У Нігері вчинено путч.

Військові заарештували президента й усунули його від влади.

Президентська гвардія Нігера у середу, 26 липня, затримала главу держави Мохамеда Базума. Про це повідомило видання Jeune Afrique. Заколотники заблокували палац президента у столиці країни Ніамеї. При цьому ситуація в районі будівлі залишалася спокійною, не було чутно жодного пострілу.

Військова хунта, яка називає себе Національною радою захисту батьківщини, встановила в країні комендантську годину з 22:00 до 05:00 за місцевим часом. На місцевому телебаченні виступив генерал-полковник Амаду Абдурахман в оточенні ще дев'яти військовослужбовців. Він заявив про зупинення дії конституції та всіх державних інститутів та про закриття кордонів країни.

«Ми, сили оборони та безпеки, вирішили покласти край тому режиму, що ви знаєте. Це стало нашою реакцією на погіршення ситуації у сфері безпеки та незадовільним управлінням в економічній та соціальній сфері. Всіх зовнішніх партнерів просимо не втручатися. Морські та повітряні кордони закриваються до часу, коли ситуація стабілізується», – сказав у телезверненні генерал.

Видання Jeune Afrique висловило припущення, що причиною заколоту міг стати намір президента Базума звільнити командира гвардії генерала Омара Тчіані. Базум, обраний президентом на виборах 2021 року, вважається близьким союзником Франції.

Реґіональний союз країн Західної Африки (Ecowas) рішуче засудив путч у Нігері. Президент Беніна Патріс Талон попрямував до Нігера як перемовник.