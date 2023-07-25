Кнесет Ізраїлю схвалив судову реформу.

Ця реформа уже понад півроку провокує багатотисячні протестаційні акції в країні.

 

 

Кнесет Ізраїлю у понеділок, 24 липня, проголосував за ухвалення поправки щодо судової реформи, яка спровокувала політичну криху в країні. Про це пише газета Times of Israel. Ухвалений закон передбачає заборону судам перевіряти обґрунтованість рішень уряду та міністрів.

 

Голосування відбулося після майже 30-годинних безперервних дебатів, які розпочалися ще в неділю вранці, 23 липня. У цей же час сотні тисяч протестувальників вийшли на вулиці ізраїльських міст, виступаючи як за так і проти реформи. До моменту початку голосування 19 осіб було заарештовано.

 

64 законодавці проголосували за ухвалення поправки. При цьому депутати від опозиції на знак протесту бойкотували фінальне голосування. У Кнесеті засідає 120 депутатів. Міністр юстиції Ізраїлю Ярів Левін із трибуни Кнесета привітав коаліцію з перемогою. «Ми зробили перший крок на шляху до історичного процесу щодо зміни судової системи», – сказав він.

 

Прийнята Кнесетом поправка є лише одним зі запропонованих пунктів судової реформи. У правлячій коаліції висловили сподівання, що опозиція погодиться розпочати перемовини щодо інших поправок для зміни судової системи.

 

Реформа, яка викликає невдоволення прихильників ізраїльської опозиції, націлена, зокрема, на те, щоб обмежити можливості Верховного суду з контролю над законодавчою владою. Вона передбачає, що уряд Ізраїлю отримає можливість контролювати ключові призначення на посади у судовій системі країни. Також реформа обмежить повноваження юрисконсультів при уряді.

 

Крім того, реформа дає можливість Кнесету простою більшістю голосів скасовувати рішення Верховного суду, обмежує можливості суду давати юридичну оцінку законопроєктам та діям виконавчої влади. Багато ізраїльських експертів вважають, що судова реформа, яка по суті означає повну концентрацію влади в руках уряду, ускладнить відносини Ізраїлю зі західними партнерами та відлякає міжнародних інвесторів.

 

Протести проти реформи в Ізраїлі тривають вже понад півроку. Щотижня і навіть частіше проходять антиурядові демонстрації. Президент країни Ісаак Герцоґ, який провів минулу ніч у переговорах з представниками правлячої коаліції та опозиції, заявив, що Ізраїль перебуває в режимі надзвичайної ситуації.

25.07.2023

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