Власник OKKO почав будівництво величезного відпочинкового комплексу під Славсько.

 

Компанії власника OKKO Group Віталія Антонова почали будівництво першої черги гірського курорту у Львівській області. Про це докладно повідомляють у самій компанії. 

 

Проєкт гірського курорту GORO Mountain Resort

 

Гірський курорт GORO Mountain Resort буде розташований біля підніжжя гірського масиву Високий Верх на висоті 650 м над рівнем моря, поблизу сіл Волосянка та Верхня Рожанка, що входять до Славської ОТГ, Львівської області.

 

Загальна площа курорту становитиме майже 1200 га, з яких 360 га заплановано для гірської та лижної інфраструктури, а понад 800 га — для розвитку готельних, комерційних і рекреаційних об’єктів.

 

На території планують протягом 15 років побудувати 41 лижну трасу, а також звести найдовшу в Україні канатну дорогу довжиною у 2,8 кілометра і лижну трасу у 3,8 кілометра. Загалом група ОККО планує побудувати 25 готелів на 5500 номерів.

 

Проєкт гірського курорту GORO Mountain Resort

 

Перша черга GORO площею 127 га почнеться біля села Волосянка, розташованого за 5 км від селища Славсько. Натепер уже розпочалося будівництво Welcome Centre та нижньої станції гондольної канатної дороги.

 

Окрім того, буде передбачено 10 лижних трас завдовжки 13 км зі 50 га засніження та два крісельні витяги.

 

Першою чергою побудують п’ять готельних комплексів на 1100 номерів разом із рекреаційною інфраструктурою зі спа-зонами, басейнами, ресторанами, дитячими та бізнес-зонами. Завершення будівництва першої черги планується у 2028-2029 роках. 

 

Загальні інвестиції у гірський курорт ОККО оцінює у 1,5 мільярда доларів, з якої 1 мільярд планують залучити від інвесторів.

 

Нагадаємо, що з початку 2017 року компанія ОККО-Рітейл, що входить в Галнафтогаз, змінила реєстрацію юрособи зі Львова на Славське. Компанії львівського бізнесмена та власника корпорації OKKO Group Віталія Антонова протягом 2020 року отримали понад 300 гектарів землі на території Славської ОТГ. Місцеві бізнесмени тоді були не в захваті від ідеї будівництва величезного гірськолижного курорту, який планувалося зробити більшим за "Буковель".

 

ДЛЯ ДОВІДКИ:

 

 

Високий Верх — гора в Українських Карпатах, у масиві Сколівські Бескиди. Розташована в межах Стрийського району Львівської області, між селами Волосянка і Верхня Рожанка.

Висота гори 1242 м над р. м. Східний та північно-східний схил дуже крутий, північно-західний — пологий, поступово знижується в долину річки Славки.

Вершина і привершинні схили не заліснені, тому з вершини відкриваються краєвиди на довколишні гори Сколівських Бескидів; на півдні видніються вершини Верховинського Вододільного хребта. На північний захід від вершини розташована пам'ятка природи «Писана криниця» - печера, розташована серед букового лісу, що утворилась у скельних виходах тріщинуватих палеогенових пісковиків.

 

 

Волосянка — село на пвітори тисячі осіб населення розташоване в долині річок Славка та Ялинкувата, серед гір Сколівських Бескидів за 8 км від Славсько. Основу місцевої економіки становить туризм - це, здебільшого, невеликі приватні садиби та поодинокі більші відпочинкові комплекси, втім, за 2 км від села розташований відомий гірськолижний комплекс «Захар Беркут». 

Верхня Рожанка - трішки менше село, що розляглося буквально поруч Волосянки.

 

24.10.2024

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