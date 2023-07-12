504-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:15 Нідерланди планують розпочати навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16 у серпні та допоможуть зміцнити систему ППО України й артилерію, повідомив Президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів із прем'єр-міністром Марком Рютте.

12:56 Австралія надасть Україні новий оборонний пакет, який включає 30 бронетранспортерів "Бушмастер", підтвердив прем’єр-міністр Ентоні Албенізі у Вільнюсі.

12:34 Президент України Володимир Зеленський заявив про досягнення домовленостей із Німеччиною про надання додаткових систем Patriot за підсумками своїх переговорів із канцлером ФРН Олафом Шольцом у Вільнюсі. "Є домовленість про додаткові пускові установки Patriot та ракети для них від Німеччини. Це дуже важливо для захисту життя в Україні від російського терору!" – зазначив Зеленський.

12:10 Командир 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" Олександр Сак видав заяву після рапорту головного сержанта Валерія Маркуса, який звинуватив вище офіцерське командування бригади в некомпетентності й вилаявся на заступника комбрига. "Закликаю всіх відкинути конфлікти, образи, суперечки – і примножити зусилля для спільної боротьби. Нехай проблеми згуртовують нас перед запеклими боями! Як пальці згинаються в один кулак для удару, так ми маємо об’єднатися. Пам’ятаймо свою відповідальність перед історією", – наголосив Сак.

11:51 Верховний суд Нідерландів оголосив догану судді Апеляційного суду Гааги, яка намагалася за допомогою теорії змови впливати на процес у справі MH17. Вона поширювала серед колег книгу брата, у якій той стверджує, що літак рейсу MH17 знищили "таємні служби".

11:28 Президент Володимир Зеленський пояснив про умови запрошення України до НАТО:

"Ми матимемо запрошення, коли дозволять умови безпеки".

11:05 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 121 населений пункт на території 10 областей України, підтверджено ураження 49 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:19 Станом на 09:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 6 російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп – до 4 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

10:13 Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відреагував на різку критику Президента Володимира Зеленського стосовно нерішучості НАТО в питанні членства України, заявивши в інтерв'ю каналу ARD, що всі союзники підтримують вступ України до Альянсу, щойно закінчиться війна проти РФ:

"Все це нормальні стандарти для всіх країн – членів НАТО. Я розумію образу та нетерпіння. Особливо в тій ситуації, в якій є Україна, я їй повністю співчуваю".

10:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

10 липня 2023 року начальник російського генштабу генерал Валєрій Ґєрасімов уперше після невдалого заколоту "Ваґнера" 24 червня 2023 року виступив на телебаченні. Було помічено, як начальник штабу повітряно-космічних сил Росії генерал-полковник Віктор Афзалов інформував Ґєрасімова по відеозв'язку. Афзалов перебуває на посаді не менше чотирьох років, але це, мабуть, його перша публічна поява з Ґєрасімовим. Афзалов є заступником головнокомандувача повітряно-космічних сил Росії генерала Сєрґєя Суровікіна. Підвищена публічність Афзалова в той час, як місцезнаходження Суровікіна залишається неясним, додає додаткової ваги гіпотезі про те, що Суровікін був відсторонений після заколоту.

09:45 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

119,7% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

46,1% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

116,3% автомобільної техніки (з них 1,5% за минулий тиждень),

142,9% артилерійських систем (з них 3,0% за минулий тиждень),

60,5% РСЗВ (з них 1,5% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

34,8% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,6% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень).

09:33 Вночі росіяни другий день поспіль атакували Київ іранськими ударними дронами типу "Shahed", повітряна тривога тривала понад дві години. Всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва були виявлені та знищені, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

09:25 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 11 липня російські війська завдали серії ударів з безпілотників Shahed 131 і 136 по території України, ймовірно, у демонстративну відповідь на саміт НАТО у Вільнюсі у 2023 році та загрожуючи чорноморській зерновій угоді.

• Німеччина та Франція під час першого дня саміту НАТО-2023 у Вільнюсі 11 липня пообіцяли надати Україні більше систем озброєння. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина надасть Україні дві пускові установки ППО Patriot, 40 БМП Marder, 25 основних бойових танків Leopard-1A5 і п'ять броньованих евакуаційних машин Bergepanzer-2 протягом невизначеного періоду часу. Повідомляється, що Франція надішле Україні 50 ракет SCALP з дальністю 250 км.

• На саміті НАТО 2023 у Вільнюсі 11 липня коаліція з 11 держав підписала з Україною меморандум про умови підготовки українських пілотів на літаках F-16.

• Реакція Кремля та російських мілблогерів на перший день саміту НАТО була відносно стриманою.

• Міністр оборони Росії Шойґу на тлі саміту НАТО спробував представити український контрнаступ провальним. Риторика Шойгу щодо українського контрнаступу значно суперечить кремлівським настановам, що наказують російським державним ЗМІ не применшувати контрнаступ і не перебільшувати успіхи Росії. Можливо, Шойгу дедалі більше ігнорує встановлені вказівки Кремля щодо висвітлення контрнаступу, щоб після повстання "групи Ваґнера" відновити зусилля зобразити міноборони як ефективного органу у війні в Україні.

• Українські війська 11 липня вели контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту, на окремих ділянках досягли успіхів. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському (захід Запорізької області) та Бердянському (район межі Запорізької та Донецької області) напрямках, а речник Східного угруповання ЗСУ полковник Сергій Череватий заявив, що українські війська продовжують контрнаступальні ді навколо Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 липня, показують, що українські війська просувалися на північний схід від Роботиного (15 км на південь від Оріхова). Російський мілблогер також стверджував, що українські сили встановили контроль над новими позиціями на північний захід від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) і просунулися до 1,5 км в районі Роздолівки (19 км на північний схід від Бахмута).

• Повідомляється, що український удар ракетами Storm Shadow по командному пункті 58-ї загальновійськової армії в окупованому Бердянську Запорізької області знищив заступника командувача Південним військовим округом РФ генерал-лейтенанта Олега Цокова.

• Російські мілблогери розкритикували російське військове командування за неспроможність захиститися від українських ударів по російських штабах.

• Начальник російського генштабу генерал армії Герасімов звільнив командувача 58-ї загальновійськової армії генерал-майора Івана Попова після того, як той висловив занепокоєння щодо необхідності ротації військ на заході Запорізької області в умовах контрнаступу українських військ. Повідомляється, що Герасімов звинуватив Попова в панікарстві та шантажі російського військового командування.

• 10 липня невідомий вбив заступника начальника Краснодара з мобілізаційної роботи капітана Станіслава Ржицького.

• Російські війська ведуть наступальні дії на лінії Сватове-Кремінна та досягли деяких територіальних успіхів.

• Українські війська продовжували контрнаступальні дії на північній та південній околицях Бахмута.

• Російські війська почали штурм українських позицій на лінії зіткнення Донецьк – Авдіївка.

• Російські та українські війська продовжили наземні обстріли вздовж адміністративної межі між Запорізькою та Донецькою областями.

• Українські війська продовжували контрнаступальні дії на південь від Оріхова на заході Запорізької області.

• Кремль продовжує заходи щодо поступової мобілізації російського ВПК російських військових потреб в Україні без проведення ширшої економічної мобілізації.

• 11 липня Центр "Український опір" повідомив, що Всеросійська державна телерадіокомпанія намагається створити регіональні філії на окупованих територіях України.

09:12 Українські війська мають успіх у наступі на двох напрямках біля Бахмута, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов:

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут, на напрямках Біла Гора - Андріївка та Біла Гора - Курдюмівка мали подекуди успіх, закріплюються на досягнутих рубежа. Українські військові завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Ворог чинить потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви.

09:01 Вночі росіяни атакували Україну з північно-східного напрямку (Курськ) 15 ударними безпілотниками іранського виробництва «Shahed-136/131», 11 із них знищено в зонах відповідальності повітряних командувань «Центр» та «Схід». До відбиття атаки залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України.

08:55 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: