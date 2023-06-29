Польща посилює заходи безпеки на кордоні з Білоруссю.

Це спричинено переміщенням до Білорусі частини ПВК «Вагнер».

 

 

Віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський, який відповідає в польському уряді за безпекові питання, заявив про проведення заходів щодо посилення безпеки в районі кордону з Білоруссю. Про це повідомило Polskie Radio24. Він пов'язав ці заходи з переміщенням до Білорусі приватної військової компанії «Вагнер» на чолі з Євгеном Пріґожиним.

 

«У нас складається нова ситуація в Білорусі. Присутність там групи "Вагнер", а це, згідно з даними, якими ми зараз диспонуємо, приблизно вісім тисяч солдатів, – це небезпечний елемент для України (...), потенційно небезпечний також для Литви, і нарешті він може бути небезпечним і для нас. Це може означати новий етап гібридної війни», – заявив віцепрем'єр.

 

За його словами, «на засіданні урядового Комітету з національної безпеки та оборони ухвалено рішення щодо посилення оборони на східному кордоні Польщі».

 

«Посилення торкнеться як збільшення присутніх там сил, так і кількості укріплень на кордоні», – пояснив Качинський. При цьому він наголосив, що йдеться як про спеціяльні тимчасові, так і про постійні заходи забезпечення безпеки.

 

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Блажей Побожи (Błażej Poboży) в етері радіо Jedynka запевнив, що у громадян немає підстав для хвилювання. «У нас найпрофесійніша, найкраща в Європі, а хтозна, чи не в світі, організація охорони державного кордону», – запевнив він, маючи на увазі передовсім інженерну загорожу на кордоні.

 

За його словами, напад ПВК «Вагнер» на Польщу є «неможливим варіантом». «Але навіть до таких ситуацій має бути готова відповідальна держава», – зазначив віцеміністр.

29.06.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Врятувати цвіт української нації
Олена Лисенко
Ця повість написана про і для підлітків, вона покликана відвертати дітлашню від саморуйнування і вчинків, які часто не можна виправити. Попри те, що Ярослав Карпець підіймає складну і контраверсійну для українського суспільства тему, він робить це напрочуд… безтурботно і легко.
28.06.23 | | Штука
490-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни і надалі вели безуспішні наступальні дії на Лиманському (Білогорівка), Бахмутському (Оріхово-Василівка), Авдіївському (Авдіївка), Мар'їнському (Мар'їнка та Побєда), Шахтарському (Рівнопіль) напрямках: за добу 30 бойових зіткнень
28.06.23 | | Україна
489-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни і надалі вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (Стельмахівка), Лиманському (Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Веселе), Бахмутському (Богданівка), Авдіївському (Первомайське), Мар'їнському (Мар'їнка) напрямках: за добу 38 бойових зіткнень
27.06.23 | | Україна
488-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни і надалі вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (західніше Кривошиївки), Лиманському (Веселе, Роздолівка), Бахмутському (Міньківка, Григорівка, Богданівка), Мар'їнському (Мар’їнка), Шахтарському (Новомихайлівка) напрямках: за добу 36 бойових зіткнень
26.06.23 | | Україна
Старовинна музика у Львівській філармонії
Сергій Гаврилюк
Міжнародна співпраця у рамках Фестивалю давньої музики дає світлу віру в те, що культурному, а відтак і історичному майбутньому України бути! Практика історичного виконавства для цілого світу є досить відомим трендом, а в Україні ще потребує промоції. 
25.06.23 | | Штука
487-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська і надалі вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (Берестове), Лиманському (Веселе), Бахмутському (Іванівське), Авдіївському, Мар'їнському (Мар’їнка) напрямках: за минулу добу 29 бойових зіткнень
25.06.23 | | Україна
Затоплений рай
Віталій Портников
Врятувати творчість Райко, не дати їй загинути. Адже цей затоплений рай був її і нашою маленькою Україною.
25.06.23 | | Дискурси
Флет
Іван Банах
«Гіпі сторі’з меґезін» з «Львівського піплзбука»: Пензель, монстр з неймовірною бородою, і його легендарне помешкання
24.06.23 | | Минуле

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.