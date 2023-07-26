Після тривалої відсутності на публіці міністр закордонних справ КНР знайшовся.

Проте зразу ж стало відомо, що він вже позбувся своєї посади.

 

 

У Китаї нарешті знайшовся міністр закордонних справ 57-літній Цінь Ґан. Цілий місяць він не з’являвся на публіці. Проте, як повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на державні ЗМІ Китаю, Циня Гана відсторонено від посади. Новим главою дипломатичного відомства призначено Ван І, котрий досі відповідав у Компартії за зовнішньополітичний напрямок.

 

69-річний Ван І й так виконував останнім часом обов'язки глави МЗС. Причому в урядовій ієрархії він стоїть вище за Ціня.

 

«Вищий законодавчий орган Китаю проголосував за призначення Ван І міністром закордонних справ... на засіданні у вівторок. Ціня Ґана було знято з посади міністра закордонних справ», – повідомило державне інформаційне агентство Сіньхуа. У повідомленні не вказується причина демісії, але йдеться про те, що голова КНР Сі Цзіньпін підписав указ про призначення його наступника.

 

Цінь Ґан обійняв посаду в грудні минулого року. Він став одним із наймолодших міністрів закордонних справ Китаю. До цього він був амбасадором у США.

 

Цінь вважався довіреною особою Сі. Тож багато аналітиків пов'язували його недавній стрімкий зліт дипломатичними сходами з їхніми відносинами.

 

Протягом кількох тижнів Китай зберігав мовчанку про долю Ціня Ґана, якого не бачили на публіці з того часу, як 25 червня він зустрівся в Пекіні зі заступником міністра закордонних справ Росії Андрієм Руденком. Його зустріч із керівником зовнішньої політики Європейської Унії Жозепом Боррелем, спочатку запланована на четверте липня, була потім відкладена Китаєм без жодних пояснень.

 

Пізніше Міністерство закордонних справ повідомило, що Цинь Ґан не працює за станом здоров'я, але відсутність подробиць викликало вихор нових спекуляцій. Одна із найпоширеніших чуток була такою: Цинь Ґан нібито перебуває під слідством після того, як виявилося, що він має якийсь романтичний зв'язок на стороні, тобто йдеться про подружню невірність.

 

Британська газета The Guardian тоді зазначила, що 57-річний дипломат зник рівно у той момент, коли Китай намагається налагодити відносини зі США. Напередодні свого зникнення Цінь зустрічався з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у Пекіні.

26.07.2023

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