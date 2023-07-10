Ердоґан принципово погодився на вступ Швеції до НАТО.

Проте, коли саме турецький парламент голосуватиме з цього питання, наразі невідомо.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан погодився підтримати заявку Швеції на вступ до НАТО. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберґа, яку він зробив за підсумками перемовин з турецьким лідером, прем'єром Швеції Ульфом Крістерссоном (Ulf Kristersson) і президентом Євроради Шарлем Мішелем напередодні саміту НАТО у Вільнюсі.

«Я радий оголосити, що президент Ердоґан погодився якнайшвидше передати Великим національним зборам Туреччини протокол про членство Швеції, і погодився тісно працювати з парламентом щодо забезпечення ратифікації протоколу», – заявив Столтенберґ на пресконференції у Вільнюсі.

Однак Столтенберг визнав, що не знає, коли саме турецький парламент голосуватиме з цього питання. «У мене немає точних дат (...), але президент сказав, що це зроблять якнайшвидше», – пояснив він.

Генсек НАТО додав, що у спільній заяві Туреччини, Швеції та НАТО йдеться про те, як виконуватимуться всі пункти тристороннього меморандуму між Туреччиною, Швецією та Фінляндією, підписаного на саміті НАТО в Мадриді у 2022 році. «Ця заява – підтвердження важливості повного виконання положень, за якими ми домовилися у сфері боротьби з тероризмом, а також у сфері зняття обмежень на експорт озброєнь та інших пунктів у цій узгодженій сьогодні заяві», – сказав Столтенберґ.

Швеція, зі свого боку, зобов'язалася підтримати процес членства Анкари в Євроунії та лібералізувати візовий режим, а також запевнила, що не надаватиме підтримки організаціям, які Туреччина вважає терористичними. Водночас Столтенберґ зауважив, що це «ніяк не пов'язано з рішенням Анкари дати хід процедурі розгляду в турецькому парламенті шведської заявки на вступ до НАТО».

Раніше турецький президент заявляв, що закликає європейські країни відкрити для Туреччини дорогу до ЄУ. Щойно тоді, за його словами, членство Швеції в Альянсі стане можливим. «Я звертаюся до тих, хто змушував Туреччину чекати під дверима ЄУ понад 50 років: прокладіть шлях для Туреччини, а ми прокладемо шлях для Швеції», — сказав Ердоґан на пресконференції в понеділок, перш ніж вирушити на саміт НАТО в Литві.