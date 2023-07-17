Росія оголосила про припинення зернової угоди.

Напередодні Білий дім застеріг Кремль від такого кроку.

 

 

Російська сторона у понеділок, 17 липня, надіслала Анкарі, Києву та ООН свої заперечення щодо пролонґації «зернової угоди». Про це повідомило інформаційне агентство Interfax із покликом на заяву офіційної речниці міністерства закордонних справ РФ Марії Захарової.

 

«Росія сьогодні офіційно повідомила турецьку та українську сторони, а також Секретаріат ООН про заперечення проти подовження угоди», – повідомила Захарова. За її словами, «найближчим часом буде опубліковано заяву МЗС із детальними роз'ясненнями російської позиції».

 

Про те, що дія зернової угоди припиняється, заявив також речник президента РФ Дмітрій Пєсков. «Фактично чорноморські домовленості припинили свою дію сьогодні. Як сказав уже раніше президент Російської Федерації, закінчується термін 17 липня – на жаль, частина, яка стосується Росії, цих чорноморських домовленостей не виконана досі, тому їхня дія припиняється. Як тільки російська частина домовленостей буде виконана, російська сторона повернеться до реалізації цієї угоди негайно. Де-факто така ситуація», – зазначив Пєсков журналістам.

 

Напередодні Білий дім застеріг Кремль від такого кроку. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що на Росію чекають «величезні дипломатичні збитки», якщо термін дії зернової угоди, яка закінчується 17 липня, не буде подовжено. «Якщо Росія відмовиться від пролонґації "зернової угоди", решта світу подивиться на це і скаже, що Росія відвернулася від забезпечення країн глобального Півдня, Африки, Латинської Америки та Азії необхідним продовольством за доступними цінами», – зазначив Салліван у неділю, 16 липня, у програмі Face the Nation американського телеканалу CBS News.

 

Нагадаємо, що «зернову угоду» було укладено в Стамбулі 22 липня 2022 року. За участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів – щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів (Чорноморська, Одеси та Південного) та зі зняття бар'єрів для експорту російського продовольства та добрив. Дію ініціативи подовжували у листопаді 2022 року на 120 днів, до березня, потім ще двічі – на два місяці. Термін угоди закінчується 17 липня.

17.07.2023

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