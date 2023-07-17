509-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:01 Президент України Володимир Зеленський ушанував пам'ять жертв рейсу MH17 на дев'яті роковини трагедії. "Наші думки й серця разом із родинами та близькими кожного і кожної з 298 загиблих. Ця трагедія, спричинена агресором, ніколи не буде забута. Держава-окупант, держава-терорист відповість повною мірою за всі злочини, скоєні в Україні", – прокоментував Зеленський.

13:19 Контррозвідка СБУ затримала на Донеччині інформатора ФСБ, який збирав розвіддані про наслідки ракетного удару по ресторації у Краматорську. "Найбільше ФСБ цікавила інформація про кількість загиблих і травмованих людей внаслідок вогневого ураження. Також агресор намагався отримати максимум відомостей щодо можливої приналежності потерпілих до сил оборони України", – поінформували у спецслужбі. Інформатор також відслідковував місця базування та переміщення українських захисників на території прифронтового міста.

13:09 Росія заявила про вихід із "зернової угоди". Москва надіслала офіційні повідомлення Україні, Туреччині та секретаріату ООН.

12:46 НАЕК "Енергоатом" під'єднав до мережі ще один енергоблок потужністю 1000 мегават, завершивши ремонт на три дні раніше визначеного терміну. Минулої доби атомна генерація виробила половину спожитої електроенергії. "Триває наймасштабніша за часи незалежності ремонтна кампанія в енергетиці, яка відбувається в межах підготовки до нового опалювального сезону", – коментують у Міненерго.

12:22 Український кінорежисер Олег Сенцов зазнав поранення у перший день після повернення на фронт після контузії. "На першому ж бойовому виході після повернення під час десантування попали під артилерійський обстріл. "Бредлі" знов врятував нам життя. Троє поранених; в основному, уламки. З обличчя вже витягнули, дрібні в руці та нозі залишаться зі мною назавжди", – написав Сенцов у Facebook.

12:10 Минулого тижня Збройні Сили України звільнили від окупантів майже 18 км², повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Загальна площа звільнених терииторій становить 210,5 км².

11:51 Служба безпеки України прокоментувала вибух на Кримському мосту: "Зважаючи на численні запити ЗМІ стосовно чергового інциденту на Кримському мосту, повідомляємо, що всі деталі щодо організації «бавовни» Служба безпеки України обов’язково розкриє після нашої Перемоги. Поки ж ми з цікавістю спостерігаємо, як один із символів путінського режиму вкотре не витримав воєнного навантаження", – заявив речник СБУ Артем Дехтяренко. Він нагадав, що в одному з інтерв’ю голова СБУ Василь Малюк заявляв, що норми міжнародного права, аналіз оперативної обстановки та традиції ведення війни дозволяють перерізати логістичні шляхи ворога, і Кримський міст є одним із транспортних коридорів воєнних поставок для російської армії.

11:39 Збройні Сили України змушують росіян кидати у бій свої резерви біля Бахмута, заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в етері національного телемаратону. "Ворог стягує туди постійні резерви, намагається іноді контратакувати. Ми гасимо ці спроби. За останній час у ворога успіху в контратаках не було", – сказав Череватий.

11:12 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Після звільнення з посади командувача 58-ї загальновійськової армії Росії в Україні генерал-майор Іван Попов заявив, що однією з його головних претензій була відсутність контрбатарейного забезпечення. Живучість російських сухопутних військ залежить від ефективного виявлення української артилерії та завдання ударів по ній, часто власною артилерією. Ключовим компонентом цього підходу є контрбатарейні радари, які дозволяють командирам швидко виявляти вогневі лінії противника. Росія відчуває дедалі більшу нестачу контрбатарейних радарів, особливо сучасних Зоопарк-1М. Лише невелика їх частина, яка спочатку була розгорнута, ймовірно, залишається в експлуатації в Україні. Відео з відкритого джерела показало знищення ще одного "Зоопарку" в районі 58-ї ЗВА на початку липня 2023 року. Пріоритет, який Попов, очевидно, надав цій проблемі, підкреслює продовження центральної ролі артилерії у війні.

11:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 118 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 92 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:32 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

120,4% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

46,3% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

117,4% автомобільної техніки (з них 1,8% за минулий тиждень),

146,2% артилерійських систем (з них 3,9% за минулий тиждень),

61,5% РСЗВ (з них 1,2% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

34,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

30,5% засобів ППО (з них 1,0% за минулий тиждень).

10:10 Станом на 10:40 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 10 російських кораблів, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 12 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

10:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Міністерство оборони Росії почало звільняти командирів із деяких найбільш боєздатних частин і з’єднань російської армії та, схоже, прискорює цей процес. Нещодавнє звільнення командувача 58-ї загальновійськової армії генерал-полковника Попова та повідомлення про звільнення командира 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії генерал-майора Селіверстова спонукали до подальших обговорень інших передбачуваних недавніх звільнень і арештів. Російські джерела доповнили нібито аудіоповідомлення особового складу 7-ї гвардійської гірської дивізії ПДВ від 15 липня, в якому особовий склад стверджував, що на початку липня російське військове командування звільнило командира 7-ї дивізії ПДВ генерал-майора Корнєва. Російські джерела також стверджували, що російська влада заарештувала командувача 90-ї танкової дивізії (Східний військовий округ) генерал-майора Ібатулліна, а також двох заступників. Відомий пов’язаний із Кремлем мілблогер припустив, що російське військове командування також планує звільнити командира 31-ї бригади ПДВ, яким, як повідомляється, є полковник Карасьов. Російські джерела припустили, що міноборони Росії може готуватися до арешту командувача ПДВ генерал-полковника Тєплінського. ISW не знайшло підтвердження ні звільнення Селіверстова і Корнєва, ні арешту Ібатулліна, хоча ці заяви схожі на попередні заяви про зміни командування, які підтвердилися. Ці з’єднання та частини ведуть оборонні та наступальні дії на ключових ділянках фронту в Україні. 58-ма ЗВА провела відносно успішну оборону від українських контрнаступів на заході Запорізької області, а 106-та дивізія спрямована на оборону від українських наступів на північному та південному флангах Бахмута. ISW спостерігала елементи 7-ї дивізії ПДВ, дислоковані на східному (лівому) березі Херсонської області біля Антонівського мосту, а також на заході Запорізької області. Російські мілблогери стверджують, що 31-ша бригада ПДВ також обороняється на Бахмутському напрямку і що підрозділи 90-ї танкової дивізії беруть участь у постійних штурмах на захід від Кремінної Луганської області.

• Здається, непокора серед командирів поширюється на деяких їхніх солдатів. 16 липня російські мілблогери поширили аудіофрагмент, у якому ймовірні підрозділи 7-ї дивізії ПДВ погрожували, що відступлять зі своїх позицій в окупованій Херсонській області, якщо міноборони Росії заарештує Тєплінського або погрожуватиме його життю. Підрозділи 7-ї дивізії ПДВ також стверджували, що вони будуть захищати Тєплінського від російського міноборони і стверджували, що вище командування націлено на найбільш боєздатних командирів Росії. Це аудіозвернення, якщо воно справжнє, є погрозою масового дезертирства перед обличчям ворога від імені Тєплінського. Дезертирство ворога є смертним злочином у багатьох арміях. Військовослужбовці ПДВ шантажують міноборони Росії, щоб Тєплінський продовжував командувати військами в Україні, незважаючи на попередню його зв’язок із фінансистом "групи Ваґнера" Пріґожиним, який очолив збройне повстання 24 червня з метою повалення Шойґу та Ґєрасімова.

• Прецедент для актів непокори, які нині спостерігаються в російському міноборони, створив сам Тєплінський. Раніше міноборони Росії намагалося розпочати широкомасштабні кадрові зміни в ЗС РФ у січні-лютому 2023 року, щоб замінити деяких командирів, які не підпорядковувалися Шойґу та Ґєрасімову під час вторгнення. Міністерство оборони Росії оголосило 11 січня, що Ґєрасімов обійняв посаду головного командувача бойовими діями в Україні, що засмутило групу командувачів і російських нерегулярних формувань, таких як "Ваґнер", які підтримували попередника Ґєрасімова, генерала армії Сєрґєя Суровікіна. Тєплінський був одним із цих командирів, і, як повідомляється, він пішов у відставку 12 січня після сварки з Ґєрасімовим через використання ним елітних сил ПДВ в атаках "людської хвилі". Пізніше 23 лютого Тєплінський записав відео, в якому підтвердив свою відставку та натякав, що російські командири, які керували російським зимовим наступом, заплатили за захоплені села життями солдатів. Відставка Тєплінського є однією із законних дій, які може вжити офіцер, коли він вирішить, що не може з чистим сумлінням виконати законний наказ. Оприлюднення відео з критикою командира театру дій, однак, було актом непокори і, ймовірно, було би розцінено як поведінка, що шкодить порядку та дисципліні, що є порушенням військового законодавства в багатьох військах. Відео Тєплінського, ймовірно, публічно звинуватило Ґєрасімова у втратах росіян під час зимового наступу, намагаючись підірвати його командування та створити інформаційні умови, щоб сигналізувати президенту Росії Путіну про необхідність заміни Ґєрасімова. Пізніше Тєплінський мобілізував підтримку серед спільноти ветеранів ПДВ і 15 березня звернувся безпосередньо до Путіна щодо поганого ставлення російського міноборони до військ "Ваґнера" та поганого ведення російської війни в Україні. Путін винагородив непокору Тєплінського, перепризначивши його командиром ПДВ 1 квітня замість того, щоб покарати за публічні дії, спрямовані на підрив командира театру військових дій.

• Хронічне ігнорування Кремлем російського командування, ймовірно, заважає Шойґу та Ґєрасімову в їхніх спробах придушити непокору та встановити повний контроль над російською армією в Україні. Путін послідовно обходив або ігнорував встановлений порядок командування в надії забезпечити швидкий успіх на полі бою протягом усієї війни, принижуючи авторитет Шойґу та Ґєрасімова – особливо коли воєнні невдачі на передовій також підірвали їхню репутацію. Путін культивував середовище, в якому військовослужбовці, офіційні особи та навіть російські військові кореспонденти обходили Шойґу та Ґєрасімова, щоб представити Путіну своє розуміння поточного стану війни та рекомендації щодо того, що робити. Це незвично, але не унікально, коли головнокомандувач запитує погляди на війну у зовнішніх експертів. Більш проблематично, хоча й не унікально, для головнокомандувача вимагати думки підлеглих, які безпосередньо виступають проти вищого керівництва. Але дозволити квазівійськовому командиру, такому як Пріґожин, проводити власну кампанію паралельно, а не підпорядковуючись формальній ланці командування, є надзвичайно незвичайним і сильно руйнує авторитет офіційного військового керівництва. Путін також назвав міноборони Росії цапом офірним за всі російські військові невдачі, що обтяжило Шойґу та Ґєрасімова репутацією некомпетентності та невдачі, яку вони навряд чи зможуть виправити. Раніше ISW оцінювало, що Путін регулярно надає та припиняє свою підтримку різним командирам у надії швидко покращити військову удачу Росії, але не завжди робить це офіційно. Шойґу та Ґєрасімов, ймовірно, очікували, що Путін відновить їхні повні повноваження, враховуючи їхню лояльність до нього після збройного повстання Вагнера 24 червня. Однак Путін цього явно не зробив. Натомість він дотримувався своєї звичайної моделі, прагнучи відволікти негативну реакцію від себе та ротуючи командирів замість того, щоб їх прямо звільнити. Посилення непідпорядкування та широке обурення у відповідь на триваючу чистку офіцерів можуть змусити Кремль переглянути свою часткову підтримку Шойґу та Ґєрасімова після повстання "Ваґнера".

• Посилення динаміки непокори серед російських командирів в Україні може спонукати інших командирів до більш відвертого протистояння російському військовому керівництву. Відносно м’яка реакція Кремля на непідпорядкування, ймовірно, спонукає вольових командирів брати участь у цих моделях непідпорядкування, знаючи, що вони можуть отримати значний профіт при відносно низькому ризику. Схоже, що ці командири спритно проводять паралель між собою та Пріґожиним, зосереджуючи у своїх скаргах увагу на солдатах і уникаючи видимості просування своїх особистих амбіцій, через що Пріґожин виглядав загрозою для Кремля. Оскільки Кремль не в змозі адекватно покарати командирів, які кидають виклик владі Ґєрасімова та Шойґу, стає більш логічним для командирів, які хочуть захистити своїх солдатів (або показують, що вони це роблять), так поводитися. Спроби Шойґу та Ґєрасімова усунути та покарати цих командирів, ймовірно, змусять деяких командирів посилити свою непокору та привернути увагу громадськості до своїх конфліктів із вищим російським військовим керівництвом у надії змусити Кремль більше вагатися щодо підтримки зусиль Шойґу та Ґєрасімова. Це може призвести до того, що люди зі слабкими нервами стануть більш податливими та, таким чином, менш ефективними на полі бою.

• Ймовірно, російські командири стараються запобігти покаранню російським міноборони за непокору, поширюючи наративи серед російських військовослужбовців на фронті, тим самим ризикуючи повсюдною деморалізацією. ISW оцінює, що деякі з цих командирів, як і багато російських посадовців, ймовірно, мають особисті зв’язки з російськими каналами Telegram і мережами соціальних мереж, які вони використовують для поширення своїх бажаних наративів і цілей. Російські військовослужбовці регулярно переглядають контент мілблогерів, щоби стежити за війною в Україні, і непідпорядковані командири, ймовірно, покладаються на те, що військовослужбовці споживають цей контент, щоб заручитися підтримкою своєї опозиції до російського вищого військового керівництва.

• Російські ветеранські та ультранаціоналістичні спільноти, схоже, охоче захищають непокору командирів, посилюючи поразницькі дискусії, які можуть мати прямий вплив на моральний стан російських військовослужбовців.

• Очевидна криза в російському командуванні та відповідні моральні наслідки, які вона може спричинити, ймовірно, погіршать російські можливості проводити тактичні наступальні операції, які мають вирішальне значення для російської еластичної оборони на півдні України. Тактичні контратаки росіян з підготовлених (і тому, ймовірно, відносно безпечних і придатних для оборони) позицій вимагають певного рівня мотивації та морального духу, який криза ланцюга командування може підірвати аж до провалу. Підрозділи 58-ї ЗВА та 7-ї дивізії ПДВ, задіяні в обороні на заході Запорізької області, ймовірно, вже відчувають серйозні проблеми з моральним духом у зв’язку з суперечками навколо їхніх звільнених командирів. Здається, українські напади також відбуваються вздовж швів російської оборони між різними формуваннями та підрозділами в деяких районах, і проблеми з непідпорядкуванням і командуванням та контролем можуть призвести до відсутності згуртованості між цими підрозділами, що обороняються. Наразі ISW не спостерігала прямих ознак цих подій.

• Очевидна криза російського командування загрожує деморалізувати широкі військові дії Росії в Україні. Малоймовірно, що Кремль дозволить конфлікту між цими командирами та російським вищим військовим командуванням перерости до точки, коли особовий склад виконає погрози, подібні до тієї, що була зроблена 7-ю дивізією ПДВ, хоча продовження втрати підтримки російського військового керівництва серед польових командирів викличуть моральні проблеми по всьому театру дій. Подальші суперечки щодо непідпорядкування та зміни командування, ймовірно, все більше досягатимуть ширшої внутрішньої аудиторії, оскільки російська ультранаціоналістична спільнота мілблогерів продовжує уважно стежити за цими подіями та поширювати їх. Неспроможність Кремля звернутися до цих командувачів та їхнього персоналу, а також нездатність повністю підтримати Шойґу та Ґєрасімова, може дедалі більше підривати бажану мету Кремля – вважати себе ефективним керівником війни в Україні.

• Кремль, ймовірно, намагається посилити свій контроль над російськими соцмережами, щоб встановити умови для виборів президента Росії у 2024 році. Роль Кирієнка в цій консолідації помітна, враховуючи зростання його впливу в російському федеральному уряді та попередні зв’язки з фінансистом "групи Ваґнера" Пріґожиним.

• Українські сили проводили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту та, як повідомляється, досягли обмежених успіхів. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 липня, показують, що українські сили досягли обмежених успіхів на північний захід від Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки) у західній частині Донецької та східної Запорізької областей. Речник українського Таврійського угруповання військ майор Валерій Шершень повідомив, що українські сили просунулися на 1 км у невстановленому районі на Бердянському напрямку (район західного Донецька та східного Запоріжжя). У Генштабі України повідомили, що українські війська також продовжували контрнаступальні дії на мелітопольському напрямку (захід Запорізької області). Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська продовжують просування в районі Бахмута та захищають нові позиції на флангах Бахмута від наземних атак Росії. Деякі російські джерела стверджували, що українські війська звільнили Залізнянське (13 км на північ від Бахмута), частину висот поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) та укріплений район на захід від Андріївки (10 км на південь від Бахмута). ISW підрахувала на основі даних власного контролю місцевості, що з початку контрнаступу українських військ з 4 червня по 9 липня українські війська звільнили приблизно 253 квадратні кілометри території. Українські офіційні особи зазначили, що великі російські мінні поля та нестача західного обладнання для розмінування уповільнили темпи українського просування в контрнаступі. Командувач Таврійського угруповання військ ЗСУ бригадний генерал Олександр Тарнавський в інтерв'ю CNN, опублікованому 14 липня, визнав, що темп контрнаступальних операцій йде повільніше, ніж очікувалося, посилаючись на "складні та щільні мінні поля" в районах, через які українські сили мають намір просуватися. Не названий високопоставлений український чиновник повідомив Washington Post, що Україна отримала менше 15 відсотків від кількості розмінувальних та інженерних матеріалів, які вона просила перед контрнаступом, а деяке обладнання прибуло лише минулого тижня.

• Російські війська вели наступальні дії на рубежі Куп'янськ-Сватове і не робили підтвердженого наступу.

• Російські війська продовжували наземні атаки поблизу Кремінної та здійснювали тактичні наступи.

• Українські війська продовжують обстріли російських тилових районів в окупованій Луганській області.

• Українські війська продовжували контрнаступальні дії під Бахмутом і, як повідомляється, просунулися вперед.

• Російські та українські джерела підтвердили, що частину чеченських сил перекинули в район Бахмута.

• Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк, але без успіху.

• Українські війська вели контрнаступальні дії на заході Донецької та сході Запорізької областей та досягли обмежених успіхів.

• Українські війська вели контрнаступальні дії на заході Запорізької області, але без підтверджених успіхів.

• Російські джерела стверджували, що українські сили продовжують діяти на східному (лівому) березі Херсонської області в районі Антонівського мосту, але не повідомляли про будь-які російські або українські наступи в цьому районі.

• Російські офіційні особи звинуватили українські сили у спробі повітряного та морського удару безпілотників у ніч на 16 липня по невизначених цілях у Чорному морі поблизу Севастополя, Крим.

• Російський виробник безпілотних літальних апаратів «Ланцет» оголосив про виробництво нового покоління безпілотників з системами автоматичного наведення на ціль і про намір розширити виробництво за кордоном.

• В українському звіті зазначено, що російська окупаційна влада продовжує переслідувати релігійні меншини в окупованій Україні в рамках ширшого культурного геноциду, спрямованого на викорінення української національної та культурної ідентичності.

• Повідомляється, що війська ПВК "Ваґнера" увійдуть до складу російсько-білоруського регіонального угруповання військ Союзної держави.

09:25 За минулий тиждень в результаті наступальних дій загалом(схід і південь) звільнено майже 18 кв. км, з них 7 кв. км –на Бахмутському напрямку, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр. В цілому звільнена площа за час наступу становить 210,5 кв. км, на Бахмутському напрямку – 30 кв. км.

09:14 На Кримському мості внаслідок двох вибухів упав один проліт автомобільної смуги, ще один деформовано. Джерела "Української правди" в СБУ повідомили, що нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС України: міст атакували за допомогою надводних дронів. Прессекретарка ж ОК "Південь" Наталя Гуменюк заявила, що ситуація з пошкодженням Кримського мосту може бути провокацією з боку Росії на тлі напруження навколо зернової угоди.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: