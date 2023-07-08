У Нідерландах розпалася урядова коаліція.

Прем'єр Марк Рютте запевнив, що це не вплине на підтримку України з боку Нідерландів.

 

 

Правоцентристська коаліція прем'єрміністра Марка Рютте, яка вже тривалий час перебуває при владі в Нідерландах, розпалася. Про це повідомила інформаційна  аґенція Reuters. Коаліціянти не змогли домовитися щодо реформи права на азиль. Сам Рюте пообіцяв найближчим часом подати прохання про демісію уряду королю Віллем-Александеру.

 

У коаліції останні тижні активно обговорювали, як вирішити проблему біженців, потік яких до Нідерландів почав стрімко зростати. Обговорювалася пропозиція про створення двох категорій притулку – тимчасового для людей, які рятуються від конфліктів, та постійного для тих, хто намагається уникнути переслідувань. Коаліціянти також обговорювали питання скорочення кількості родичів, яким дозволено приєднатися до осіб, які шукають притулку у Нідерландах. Одна з партій не погодилася з низкою пропозицій Рютте, що й спровокувало урядову кризу.

 

«Не таємниця, що партнери з коаліції мають різні думки щодо імміґраційної політики. Сьогодні ми, на жаль, змушені констатувати, що ці розбіжності стали непереборними. Тому я запропоную королю демісію всього кабінету», – сказав Рютте на телевізійній пресконференції. .

 

56-літній Марк Рютт обіймає посаду прем’єра Нідерландів з жовтня 2010 року. Наразі він очолює четвертий поспіль кабінет міністрів, який був сформований у січні 2022 року після най триваліших коаліційних перемовин у політичній історії країни. 

 

Поки що не зрозуміло, як далі розвиватимуться події. Рютте може спробувати сформувати кабінет меншості. Якщо це не вдасться, то на країну чекають дострокові парламентські вибори, найімовірніше у листопаді цього року. Кабінет Рютте, зважаючи на все, виконуватиме свої обов'язки доти, доки не буде сформовано новий уряд.

 

«Тимчасовий уряд не може ухвалити рішення про нову політику, але це не вплине на підтримку України з боку нашої країни», – запевнив Рютте.

08.07.2023

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