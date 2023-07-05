Створено цифровий архів Західноукраїнської Народної Республіки.

Інститут історії Церкви Українського католицького університету та компанія «Архівні інформаційні системи» нині презентують спільний проєкт «Цифровий архів Західноукраїнської Народної Республіки».

Метою масштабного проєкту, робота над яким триває від 2016 року, є удоступнення раніше маловідомих архівних документів Уряду, Диктатора та установ ЗУНР, а також пов’язаних матеріалів, що зберігаються у різних архівосховищах України та за її межами. В результаті опрацювання цих фондів оцифровано близько 500 тисяч сторінок документів, насамперед з Історичного архіву УГКЦ у Римі, а також десяти фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України. Створено спеціальний онлайн-ресурс, на якому доступні для перегляду цифрові копії документів та довідковий апарат із широкими можливостями повнотекстового пошуку. Цифровий архів Західноукраїнської Народної Республіки доєднано до "Міжархівного пошукового порталу", який представлений на офіційному сайті архівної служби і де вже доступні понад 5 мільйонів сканкопій документів із п'яти державних архівів.

Проєкт здійснюється за сприяння Державної архівної служби України та з фінансовою підтримкою Східноєвропейського дослідного інституту ім. В. Липинського (США).

Презентація за участю о. Богдана Праха (віцепрезидента УКУ та директора Історичного архіву УГКЦ в Римі), проректора, директора Інституту історії Церкви УКУ Олега Турія, директора Архівних інформаційних систем Кирила Вислобокова, голови Державної архівної служби України Анатолія Хромова та директора Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України Лариси Левченко відбудеться 5 липня в Світлиці Колегіуму 2 УКУ (вул. Козельницька, 2) о 16:00.