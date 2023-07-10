У Польщі затримали українця, який шпигував для Росії.

Шпигун вів спостереження за військовими об'єктами та морськими портами на користь розвідки РФ.

У Польщі затримано чергового члена шпигунської мережі, яка працювала на російську розвідку. Про це повідомило Polskie Radio з покликом на твіт міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуша Каміньського (Mariusz Kamiński). У пресслужбі Національної прокуратури повідомили, що затриманий є громадянином України, який з 2019 року мешкає на території Республіки Польща.

«Аґенція внутрішньої безпеки (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – ABW) затримала ще одного учасника шпигунської мережі, яка працювала на російську розвідку. Підозрюваний стежив за військовими об'єктами та морськими портами. Він систематично отримував зарплатню від росіян», – написав Каміньський на своїй офіційній сторінці в Twitter у понеділок, 10 липня.

Слідство вважає, що мережу використовували спецслужби Росії, зокрема для спостереження за залізничними коліями. Група також мала поширювати пропаганду, спрямовану проти НАТО, Польщі та політики уряду, і готувала диверсії на замовлення російської розвідки.

Розслідування, яке проводить ABW під наглядом Люблінської національної прокуратури, стосується шпигунської мережі, яка виконувала завдання для Росії на території Республіки Польща. «Підозрюваного затримали ще 21 червня цього року. Він є вже 15-м обвинуваченим в участі в організованому злочинному угрупованні зі шпигунською діяльністю», – повідомили в пресслужбі міністра-координатора спецслужб.

Прокурор висунув затриманому звинувачення в участі у організованому злочинному угрупованні та діяльності на користь зовнішньої розвідки проти інтересів Республіки Польща. «За інкриміновані злочини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 10 років», – розповіли у пресслужбі Нацпрокуратури.