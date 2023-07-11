503-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:56 Рішення Північноатлантичного альянсу щодо запрошення України має бути консолідованим, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц перед початком саміту НАТО у Вільнюсі. "Важливо, щоб ми ухвалили тут спільне рішення стосовно домовленостей, які були раніше прийняті в Бухаресті і які можуть бути розвинуті", – сказав голова уряду ФРН, додавши, що Німеччина і США беруть дуже активну участь у дискусії, щоби "зробити все правильно". З його слів, офіційний Берлін вбачає основним і нагальним завданням активно допомагати Україні захистити свій суверенітет, зокрема за допомогою зброї. Канцлер зазначив, що під час зустрічі планується дійти згоди щодо таких безпекових гарантій, які можуть бути дієвими, коли настане мир. Важливим кроком у цьому напрямку він вважає започаткування Ради НАТО-Україна.

14:31 Французький президент Еммануель Макрон у перший день саміту НАТО повідомив, що Франція надасть ЗСУ ракети великої дальності SCALP, аналогів британської Storm Shadow. "Ми вирішили надати Україні нові ракети, здатні завдавати удари в глибокий тил", – прокоментував Макрон.

14:04 Президент України Володимир Зеленський висловив невдоволення проєктом формулювань про майбутнє членство в НАТО. Він водночас підтвердив, що поїде до Вільнюса.

#цитата Ми цінуємо наших союзників. Ми цінуємо нашу спільну безпеку. І ми завжди цінуємо відкриту розмову. Україна буде представлена у Вільнюсі, на саміті НАТО. Бо це – повага. Але Україна теж заслуговує на повагу. Зараз, на шляху до Вільнюса, ми отримали сигнали про те, що обговорюються формулювання без України. І я хочу підкреслити: це формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства України. Безпрецедентно й абсурдно – коли немає жодних часових рамок і для запрошення (!), і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про «умови» навіть для запрошення України… Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу. А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО – у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор. Невизначеність – це слабкість. І я відверто обговорю це на саміті.

13:49 На півночі Житомирщини чоловік відірвався на міні, коли приїхав із сім'єю до лісу. "Наразі відомо, що родина поїхала до лісового масиву поблизу с. Рудні-Хочинської, Олевської громади, збирати чорниці. Перед знаком «В’їзд заборонено» та «Стоп міни!» чоловік висадив свою сім’ю, а сам, піднявши шлагбаум, поїхав далі. На ґрунтовій дорозі, вже на забороненій території, автівка натрапила на міну. Після цього стався вибух, 23-річний водій, житель Олевської громади, загинув на місці", – поінформували у поліції. Правоохоронці закликали мешканців області дотримуватися правил безпеки і нагадали, що в Україні діє заборона на відвідування прикордонної зони.

13:19 Рішення, які ухвалять голови держав та урядів НАТО на саміті у Вільнюсі, мають "підтримати та посилити бойовий та моральний дух українців", заявив президент Литви Ґітанас Науседа. "Рішення щодо членства не відбудеться зараз, тому що, в такому випадку, буде йтися про активацію статті 5. Але буде дуже чітке послання, яке не має повторювати стару формулу Бухарестського саміту. Я думаю, ми зробимо більше. Перш за все, ми усунемо План дій щодо членства та створимо інституційне рамкове середовище для тіснішої співпраці між Україною й НАТО, що означатиме заснування Ради НАТО-Україна", – сказав литовський лідер.

13:02 Росіяни знову обстріляли школу в місті Оріхів, біля котрої напередодні загинуло семеро мешканців, які перебували біля пункту видачі гуманітарної допомоги. Якраз у цей момент там проводилась рятувальна операція. Пошкоджено автомобіль поліції.

12:47 Евакуація мешканців Сумщини із п’ятикілометрової прикордонної зони не буде примусовою. "Евакуація розпочнеться в плановому порядку, після того, як громадяни приймуть рішення. Якщо людина відмовляється від евакуації – пише заяву про відмову. Решту громадян, які погоджуються евакуюватися, перемістять у безпечні місця", – заявив голова обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

12:31 Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ підтвердив, що для України можуть скасувати етап ПДЧ при вступі до Альянсу. На Громадському форумі НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що союзники ухвалять важливі рішення з підтримки України, у тому числі щодо членства. "Одна з пропозицій, яку я представив на розгляд міністрів закордонних справ у травні в Осло, була пропозиція усунути План дій щодо членства. Україна пройшла довгий шлях відтоді, як це рішення було прийнято у 2008 році, відповідно до якого наступним кроком має стати План дій щодо членства. З того часу Україна стала набагато ближчою до НАТО. Тож я думаю, прийшов час, щоб відобразити це також у рішеннях НАТО", – сказав Столтенберґ.

12:10 Вищий антикорупційний суд вирішив стягнути українські активи російського пропагандиста Артємія Лєбєдєва – за позовом Міністерства юстиції у державну власність перейшло дві квартири Лєбєдєва в центрі Києва площею 193 м² і 138 м².

11:52 Домовленості з Туреччиною про розблокування заявки на вступ Швеції до НАТО передбачають зобов'язання Стокгольма підтримати процес членства Анкари в Європейській Унії та лібералізації візового режиму, повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, підсумовуючи переговори з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом і прем'єром Ульфом Крістерссоном у Вільнюсі. Турецький парламент має ратифікувати шведське членство у найкоротші терміни. "Я радий оголосити, що президент Ердоґан погодився якнайшвидше передати Великим національним зборам Туреччини протокол про членство Швеції і погодився тісно працювати з парламентом для забезпечення ратифікації протоколу", – оголосив Столтенберґ напередодні. Швеція також зобов'язалася змінити свою політику у ставленні до організацій, котрі Анкара вважає терористичними, і підтримати відновлення торгівлі зброєю із Туреччиною.

11:39 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 125 населених пунктів на території 11 областей України, підтверджено ураження 73 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, загинули 3 цивільні особи та 16 поранені, кількість жертв уточнюється.

11:06 Щонайменше 14 російських генералів підтримують засновника ПВК "Ваґнер" Євґєнія Пріґожина, а не Путіна, заявив секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі Reuters.

11:00 У зв'язку з ганебною війною, що триває, WTA поважає позицію українських спортсменів щодо відмови від традиції рукостискання з суперницями (з Росії та Білорусі) в кінці матчу, оскільки це особисте рішення, заявила Жіноча тенісна асоціація після того, як 9 липня українка Еліна Світоліна після своєї перемоги на Wimbledon-2023 відмовилася потиснути руку переможеній суперниці білоруській тенісистці Вікторії Азаренко.

10:47 Сполучені Штати попередили російське керівництво про неминучу відповідальність у разі, якщо РФ створить ядерну катастрофу на Запорізькій атомній електростанції, заявив речник Державного департаменту США Меттью Міллер.

10:22 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Муніципальна влада Москви, ймовірно, погрожує розірвати контракти з будівельними компаніями, якщо вони не виконають квоти на відправку "добровольців" на службу в Україну. За повідомленнями, одній із компаній було поставлено завдання набрати 30 добровольців до кінця серпня 2023 року. Цей крок, ймовірно, насамперед вплине на етнічні меншини з бідних регіонів Росії, таких як Дагестан, і країн Центральної Азії, вихідці з яких становлять більшість будівельників у Москві. Цей захід, найімовірніше, принаймні мовчазно схвалений мером Москви Сєрґєєм Собяніним. Він продовжує свою політику, спрямовану на мінімізацію впливу конфлікту на заможних москвичів, але при цьому продовжуючи підтримувати воєнні зусилля.

10:04 Українські війська ведуть наступ північніше та південніше міста Бахмут, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Ворог чинить потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

119,7% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

46,0% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

116,1% автомобільної техніки (з них 1,7% за минулий тиждень),

142,3% артилерійських систем (з них 3,1% за минулий тиждень),

60,3% РСЗВ (з них 1,4% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

34,8% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,5% засобів ППО (з них 1,4% за минулий тиждень).

09:47 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські посадовці 10 липня заявили, що українські сили мають вогневий контроль над Бахмутом і російськими наземними лініями комунікації навколо міста. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські сили взяли під контроль невизначені висоти навколо Бахмута, дозволивши українським силам встановити вогневий контроль над самим містом. Українські офіційні особи нещодавно дали зрозуміти, що Україна прагне захопити російські війська в пастку в місті – схоже, українські операції в районі Бахмута в останні дні мали на меті повільно охопити російські війська в місті та на його флангах. Раніше ISW був консервативним, коли оцінював заяви про російський вогневий контроль і загальне перекриття українських ліній комунікацій в Бахмуті та навколо нього, оскільки російські війська поступово взяли під контроль населений пункт, але заяви України про встановлення вогневого контролю можуть бути більш достовірними. Останніми днями як українські, так і російські джерела зазначали, що Україна захоплює позиції в районі Бахмута та на його південно-західних флангах, враховуючи особливості місцевості, які можуть дати її силам вогневу перевагу. Страх перед українським вогнем і неминучою загрозою Бахмуту також пронизує російський інформаційний простір, і російські мілблогери неодноразово висловлювали побоювання щодо того, що українські сили оточують росіян у Бахмуті. Російські джерела принаймні з лютого стверджували, що вони зберігають вогневий контроль над критично важливими українськими лініями комунікації навколо Бахмута, тоді як українські офіційні особи та джерела не висловлювали занепокоєння з приводу цих російських заяв і, навпаки, в належному порядку відвели свої сили. Постійні сигнали українських офіційних осіб про наміри України провести операцію в Бахмуті разом із явним занепокоєнням мілблогерів щодо того, якими саме можуть бути ці наміри, свідчить про те, що українські контрнаступальні дії в цьому напрямку можуть серйозно загрожувати російському контролю над Бахмутом, хоча ще зарано прогнозувати звільнення міста.

• 10 липня українські війська вели контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту. Українські військові заявили, що вони продовжували наступальні дії на Бахмутському, Бердянському (західні частини Донецької-східної Запорізької області) та Мелітопольському (західні частини Запорізької області) напрямках. У Генштабі України повідомили, що за минулий тиждень українські війська звільнили чотири квадратні кілометри території на бахмутському напрямку, а за час контрнаступальних дій на цьому напрямку (ймовірно, приблизно з початку червня) – загалом 24 квадратні кілометри. У Генштабі також повідомили, що на бердянському та мелітопольському напрямках українські війська просунулися до одного кілометра, а загалом з моменту початку контрнаступальних дій на цих напрямках українські війська просунулися на 8,6 кілометра. Від початку українського контрнаступу 4 червня ISW підрахувала на основі власних даних про рельєф місцевості, що українські сили відвоювали приблизно 253 квадратні кілометри території. (Українські офіційні звіти про звільнену територію відрізняються від ISW, майже напевно тому, що Україна розрахувала свій початковий контроль над місцевістю по-іншому. ISW представляє власну цифру звільненої території, щоб порівняти російські та українські здобутки). Російські сили з 1 січня загалом захопили 282 квадратні кілометри на всьому театрі воєнних дій. За п’ять тижнів українські сили звільнили майже стільки ж території, скільки російські війська захопили за шість місяців.

• Перша публічна поява начальника генерального штабу Росії та головнокомандувача театру військових дій генерала армії Валєрія Ґєрасімова підтверджує попередню оцінку ISW про те, що він, ймовірно, збереже свою офіційну посаду в російській армії.

• Кремль і представники західної розвідки повідомили, що президент Росії Путін зустрівся з фінансистом "групи Ваґнера" Євґєнієм Пріґожиним 29 червня (та/або 1 липня) після збройного повстання "Ваґнера" 24 червня.

• Рішення Путіна зустрітися з Пріґожиним не узгоджується з попередньою риторикою Кремля щодо нього та його ролі в приватній військовій компанії "Ваґнера". 29 червня Пєсков заявив, що не володіє інформацією про місцезнаходження Пріґожина. У своїй промові 27 червня Путін також заявив, що "власник компанії "Конкорд" (що є материнською компанією кейтерингової компанії Пріґожина) надавав послуги харчування для російської армії, а російська держава повністю фінансувала та постачала сили "Ваґнера". У цій заяві Путін явно мав на увазі Пріґожина, враховуючи, що той є власником компанії "Конкорд", намагаючись навмисно позбавити Пріґожина статусу фінансиста "Ваґнера" та підірвати його роль у цій ПВК. Зустріч Путіна з Пріґожиним і пізніше її визнання руйнують ці зусилля та суперечать засудженню Путіним організаторів повстання. Кремль, можливо, намагався оприлюднити цю зустріч, щоб відповісти на низку питань, які виникають щодо можливості Пріґожина вільно пересуватися Росією без судового позову.

• Пов’язаний з Кремлем військовий кореспондент охарактеризував зустріч Путіна і Пріґожина як спробу Кремля "м’яко" замінити Пріґожина та реструктуризувати "Ваґнер". Мілблогер стверджував, що Кремль дуже залежить від структур Пріґожина в ПВК "Ваґнера" і що їх знищення завдасть серйозної шкоди ПВК "Ваґнер", підтверджуючи попередню оцінку ISW про те, що Кремль поступово намагається відокремити ПВК "Ваґнер" від Пріґожина. Раніше ISW також оцінювало, що Кремль покладався на іррегулярні збройні формування та їхніх покровителів для аутсорсингу вербування резервістів і краудфандингу, що може бути однією з багатьох форм структурної залежності Кремля від ПВК "Ваґнер" під керівництвом Пріґожина. Мілблогер зазначив, що зустріч мала на меті закрити питання, які не обговорювалися під час переговорів президента Білорусі Лукашенка з директором ФСБ Росії Бортніковим, який забезпечував гарантії безпеки Пріґожина. Мілблогер зазначив, що деякі з цих питань стосуються долі ПВК "Ваґнер", а також бізнесу та особистих справ Пріґожина. Мілблогер додав, що Пріґожину все ще дозволено керувати своїм бізнесом і йому не висувають звинувачення в Росії, але він втратив доступ до своїх медіакомпаній і стикається з наклепницькою кампанією в державних ЗМІ.

• Публічна поява Ґєрасімова та визнання зустрічі Путіна і Пріґожина, ймовірно, є частиною ширших наративних зусиль Кремля представити себе як такого, що повністю контролює ситуацію після повстання "Ваґнера", а також досягти тих, хто схиляється до лояльності до "Ваґнера" й особливо до самого Пріґожина.

• Незрозуміло, чи будь-які домовленості між Кремлем і Пріґожиним спонукають значну кількість персоналу "Ваґнера" погодитися підписати контракти з міноборони.

• Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров заявив, що чеченський спецназ «Ахмат» перекинули на бахмутський напрямок, але місцевий український командир заперечив, що стикався з чеченськими силами, припустивши, що ці чеченські елементи не роблять значного фронтового внеску в операції Росії в Україні.

• Колишній російський офіцер і відомий мілблогер-націоналіст Іґорь Ґіркін заявив 10 липня, що йому вдалося виступити з промовою в Санкт-Петербурзі, незважаючи на спроби правоохоронних органів запобігти цьому.

• Російські й українські війська вели наземні атаки на лінії Куп’янськ–Сватове–Кремінна та на Бахмутському напрямку.

• Російські війська вели наземні атаки на лінії Авдіївка–Донецьк.

• 10 липня українські війська провели контрнаступ на південь від Оріхова на заході Запорізької області.

• Російські війська продовжують зазнавати значних втрат на полі бою.

• Російська окупаційна влада визнала масштабні перебої з комунальними послугами в окупованій Донецькій області.

09:27 Вночі росіяни атакували дронами типу "Shahed-136" зерновий термінал у порту Одеської області, повідомив речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров. З акваторії Чорного моря ворог направив кілька хвиль ударних безпілотників типу "Shahed-136"2, 22 дрони-вбивці знищені силами протиповітряної оборони півдня, 2 влучили в адмінбудівлю припортового об'єкта. Через падіння уламків збитих дронів спалахнули два припортові термінали, зокрема зерновий. Пожежі оперативно ліквідовано, критичних руйнувань і постраждалих не зафіксовано.

09:24 Росіяни атакували Київ безпілотниками "Shahed", усі ворожі цілі були збиті силами ППО, повідомив оперативну інформацію голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Уламки безпілотників впали у Фастівському та Обухівському районах, дещо пошкоджено 12 приватних будинків і один багатоповерховий. Жертв немає, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко.

09:14 Вночі росіяни атакували Україну з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ) 28 ударними безпілотниками іранського виробництва типу «Shahed», 26 з них були знищені у зоні відповідальності повітряного командування "Південь" силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: