Польща посилює заходи безпеки на кордоні з Білоруссю.

Це спричинено переміщенням до Білорусі частини ПВК «Вагнер».

Віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський, який відповідає в польському уряді за безпекові питання, заявив про проведення заходів щодо посилення безпеки в районі кордону з Білоруссю. Про це повідомило Polskie Radio24. Він пов'язав ці заходи з переміщенням до Білорусі приватної військової компанії «Вагнер» на чолі з Євгеном Пріґожиним.

«У нас складається нова ситуація в Білорусі. Присутність там групи "Вагнер", а це, згідно з даними, якими ми зараз диспонуємо, приблизно вісім тисяч солдатів, – це небезпечний елемент для України (...), потенційно небезпечний також для Литви, і нарешті він може бути небезпечним і для нас. Це може означати новий етап гібридної війни», – заявив віцепрем'єр.

За його словами, «на засіданні урядового Комітету з національної безпеки та оборони ухвалено рішення щодо посилення оборони на східному кордоні Польщі».

«Посилення торкнеться як збільшення присутніх там сил, так і кількості укріплень на кордоні», – пояснив Качинський. При цьому він наголосив, що йдеться як про спеціяльні тимчасові, так і про постійні заходи забезпечення безпеки.

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Блажей Побожи (Błażej Poboży) в етері радіо Jedynka запевнив, що у громадян немає підстав для хвилювання. «У нас найпрофесійніша, найкраща в Європі, а хтозна, чи не в світі, організація охорони державного кордону», – запевнив він, маючи на увазі передовсім інженерну загорожу на кордоні.

За його словами, напад ПВК «Вагнер» на Польщу є «неможливим варіантом». «Але навіть до таких ситуацій має бути готова відповідальна держава», – зазначив віцеміністр.