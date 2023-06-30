Верховна Рада повернула селищу Славсько історичну назву.

 

 

Верховна Рада підтримала перейменування десяти населених пунктів в Україні. Зокрема нардепи проголосували за зміну назви селища Славське Стрийського району Львівської області на СлавськО. "За" проголосував 251 народний депутат.

 

"Дана назва має глибокі історичні корені, і її використання з XV століття і впродовж наступних століть засвідчено низкою документів. Теперішня лінгвістична форма назви населеного пункту "Славське" з’явилася в радянський період", – вказано у пояснювальній записці до проєкту постанови.

 

Відповідно до матеріалів, наданих Львівською обласною радою, вказаний населений пункт вперше було згадано в письмових джерелах як Славсько.

 

Нагадаємо, що Славська селищна рада проголосувала за ініціативу перейменування селища Славське на Славсько ще три роки тому. У вересні минулого року відповідне рішення погодила Львівська обласна рада, а вже тепер Верховна Рада ухвалила кінцеве рішення про перейменування.

 

Ініціатива повернути селищу Славське, яке є центром Славської ОТГ, де офіційно проживає понад 14 тисяч мешканців, його історичну назву вийшла від місцевих мешканців, адже у давніх документах селище позначене як Славсько. Саме цей варіант назви вживається ними у розмовній мові.

 

Так само не перший рік чекають на перейменування свого населеного пункту мешканці Рудного, що під самісіньким Львовом. Повернення селищу історичної назви РуднО Верховна Рада цього разу не розглядала, хоча Львівська обласна рада підтримала таку ініціативу мешканців і звернулася з відповідним поданням до народних депутатів ще у вересні 2022 року. Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув це питанні на своєму засіданні 5 червня 2023 року і рекомендував ВРУ підтримати зміну назви.

 

 

Цікаво, що назву РуднО на РуднЕ змінили приблизно у 2008–2009 роках з початком електронного документообігу, навіть не порадившись із мешканцями селища. 
 

30.06.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
491-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни і надалі вели безуспішні наступальні дії на Лиманському (Роздолівка), Бахмутському (Оріхово-Василівка, Богданівка, Біла Гора), Авдіївському (Авдіївка, Сєверне), Мар'їнському (Мар'їнка), Шахтарському (Новомихайлівка) напрямках: за добу 40 бойових зіткнень
29.06.23 | | Україна
Врятувати цвіт української нації
Олена Лисенко
Ця повість написана про і для підлітків, вона покликана відвертати дітлашню від саморуйнування і вчинків, які часто не можна виправити. Попри те, що Ярослав Карпець підіймає складну і контраверсійну для українського суспільства тему, він робить це напрочуд… безтурботно і легко.
28.06.23 | | Штука
490-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни і надалі вели безуспішні наступальні дії на Лиманському (Білогорівка), Бахмутському (Оріхово-Василівка), Авдіївському (Авдіївка), Мар'їнському (Мар'їнка та Побєда), Шахтарському (Рівнопіль) напрямках: за добу 30 бойових зіткнень
28.06.23 | | Україна
489-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни і надалі вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (Стельмахівка), Лиманському (Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Веселе), Бахмутському (Богданівка), Авдіївському (Первомайське), Мар'їнському (Мар'їнка) напрямках: за добу 38 бойових зіткнень
27.06.23 | | Україна
Під акомпанемент жабо-гадючих стосунків
Юрко ТИМЧУК
Вправи на повітрі, здійснені «вагнерівцями», затьмарили інші більш важливі події, які сталися на більш людських локаціях.
26.06.23 | | Україна
488-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни і надалі вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (західніше Кривошиївки), Лиманському (Веселе, Роздолівка), Бахмутському (Міньківка, Григорівка, Богданівка), Мар'їнському (Мар’їнка), Шахтарському (Новомихайлівка) напрямках: за добу 36 бойових зіткнень
26.06.23 | | Україна
Старовинна музика у Львівській філармонії
Сергій Гаврилюк
Міжнародна співпраця у рамках Фестивалю давньої музики дає світлу віру в те, що культурному, а відтак і історичному майбутньому України бути! Практика історичного виконавства для цілого світу є досить відомим трендом, а в Україні ще потребує промоції. 
25.06.23 | | Штука
487-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська і надалі вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (Берестове), Лиманському (Веселе), Бахмутському (Іванівське), Авдіївському, Мар'їнському (Мар’їнка) напрямках: за минулу добу 29 бойових зіткнень
25.06.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.