У Китаї змінено командування ядерних сил.

Експерти висловлюють припущення, що в лавах китайської армії розпочалася велика чистка.

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У Китаї змінилися два найвищі офіцери, які командують ядерними силами країни. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Йдеться про генерала Лі Ючао, який очолював ракетні війська Народно-визвольної армії Китаю (НВАК), та його заступника Лю Гуанбіня.

Уже кілька місяців Ючао і Гуанбінь не з'являлися на публіці. Тепер же стало відомо, що на їхні посади призначено Ван Хоубіна, який до того обіймав посаду заступника начальника ВМС, і члена центрального комітету партії Сюя Сішена.

Це найбільша незапланована перестановка у військовому керівництві Китаю за минуле десятиліття. Аналітики висловлюють припущення, що в лавах армії розпочалася велика чистка.

Пекін не коментує інформацію про місцезнаходження Лі Ючао та Лю Гуанбіня, однак у повідомленні гонконзького видання South China Morning Post з покликом на неназвані джерела говорилося, що антикорупційна комісія розпочала розслідування щодо цих генералів.

«Ця чистка має велике значення, оскільки Китай проводить одну з найглибших змін в ядерній стратегії за останні десятиліття. Сі Цзіньпін безпрецедентно зміцнив свій контроль над НВАК, але це не означає, що процес завершено. Сі все ще турбує корупція в партійних лавах, і він дав зрозуміти, що абсолютної лояльності партії ще не досягнуто», – сказав Лайл Морріс (Lyle Morris), науковий співробітник з питань зовнішньої та національної безпеки Asia Society Policy Institute у Нью-Йорку.

Нагадаємо, що на початку літа так само загадково з поля зору зник міністр закордонних справ країни Цінь Ган. Він не з'являвся на публіці протягом місяця. Через кілька тижнів було оголошено про те, що на його місце призначено Ван І. Причини демісії Цінь Гана так і не пояснили.