520-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
122,6% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),
47,1% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),
120,7% автомобільної техніки (з них 1,3% за минулий тиждень),
155,0% артилерійських систем (з них 4,7% за минулий тиждень),
62,7% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),
32,6% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),
25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
34,9% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).
09:45 Українські військові закріплюються на досягнутих рубежах після звільнення Старомайорського, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.
Росіяни здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення в районах Рівнополя та Макарівки Донецької області.
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили наступ в районі села Надія .
На Бахмутському напрямку українські військові ведуть наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. Тривають важкі бої, ворог зазнає втрат, застосовує резерви.
09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• 27 липня українські війська продовжували контрнаступальні операції принаймні на трьох ділянках фронту та досягли успіхів на деяких ділянках, хоча українські війська, схоже, не продовжували значних механізованих наступів на південь від Оріхова на заході Запорізької області. Президент України Володимир Зеленський 27 липня опублікував кадри, на яких видно, як українські війська звільнили Старомайорське (9 км на південь від Великої Новосілки) на заході Донецької області після запеклих боїв у цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 липня, свідчать про те, що українські сили також незначно просувалися на північ від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) та що українські війська додатково просунулися на схід від Роботиного (10 км на південь від Оріхова). Директор Департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України Микола Уршалович 27 липня заявив, що українські війська досягли тактичних перемог на Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямку. Російські джерела стверджували, що 27 липня українські війська продовжували штурм у меншому темпі та зі значно меншою кількістю живої сили поблизу Роботиного після того, як українські війська розпочали інтенсивний механізований фронтовий наступ, який прорвав російські оборонні позиції на північний схід від населеного пункту 26 липня.
• Американський посадовець висловив застереження щодо оцінки того, що посилення українських контрнаступальних операцій на у заході Запорізької області 26 липня є частиною основних зусиль України, пом’якшуючи протилежні заяви 26 липня. The Washington Post цитує невказаного офіційного представника США, який сказав, що українські контрнаступальні операції на запорізькому напрямку можуть формувати операції для подальших контрнаступальних зусиль, але офіційні особи США не оцінюють, що ці операції є частиною основних зусиль України. CNN процитував двох офіційних осіб США, які заявили, що українські сили розгорнули «основну частину» своїх резервних сил на півдні України, щоб отримати вигоду від останніх успіхів України. міністр Збройних сил у Міністерстві оборони Великої Британії Джеймс Гіппі заявив, що українські сили «відповідно обережні» та виправдовують поточні очікування.
• Президент Росії Путін використав російсько-африканський економічний і гуманітарний форум у Санкт-Петербурзі 27 липня, щоб продовжити зусилля, спрямовані представити Росію як більш привабливого союзника для африканських держав-партнерів, ніж колективний Захід.
• Фінансист "групи Ваґнера" Прігожин також був присутній у Санкт-Петербурзі 27 липня і скористався можливістю неофіційно зустрітися з невідомою кількістю африканських лідерів, суґеруючи, що "групи Ваґнера" має намір залишатися значним гравцем в Африці.
• Крім того, Прігожин використав фон російсько-африканського саміту, щоб позиціонувати "Ваґнера" як життєздатного антизахідного партнера для Нігеру після перевороту.
• Повідомляється, що Кремль розповсюдив російським державним ЗМІ інструкцію щодо оформлення річниці Хрещення Русі 28 липня, ймовірно, в рамках продовження інформаційних операцій і пропагандистських наративів для просування російських військових цілей.
• Повідомляється, що останніми днями президент США Джо Байден наказав уряду США поділитися доказами військових злочинів Росії в Україні з Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі. Це буде перший раз, коли США поділиться доказами з МКС у рамках кримінального розслідування щодо країни, яка не є членом МКС.
• У ніч з 26 на 27 липня Росія завдала чергового удару по українській портовій інфраструктурі в Одеській області та тилових районах України.
• Російські війська 27 липня вели наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, у Бахмуті, на лінії Авдіївка-Донецьк і в районі межі Донецької та Запорізької області, але жодного підтвердженого просування не було.
• Українські війська 27 липня продовжили контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту та просунулися на південь від Бахмута, в районі межі Запорізької та Донецької областей та на заході Запорізької області.
• Держдума Росії 27 липня схвалила заходи, спрямовані на роз'яснення плутанини навколо нещодавно оновлених законів про військовозобов'язаних і резервістів.
• Російська влада дискримінує українських біженців у Бєлгородській області Росії.
09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
28.07.2023
Протягом минулої доби ворог завдав 3 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань і пошкоджень зазнала портова інфраструктура на півдні України та житлові будинки.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.
Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 35 населених пунктів, зокрема це Нововасилівка, Стара Гута, Іскрисківщина, Волфине, Біловоди, Покровка Сумської області та Гур'їв Козачок, Уди, Бочкове, Мала Вовча, Бударки Харківської області.
На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Ізюмського Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Западне, Кислівка та Новоосинове Харківської області.
На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Надії та завдав авіаційного удару біля Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Торське, Верхньокам’янське Донецької області.
На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах західніше та південніше Кліщіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Курдюмівки, Білої Гори та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Роздолівка, Міньківка, Предтечине, Торецьк, Нью-Йорк Донецької області.
На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Авдіївка, Ласточкине, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області.
На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Курахівка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.
На Шахтарському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії, сили оборони звільнили населений пункт Старомайорське Донецької області.
В районах Рівнополя та Макарівки Донецької області противник здійснив невдалу спробу відновлення втраченого положення. Обстріляв населені пункти Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар та Благодатне Донецької області.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Новоберислава Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір'я та Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Михайлівка, Зміївка, Одрадокам’янка, Львове, Токарівка, Антонівка та Розлив Херсонської області.
Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.
Російські окупаційні війська продовжують кидати у бій щойно мобілізованих військовослужбовців без попередньої бойової підготовки. Так, у населеному пункті Рогове Луганської області, до тренувального табору одного з підрозділів російських окупаційних військ, з території рф прибуло близько 110 мобілізованих військовослужбовців. Коли їм було видано екіпірування та зброю, російське командування поінформувало новоприбулий особовий склад, що їх включать до складу штурмових підрозділів та вже найближчим часом відправлять до району виконання бойових завдань на лінії зіткнення.
Авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 1 - по зенітно-ракетних комплексах та 1 - по пункту управління ворога. Протягом минулої доби нашими захисниками було знищено 8 ударних БпЛА противника типу “Шахед-136” та 5 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 1 район зосередження особового складу, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад пально-мастильних матеріалів та 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.