute у Нью-Йорку.

 

Нагадаємо, що на початку літа так само загадково з поля зору зник міністр закордонних справ країни Цінь Ган. Він не з'являвся на публіці протягом місяця. Через кілька тижнів було оголошено про те, що на його місце призначено Ван І. Причини демісії Цінь Гана так і не пояснили.

01.08.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
523-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках: за минулу добу 20 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках
31.07.23 | | Україна
522-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському та Мар'їнському напрямках: за минулу добу 36 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках
30.07.23 | | Україна
Воїн Світла
Іван Банах
«Гіпі сторі’з меґезін» з «Львівського піплзбука»: гіпісова комуна на Замарстинівській, Алік Олісевич і його All you need is love
29.07.23 | | Минуле
521-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському та Мар'їнському напрямках: за минулу добу 27 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках
29.07.23 | | Україна
Хто є ху… в Ніґері?
Максим МУЛЯР
Перевороти в Ніґері – справа звична, як і загалом у багатьох країнах Африки. Проте останній путч в цій західноафриканській країні особливий, оскільки можна говорити про український і російський чинники.
28.07.23 | | У світі
Молодість
Олег Яськів
Дорога до штабу тягнеться довгою вимученою смугою вздовж лінії фронту. Мальовничо, занедбано, порожньо...
28.07.23 | | Дискурси
Гуцульщина у кінофокусі
Документальна стрічка «Невагома / Weightless» режисерів та візуальних художників з Роттердама Марти Гринюк і Ніка Томаса розповідає про маловідомі традиції та культуру Карпат. Показ відбудеться 29 липня о 16:00 в івано-франківській галереї «‎Асортиментна кімната».
28.07.23 | | Штука
520-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках: за минулу добу 30 бойових зіткнень. На Шахтарському напрямку ЗСУ звільнили Старомайорське, продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
28.07.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.