Верховна Рада повернула селищу Славсько історичну назву.

Верховна Рада підтримала перейменування десяти населених пунктів в Україні. Зокрема нардепи проголосували за зміну назви селища Славське Стрийського району Львівської області на СлавськО. "За" проголосував 251 народний депутат.

"Дана назва має глибокі історичні корені, і її використання з XV століття і впродовж наступних століть засвідчено низкою документів. Теперішня лінгвістична форма назви населеного пункту "Славське" з’явилася в радянський період", – вказано у пояснювальній записці до проєкту постанови.

Відповідно до матеріалів, наданих Львівською обласною радою, вказаний населений пункт вперше було згадано в письмових джерелах як Славсько.

Нагадаємо, що Славська селищна рада проголосувала за ініціативу перейменування селища Славське на Славсько ще три роки тому. У вересні минулого року відповідне рішення погодила Львівська обласна рада, а вже тепер Верховна Рада ухвалила кінцеве рішення про перейменування.

Ініціатива повернути селищу Славське, яке є центром Славської ОТГ, де офіційно проживає понад 14 тисяч мешканців, його історичну назву вийшла від місцевих мешканців, адже у давніх документах селище позначене як Славсько. Саме цей варіант назви вживається ними у розмовній мові.

Так само не перший рік чекають на перейменування свого населеного пункту мешканці Рудного, що під самісіньким Львовом. Повернення селищу історичної назви РуднО Верховна Рада цього разу не розглядала, хоча Львівська обласна рада підтримала таку ініціативу мешканців і звернулася з відповідним поданням до народних депутатів ще у вересні 2022 року. Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув це питанні на своєму засіданні 5 червня 2023 року і рекомендував ВРУ підтримати зміну назви.

Цікаво, що назву РуднО на РуднЕ змінили приблизно у 2008–2009 роках з початком електронного документообігу, навіть не порадившись із мешканцями селища.

