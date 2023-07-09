501-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:50 Над окупованою Керчю пролунали вибухи. Окупаційна адміністрація заявила, що російська ППО збивала українську ракету. На Керченському мосту перекривали рух.

12:31 Президент України Володимир Зеленський призначив командувачем Національної гвардії України Олександра Півненка. Дотепер Півненко був командиром 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії. Брав участь у війні з Росією з 2014 року (у рамках Антитерористичної операції) і пізніше, після початку повномасштабного вторгнення (оборона Харкова, звільнення Кутузівки, Малої Рогані, Циркунів, оборона Торецька). 24 березня 2023 року Президент присвоїв комбригу звання Героя України. "Новинарня" нагадує, що свого часу Півненко став відомим, виконавши вправу на прес 1756 разів протягом години без перепочинку. Брав участь у марафонах, стрибав із парашутом, займався міським альпінізмом, атлетикою, єдиноборствами.

12:14 Більше ⅔ росіян хотіли би бачити Путіна президентом Росії і після 2024 року (68%), 20% – не хотіли би його переобрання, свідчать результати опитування доволі незалежної соціологічної аґенції "Левада-центр".

12:00 Втричі виросла позитивна оцінка польсько-українських відносин за минулі десять років, свідчить опитування польської аґенції CBOS 5–18 червня: в 2013 році – 21%, нині – 64%. Позитивні оцінки вище середнього спостерігаються найчастіше серед респондентів віком від 45 до 54 років, жителів великих міст, більш освічених людей, а також респондентів із вищим доходом на душу населення.

11:43 Станом на 08:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 5 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

11:28 На Бахмутському напрямку є успіхи, Сили оборони продовжують просуватися вперед, а ворог місцями опиняється у пастці, повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський.

11:11 Президент Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда нині зранку у дні 80-ї річниці Волинської трагедії взяли участь у Службі Божій у Катедральному костелі святих Петра й Павла у Луцьку. На Службі були присутні митрополит Православної церкви України Епіфаній та глава Української греко-католицької церкви кир Святослав.

10:51 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 133 населені пункти на території 9 областей України, підтверджено ураження 36 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Російські державні ЗМІ відреагували на заколот "групи Ваґнера" 24 червня 2023 року в три етапи. Майже напевно, спочатку ЗМІ були здивовані заколотом і не були готові до нього; російське телебачення продовжувало працювати за звичним графіком. Після того, як заколот було придушено, російські державні ЗМІ намагалися "виправити" твердження про пасивність сил безпеки. Наративи просували ідею про те, що президент Путін переміг, зірвавши повстання й уникнувши при цьому кровопролиття, і намагалися об'єднати країну навколо президента. Майже через тиждень держава почала применшувати значення власника "Ваґнера" Євґєнія Пріґожина і заколоту, одночасно очорнюючи його особу. Телеграм-канали "Ваґнера" переважно замовкли, майже напевно через втручання держави. На противагу цьому Путін узяв на себе незвично велику публічну активність, майже напевно з метою продемонструвати свою силу.

09:45 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:





Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

119,3% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

45,9% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

115,5% автомобільної техніки (з них 1,6% за минулий тиждень),

141,7% артилерійських систем (з них 4,7% за минулий тиждень),

60,0% РСЗВ (з них 2,4% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

34,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

29,4% засобів ППО (з них 1,6% за минулий тиждень).

09:31 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• П'ятсот днів тому Росія почала неспровоковану загарбницьку війну проти України. Російські військові мали намір взяти Київ протягом трьох днів, але не змогли досягти жодної із поставлених цілей в Україні. Рішучий та вмілий український опір призвів до краху численних російських наступальних операцій, у тому числі на Київ, звільнено Сумську та Чернігівську області, а також частину Харківської, Миколаївської та Херсонської областей, які тимчасово захопили російські війська. Українські сили закріпили й утримали ініціативу та проводять контрнаступальні операції вздовж більшої частини лінії фронту, при цьому російські сили майже повністю зосереджені на спробах утримати українські землі, які вони все ще окуповують. За допомогою Заходу Україна забезпечила свою незалежність, але стоїть перед критичним завданням звільнення стратегічно важливої ​​території, яка все ще перебуває під контролем Росії.

• 8 липня українські війська провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту. 7 липня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська просунулися на південному фланзі Бахмута більш ніж на 1 км, а російські мілблогери стверджували, що українські війська атакували російські позиції на південний захід і північний захід від Бахмута. Крім того, російські джерела стверджували, що українські війська вели наступальні операції на заході Донецької та Запорізької областей. Українські військові джерела підтвердили, що українські війська продовжують наступальні дії на Бердянському (захід Донецької та схід Запорізької областей) та Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямках і досягають часткового успіху на невизначених ділянках цих напрямків.

• Заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал 7 липня зазначив, що поточні українські операції на фронті є "початком середини" ширшого контрнаступу і тому "надто рано судити", як іде контрнаступ. ISW продовжує оцінювати, що поточні темпи українських контрнаступів є відображенням навмисних і стратегічних зусиль створити асиметричний градієнт виснаження, щоби зберегти українську бойову силу і відвести російську живу силу та техніку ціною повільнішого територіального просування.

• 7 липня Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні, який включає касетні боєприпаси. Пакет допомоги вартістю 800 мільйонів доларів включає вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення і більше боєприпасів для систем ППО Patriot і систем РСЗВ HIMARS. Заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал заявив, що США надають Україні касетні боєприпаси через "невідкладність моменту" для оснащення українських сил артилерійськими боєприпасами для використання проти російських військових цілей під час контрнаступу.

• У ніч із 7 на 8 липня російські війська завдали чергової серії ударів безпілотниками "Шахед 131/136" і ракетами по промислових та інфраструктурних об'єктах України.

• Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган напередодні саміту НАТО під час пресконференції 7 липня в Стамбулі з Президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Україна «заслуговує на членство в НАТО». Зеленський повернувся в Україну з Туреччини разом із п’ятьма учасниками оборони металургійного комбінату «Азовсталь» у Маріуполі – українськими командирами, про яких раніше була домовленість між Україною, Росією та Туреччиною, що вони залишаться в Туреччині до кінця війни. Пєсков стверджував, що і Україна, і Туреччина порушили домовленості, повернувши п'ятьох командирів в Україну, і натякнув, що Захід змусив Туреччину звільнити командирів через нібито невдачі України у війні. Російські мілблогери розкритикували російський уряд, запитуючи, чому Росія дозволяє військовополоненим проживати в третій країні, яка не симпатизує Росії, і чому російський уряд обмінює захисників Азовського металургійного комбінату на колишнього українського політика та союзника Кремля Віктора Медведчука. Заяви Ердогана щодо заявки України на членство в НАТО на додаток до звільнення захисників «Азовсталі» є помітним зрушенням в українсько-турецьких відносинах, хоча глибина та тривкість очевидної підтримки Ердоганом України наразі неясна. Ердоган також відзначив підтримку Туреччини продовження чорноморської зернової угоди між Україною та Росією і заявив, що обговорить питання обміну військовополоненими з президентом Росії Путіним під час візиту Путіна до Туреччини в серпні. Прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков 8 липня заявив, що підтвердженої дати зустрічі Путіна та Ердогана немає.

• Українська розвідка вказала, що російська влада використовує побоювання щодо провокації на Запорізькій атомній електростанції, щоб витіснити український персонал і збільшити російську присутність на ЗАЕС перед майбутнім самітом НАТО.

• Командир "Ваґнера" заявив, що "група Ваґнера" відправиться до Білорусі після завершення відпочинку та оздоровлення до серпня 2023 року. 7 липня російський мілблогер опублікував інтерв’ю з командиром "Ваґнера" Антоном "Лотосом" Єлізаровим, який заявив, що фінансист "Ваґнера" Євґєній Пріґожин особисто мав наказав всьому персоналу ПВК "Ваґнера" в Україні взяти відпустку на відпочинок до невизначеного періоду на початку серпня, перш ніж Кремль, можливо, намагатиметься переконатися, що він контролює керівництво та персонал ПВК "Ваґнера" в Африці та на Близькому Сході. Наслідки збройного повстання для сил "Ваґнера" та Пріґожина залишаються незрозумілими, але Україна вже отримала вигоду від повстання і може мати додаткові вигоди. Поводження Путіна з "групою Ваґнера" – найефективнішою бойовою силою Росії на даний момент – після повстання 24 червня, ймовірно, не дасть їм воювати в Україні протягом поточного українського контрнаступу та може назавжди погіршити загальну здатність Росії вести війну в Україні. Поспішний відхід "групи Ваґнера" з Бахмута порушив російські позиції в цьому районі та сприяв тактично значущим успіхам, яких українські війська здобули навколо міста. "Групі Ваґнера" належить провести "велику роботу" – переїзд до Білорусі. Єлізаров заявив, що раді командирів "Ваґнера" необхідно провести ротацію особового складу у "далеких напрямках" (імовірно, це мають на увазі сили "групи Ваґнера" в Африці та на Близькому Сході), щоб підготувати та організувати логістику своїх нових баз у Білорусі. Раніше ISW повідомляв, що статус реорганізації "групи Ваґнера" і можливої передислокації до Білорусі можуть бути відомі не раніше осені 2023 року.

• Статус угоди між президентом Росії Путіним і Пріґожиним неясний, і вона може перебувати в процесі реалізації. Інтерв’ю Єлізарова свідчить про те, що бійці та командири "Ваґнера" все ще можуть вільно пересуватися Росією та спілкуватися один з одним, і що російська влада іншим чином не втручається у справи "Ваґнера", крім проведення інформаційної операції з відокремлення "групи Ваґнера" від Пріґожина. Ротація неукраїнських експедиційних сил "Ваґнера" може дати Пріґожину доступ до кадрів лояльних і здібних лейтенантів в Росії, якщо він контролює ротацію. ISW не бачить жодних доказів того, що російська влада засилає або затримує командирів або бійців "Ваґнера", які брали участь у повстанні.

• Путін продовжує дозволяти "Ваґнеру "та Пріґожину діяти в Росії та потенційно становити загрозу для його режиму. Надання Пріґожину, його командирам і майже 25 тис. "ваґнерівців", які очолили та брали участь у збройному повстанні, очевидну повну свободу пересування та спілкування в Росії, свідчить про те, що Путін має або дивовижну (і невиправдану) впевненість у їхній відновленій лояльності, або відчайдушне прагнення заманити якомога більше на свій бік, або нездатність вжити заходів проти них.

• Можливо, Кремль намагається забезпечити контроль над керівництвом і персоналом "Ваґнера" в Африці та на Близькому Сході.

• Відомий російський мілблогер припустив, що російське військове керівництво може бути в процесі прийняття рішення про заміну міністра оборони Серґєя Шойґу, припускаючи, що наслідки заколоту "групи Ваґнера" 24 червня все ще можуть мати наслідки для вищих ешелонів військового командування.

• Повідомляється, що російська влада завадила колишньому російському офіцеру і затятому націоналісту Ігорю Гіркіну розповісти про повстання "групи Ваґнера". Петербурзький книжковий магазин 8 липня заявив, що петербурзька поліція незаконно провела рейд у магазині, щоб запобігти проведенню виступу Гіркіна про повстання, і виніс магазину офіційне попередження за проведення виступу без координації заходу. Магазин стверджував, що цей рейд був незаконним, оскільки російське законодавство не вимагає реєструвати події, у яких беруть участь менш ніж 50 осіб. Гіркін коротко засудив дії правоохоронних органів, саркастично запитавши, чи буде влада притягувати його до кримінальної відповідальності за засудження повстання "Ваґнера" чи заклик до перемоги Росії у війні в Україні.

• Російські війська здійснили наземні атаки вздовж межі Харківської та Луганської області та на південь від Кремінної, і Україна, ймовірно, продовжує завдавати ударів по районах концентрації росіян у тилу окупованої Луганської області.

• Українські та російські сили вели наземні атаки навколо Бахмута.

• Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на лінії Авдіївка–Донецьк.

• Російські й українські війська 8 липня продовжили наземні обстріли вздовж адміністративної межі між Запорізькою та Донецькою областями.

• Українські війська продовжували контрнаступальні дії на заході Запорізької області.

• Повідомляється, що 8 липня міністр оборони Росії Сєрґєй Шойґу спостерігав за бойовою підготовкою російських військовослужбовців-контрактників на полігонах Південного військового округу, ймовірно, в спробі вигідно представити зусилля Росії з формалізації та стимулювання набору персоналу.

• Український уряд зазначає, що російська окупаційна влада намагається забезпечити компенсацію персоналу в критично важливих галузях, що призводить до кадрового дефіциту, який може перешкоджати російським військовим зусиллям.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: