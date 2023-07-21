513-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:12 Росіяни обстріляли об'єкт інфраструктури у Пологівському районі Запорізької області – загинуло четверо працівників, ще двох поранених шпиталізували.

12:00 Координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі підтвердив, що касетні боєприпаси зі США вже використовуються на полі бою в Україні. "Ми отримали деякі початкові відгуки від українців, і вони використовують їх досить ефективно", – сказав Кірбі на брифінґу, додавши, що снаряди націлені на російські оборонні угруповання і знешкоджують російське маневрування.

11:28 Президент України Володимир Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посади посла України у Великій Британії. Оногди Пристайко назвав "нездоровим сарказмом" слова Зеленського про те, що він може дякувати за військову допомогу міністру оборони Британії Бену Воллесу хоч щоранку.

11:16 Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів, повідомили в Міненерго. Внаслідок грозового шторму, який пройшов країною, і викликаних ним технологічних порушень знеструмлювалися 77 населених пунктів у Житомирській, Черкаській, Київській, а також в Закарпатській, Чернігівській, Сумській, Одеській областях. Через обстріли залишається без світла частина споживачів у Миколаївській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Через технологічні порушення знеструмлено 4 населені пункти в Полтавській області.

11:06 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 140 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 101 об’єкта інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:49 За уточненими даними, внаслідок руйнування Каховської ГЕС загинула 31 людина: 29 осіб загинуло на Херсонщині, двоє – на Миколаївщині.

11:01 Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила фотографії розбитої техніки рятувальників, котра зазнала обстрілу на аграрному підприємстві на Одещині. Фахівці працювали на місці влучання, коли на територію зерносховища прилетіла ще одна ракета. "Повторний ракетний удар залишив особовий склад без двох пожежних машин", – поінформував голова ДСНС Сергій Крук.

10:37 Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко подав прем'єр-міністрові заяву про відставку. Він повідомив, що зголосився до демісії ввечері у четвер і був здивований зі заяви Володимира Зеленського про потребу відставки Ткаченка. Причиною звільнення Ткаченко назвав "хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни". "І приватні, і бюджетні кошти під час війни на культуру не менш важливі, ніж на дрони, тому що культура – це щит нашої ідентичності і наших кордонів", – заявив Ткаченко наостанок.

10:18 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Найближчими днями російська "група Ваґнера", ймовірно, звільнить останніх із набраних зеків. Пік її тюремної схеми вербування "проєкт К" припав на початок 2023 року, і за нею служили щонайменше 40 тисяч чоловіків. Значна кількість помилуваних засуджених, найімовірніше, приймуть пропозицію продовжити служити у "Ваґнері" як професійні контрактники. Тим часом тюремний конвеєр "Ваґнера" зайняло міноборони Росії. Кінець схеми знаменує крапку в історії "Ваґнера" та війни Росії в Україні. Солдати, набрані через "проєкт К", дозволили Росії захопити Бахмут: одна з небагатьох останніх заяв про успіх. Цей проєкт перетворив "Ваґнер" в організацію, яка минулого місяця кинула безпосередній виклик владі президента Путіна. Це також знаменує собою один із найкривавіших епізодів сучасної військової історії: за кілька місяців було вбито до 20 тисяч завербованих зеків.

10:01 Українські військові ведуть важкі бої біля Бахмута, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов. На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. На напрямках Оріхово-Василівка – Парасковіївка, Кліщіївка – Андріївка тривають важкі бої без зміни положень. Противник чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає втрат.

09:45 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

121,0% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

46,6% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

119,1% автомобільної техніки (з них 1,8% за минулий тиждень),

149,6% артилерійських систем (з них 4,8% за минулий тиждень),

62,1% РСЗВ (з них 1,1% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

34,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

31,4% засобів ППО (з них 1,1% за минулий тиждень).

09:41 Українські війська успішно наступали на трьох напрямках південного фронту, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, Сили оборони: на напрямках Новоданилівка – Вербове, Новоданилівка – Роботине, Новодарівка – Приютне мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 20 липня, втретє після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи 17 липня, російські війська завдали вночі ударів ракетами та безпілотниками по портовій і зерновій інфраструктурі на півдні України. Українські військові окреслили складність захисту від ракет "Онікс" і дефіцит у Росії ракет Х-22. Речник ВПС України полковник Юрій Ігнат заявив, що ракети "Онікс" летять зі швидкістю понад 3000 кілометрів на годину на великій висоті, а потім швидко змінюють висоту до 10–15 метрів над поверхнею при підльоті до цілі, що ускладнює їх виявлення та знищення. 19 липня Ігнат зазначив, що російські війська використовують крилаті ракети "Онікс", призначені для знищення цілей, розташованих безпосередньо на береговій лінії вздовж моря. 20 липня Ігнат також заявив, що Росія не має таких можливостей для виробництва ракет Х-22, як і для виробництва інших типів високоточних ракет великої дальності. Ігнат зазначив, що Росія мала приблизно 250 ракет Х-22 на початку війни в лютому 2022 року і вже застосувала близько 150 ракет проти України.

• Російські військові заявили, що можуть вважати цивільні кораблі в Чорному морі, які прямують до українських портів, законними воєнними цілями. 20 липня речник Ради національної безпеки США Адам Ходж заявив, що за даними розвідки США російські війська заклали додаткові морські міни на підходах до українських портів. Ходж додав: Білий дім вважає, що Росія бере участь у скоординованих зусиллях, щоб виправдати можливі атаки на цивільні кораблі в Чорному морі та звинуватити в атаках українські сили.

• Посилення ударів російської армії по українській портовій і зерновій інфраструктурі та загрози морської ескалації, ймовірно, є частиною зусиль Кремля використати вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи та вимагати від Заходу значних поступок. 19 липня президент Росії Путін заявив, що Москва готова негайно повернутися до зернової угоди, якщо всі раніше узгоджені умови участі Росії в ініціативі будуть виконані і сторони відновлять "споконвічну гуманітарну суть" угоди. Путін звинуватив країни Заходу в експлуатації зернової угоди, щоб європейські підприємства могли отримати прибуток за рахунок російського бізнесу. Путін стверджував, що елементи зернової угоди призвели до 30–40-відсоткової знижки на російське зерно на світових ринках, через що російські фермери втратили 1,2 мільярда доларів, а російські виробники добрив зазнали збитків у 1,6 мільярда доларів. Путін заявив, що повернення до угоди в її нинішньому вигляді є безглуздим і закликав до скасування санкцій на поставки російського зерна та добрив і усунення перешкод для російських банків, які обслуговують постачання продовольства на світовий ринок, включаючи їх підключення до SWIFT. Путін також закликав відновити поставки комплектуючих і запчастин для російської сільгосптехніки та виробництва добрив, вирішити питання з фрахтуванням суден у Росії та страхуванням експорту російського продовольства, відновити роботу аміакопроводу Тольятті–Одеса та зняти блокування російських сільськогосподарських активів.

• Кремль, ймовірно, розглядає Чорноморську зернову ініціативу як один із небагатьох важелів впливу на Захід, що залишилися, і вийшов з угоди, щоб отримати ці поступки. Схоже, що зараз Кремль намагається створити відчуття терміновості повернення до Чорноморської зернової ініціативи, посилюючи удари по українських портах і зерновій інфраструктурі та погрожуючи ударами по цивільних судах у Чорному морі. Україна збирає більшу частину зерна в період з липня по серпень, а удари Росії по українському порту та сільськогосподарській інфраструктурі можуть ще більше ускладнити можливість України звільнити місце для щойно зібраного зерна. Тривалі збої в логістиці в Україні, ймовірно, матимуть дедалі більший каскадний вплив на постачання зерна, посилюючи відчуття терміновості, яке сподівається створити Кремль. Кремль регулярно бере участь у ескалаційній риториці навколо підтримки Заходом України, намагаючись сформувати поведінку Заходу, хоча, схоже, Росія здійснює ці зусилля щодо формування зернової угоди за допомогою бойових операцій замість риторики. Незрозуміло, якою мірою російські війська мають намір завдавати ударів по цивільних суднах у Чорному морі, хоча Кремль, ймовірно, вважає, що це оголошення матиме стримуючий вплив на морську діяльність у Чорному морі та створить умови, що нагадують повну блокаду українських портів на початку повномасштабного вторгнення. Ця спроба домогтися економічних поступок від Заходу може підірвати зусилля Кремля в міжнародній інформаційній діяльності, поставивши під загрозу постачання продовольства в кількох країнах, які є цілями інформаційної діяльності Кремля.

• Можливо, Кремль руйнує українську портову та зернову інфраструктуру перед тим, як переглянути чорноморську зернову угоду, щоб встановити умови для експорту вкраденого українського зерна з окупованих Росією територій, що може принести непропорційну користь російській економіці. Міністр аграрної політики України Микола Сольський заявив, що Україні знадобиться не менше року, щоб відновити порт Чорноморськ в Одеській області, який використовувався для експорту зерна. Руйнування української портової інфраструктури в Одеській та Миколаївській областях може обмежити можливості України експортувати зерно морем, навіть якщо угоду про зерно буде переглянуто, водночас дозволяючи Росії пропонувати зерно своє або з окупованої України.

• Росія також, ймовірно, намагається посилити розбіжності між українським і центральноєвропейським урядом, оскільки Україна та Захід шукають спосіб змінити маршрут експорту зерна. Високопоставлені європейські посадовці заявили, що Європейський Союз прагне транспортувати більше українського зерна автомобільним і залізничним транспортом, щоб компенсувати вихід Росії з Чорноморської зернової угоди. П'ять країн Центральної Європи – Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина та Болгарія – закликали ЄС продовжити заборону на імпорт зерна з України принаймні до кінця року. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 19 липня також заявив, що Польща збереже заборону на експорт українського зерна до 15 вересня, навіть якщо ЄС не погодиться. Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс 18 липня заявив, що Польща готова сприяти транзиту українського зерна через Польщу, але сказав, що ЄС повинен буде допомогти створити необхідну інфраструктуру, пояснивши, що Польща тільки почала жнива, і зазначив, що не може сприяти додатковому транзиту негайно. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль засудив рішення Польщі продовжити заборону як "недружній і популістський крок, який серйозно вплине на глобальну продовольчу безпеку та економіку України". Експорт через Польщу та інші країни ЄС, які межують з Україною, раніше викликав опір у місцевих фермерів після того, як ЄС скасував мита та квоти на експорт продовольства з України в червні 2022 року, коли Росія заблокувала Україні транспортування зерна та інших товарів морем. Кремль, можливо, намагається порушити майбутні перспективи України щодо морського експорту, намагаючись зіпсувати відносини України з її західними сусідами.

• Українські війська 20 липня продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту і, як повідомляється, просунулися вперед. Український командир, який діяв у районі Бахмута, повідомив 19 липня, що українські сили просунулися, ймовірно, на 1,8 км на південному фланзі Бахмута, а російські мілблогери стверджували, що українські сили також просунулися на північний фланг Бахмута 20 липня. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські війська не можуть швидко просуватися під Бахмут через значне скупчення російських військ у цьому районі. Російське військове командування зосередило високу щільність сил у районі Бахмута для захисту від українських атак у цьому районі. Українські військовослужбовці повідомили, що українські сили продовжують просування в Бердянському (район межі Донецької та Запорізької областей) та Мелітопольському (захід Запорізької область) напрямках і продовжують наступати приблизно на 100 метрів на добу на південь і південний схід від Оріхова. The Washington Post повідомила, що українські сили почали використовувати касетні боєприпаси, надані Заходом, на південному сході України, та оцінила, що українські сили, ймовірно, незабаром використають їх поблизу Бахмута.

• 19 і 20 липня Сполучені Штати та Європейський Союз підтвердили свої довгострокові зобов’язання щодо безпеки перед Україною через пакети допомоги та пропозиції у сфері безпеки. 19 липня Пентагон оголосив про новий пакет безпеки для України вартістю 1,3 мільярда доларів США, який включає чотири системи NASAMS, 152-мм артилерійські снаряди, обладнання для розмінування та інші боєприпаси та транспортні засоби. Пакет США також включає засоби радіоелектронної боротьби, зв’язку та інше обладнання безпеки. Представник ЄС у закордонних справах Жозеп Боррель 20 липня запропонував міністрам ЄС план надання Україні безпекової допомоги на суму до 20 мільярдів євро, включаючи зброю, боєприпаси та іншу військову допомогу, протягом наступних чотирьох років.

• На Брестському полігоні в Білорусі військові "групи Ваґнер" навчають білоруських спецпризначенців сучасної тактики.

• "Група Ваґнера" може відкрити ще одну базу в Білорусі в Гомельській області поблизу кордону Білорусі з Україною.

• Повідомляється, що кількість втрат "групи Ваґнера" в Україні становила 80 відсотків, у т.ч. загиблих – 28 відсотків. Джерело, пов’язане з "Ваґнером", зацитувало старшого командира ПВК з позивним "Маркс", який заявив, що в Україні воювали 78 тис. бійців "Ваґнера" (49 тис. з яких були зеками), і що з них станом 20 травня (взяття Бахмута) було вбито 22 тис. і 40 тис. поранено. Ці цифри – якщо вони точні – вказують на те, що "група Ваґнера", ймовірно, після боїв у Бахмуті втратила бойову спроможність. Маркс заявив, що з 25 тис. бійців "Ваґнера" 10 тис. перебувають у Білорусі, а решта 15 тис. відпочивають, імовірно, в Росії.

• Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на лінії Куп’янськ–Сватове–Кремінна, навколо Бахмута та вздовж лінії Авдіївка–Донецьк.

• Українські війська 20 липня продовжували обмежені наступальні дії на схід від Куп’янська, поблизу Кремінної, поблизу Бахмута та вздовж лінії Авдіївка–Донецьк і досягли успіхів поблизу Бахмута.

• Українські війська 20 липня продовжували наступальні дії в районі Вугледара, на адміністративній межі між заходом Донецької та сходом Запорізької областей та на південь від Оріхова, і досягли обмежених територіальних успіхів у західній частині Донецької та в Запорізькій областях.

• 20 липня російські війська продовжили безуспішні контрудари по українських позиціях на адмінмежі Донецької та Запорізької областей.

• 20 липня держдума РФ ухвалила поправки, що посилюють покарання за ухилення від призову, а також для посадових і юридичних осіб, які не сприяють формуванню російських військ.

• Російська влада продовжує переслідувати неросійські православні Церкви в окупованій Україні.

09:11 Вночі росіяни атакували Одещину крилатими ракетами типу «Калібр» з акваторії Чорного моря. Дві ракети влучили в зерносховища, потім ще одна ракета понівечила сільськогосподарську та рятувальну техніку на цьому ж аграрному підприємстві, повідомили в Оперативному командуванні "Південь". Двоє співробітників підприємства були поранені. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: