Росія атакувала Львівщину балістичною ракетою середньої дальності. Вірогідно, кінетично.

У селищі Рудно Львівської громади внаслідок ракетної атаки спрацювала автоматична система безпеки газу, через що тимчасово припинено газопостачання для 376 абонентів на кількох вулицях, повідомив о 07:51 міський голова Львова Андрій Садовий :

"Це не аварія в мережі — захист спрацював через ударну хвилю. Фахівці вже працюють на місці, перевіряють обладнання. Після цього газ подадуть".

Андрій Садовий зазначив, що удар по Львову було завдано балістичною ракетою:

"Це перший випадок застосування такого типу удару по Львову за час повномасштабної війни. Місто розташоване менш ніж за 70 кілометрів від кордону з Європейським Союзом. Це чіткий сигнал для наших міжнародних партнерів: війна росії не зупиняється перед жодними кордонами".

О 08:21 начальник Львівської ОВА Максим Козицький підтвердив інформацію про виключення газу в Рудно:

"Ударна хвиля внаслідок ракетної атаки ворога вночі спричинила спрацювання захисного запірного клапана на газорегуляторному пункті у Рудно (вулиці Садова, Шевченка, Коперника та Вузька). До з’ясування причин аварії фахівці перекрили подачу газу на вході перед ГРП. Тимчасово без газу 376 абонентів. Тривають роботи з відновлення газопостачання. Крім того, пошкоджень зазнали 6 приватних вантажівок".

За інформацією Повітряних сил, удар по Львову було завдано балістичною ракетою. Повітряна ціль рухалась по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину (3,5 м/с) — це надвисока швидкість, що в десять разі вища за швидкість звуку (10,6 Мах).

Вчора о 23:35 на Львівщині пролунав сигнал повітряної тривоги. Повідомляли, що тривогу оголосили через загрозу балістики з полігону «Капустин Яр». О 23:46 протягом 5 секунд двома серіями камери спостереження зафіксували спалахи і пролунало шість глухих вибухів – від ударів блоків індивідуального наведення, вірогідно без бойових частин, відповідно удар був виключно кінетичним.

Через двадцять хвилин Максим Козицький повідомив, що на Львівщині атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури, а ще через п'ять хвилин пролунав сигнал відбою. Через півтори години голова ОВА повідомив, що на місці ракетної атаки у Львові провели лабораторні дослідження, зазначивши, що це стандартна процедура:

"Радіаційний фон у межах норми. Перевищення рівня шкідливих речовин у повітрі не виявили".

Зранку міноборони РФ заявило про застосування балістичної ракети середньої дальності "Орешник".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що країна ініціює термінове засідання Ради Безпеки ООН, засідання Ради Україна–НАТО, а також відповідні заходи в рамках ЄС, Ради Європи та ОБСЄ через російський удар балістичною ракетою середньої дальності "Орешник".