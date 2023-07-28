520-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

122,6% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

47,1% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

120,7% автомобільної техніки (з них 1,3% за минулий тиждень),

155,0% артилерійських систем (з них 4,7% за минулий тиждень),

62,7% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

32,6% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

34,9% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:45 Українські військові закріплюються на досягнутих рубежах після звільнення Старомайорського, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

Росіяни здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення в районах Рівнополя та Макарівки Донецької області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили наступ в районі села Надія .

На Бахмутському напрямку українські військові ведуть наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. Тривають важкі бої, ворог зазнає втрат, застосовує резерви.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 27 липня українські війська продовжували контрнаступальні операції принаймні на трьох ділянках фронту та досягли успіхів на деяких ділянках, хоча українські війська, схоже, не продовжували значних механізованих наступів на південь від Оріхова на заході Запорізької області. Президент України Володимир Зеленський 27 липня опублікував кадри, на яких видно, як українські війська звільнили Старомайорське (9 км на південь від Великої Новосілки) на заході Донецької області після запеклих боїв у цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 липня, свідчать про те, що українські сили також незначно просувалися на північ від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) та що українські війська додатково просунулися на схід від Роботиного (10 км на південь від Оріхова). Директор Департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України Микола Уршалович 27 липня заявив, що українські війська досягли тактичних перемог на Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямку. Російські джерела стверджували, що 27 липня українські війська продовжували штурм у меншому темпі та зі значно меншою кількістю живої сили поблизу Роботиного після того, як українські війська розпочали інтенсивний механізований фронтовий наступ, який прорвав російські оборонні позиції на північний схід від населеного пункту 26 липня.

• Американський посадовець висловив застереження щодо оцінки того, що посилення українських контрнаступальних операцій на у заході Запорізької області 26 липня є частиною основних зусиль України, пом’якшуючи протилежні заяви 26 липня. The Washington Post цитує невказаного офіційного представника США, який сказав, що українські контрнаступальні операції на запорізькому напрямку можуть формувати операції для подальших контрнаступальних зусиль, але офіційні особи США не оцінюють, що ці операції є частиною основних зусиль України. CNN процитував двох офіційних осіб США, які заявили, що українські сили розгорнули «основну частину» своїх резервних сил на півдні України, щоб отримати вигоду від останніх успіхів України. міністр Збройних сил у Міністерстві оборони Великої Британії Джеймс Гіппі заявив, що українські сили «відповідно обережні» та виправдовують поточні очікування.

• Президент Росії Путін використав російсько-африканський економічний і гуманітарний форум у Санкт-Петербурзі 27 липня, щоб продовжити зусилля, спрямовані представити Росію як більш привабливого союзника для африканських держав-партнерів, ніж колективний Захід.

• Фінансист "групи Ваґнера" Прігожин також був присутній у Санкт-Петербурзі 27 липня і скористався можливістю неофіційно зустрітися з невідомою кількістю африканських лідерів, суґеруючи, що "групи Ваґнера" має намір залишатися значним гравцем в Африці.

• Крім того, Прігожин використав фон російсько-африканського саміту, щоб позиціонувати "Ваґнера" як життєздатного антизахідного партнера для Нігеру після перевороту.

• Повідомляється, що Кремль розповсюдив російським державним ЗМІ інструкцію щодо оформлення річниці Хрещення Русі 28 липня, ймовірно, в рамках продовження інформаційних операцій і пропагандистських наративів для просування російських військових цілей.

• Повідомляється, що останніми днями президент США Джо Байден наказав уряду США поділитися доказами військових злочинів Росії в Україні з Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі. Це буде перший раз, коли США поділиться доказами з МКС у рамках кримінального розслідування щодо країни, яка не є членом МКС.

• У ніч з 26 на 27 липня Росія завдала чергового удару по українській портовій інфраструктурі в Одеській області та тилових районах України.

• Російські війська 27 липня вели наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, у Бахмуті, на лінії Авдіївка-Донецьк і в районі межі Донецької та Запорізької області, але жодного підтвердженого просування не було.

• Українські війська 27 липня продовжили контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту та просунулися на південь від Бахмута, в районі межі Запорізької та Донецької областей та на заході Запорізької області.

• Держдума Росії 27 липня схвалила заходи, спрямовані на роз'яснення плутанини навколо нещодавно оновлених законів про військовозобов'язаних і резервістів.

• Російська влада дискримінує українських біженців у Бєлгородській області Росії.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: