Генерала Суровікіна заарештували за причетність до заколоту Прігожина.

Ймовірно й інші російські генерали підтримували спробу Прігожина змінити керівництво Міноборони РФ силою.

Заступника командувача об'єднаного угрупування російських військ в Україні генерала Сергія Суровікіна заарештовано. Про це повідомляє англомовне видання The Moscow Times з покликом на два анонімні джерела, близькі до Міністерства оборони Росії.

За словами джерел видання, арешт Суровікіна пов'язаний зі збройним заколотом ПВК «Вагнер» на чолі з Євгеном Пігожиним. .

«Будуть новини у контексті Прігожина. Мабуть, він [Суровікін] обрав бік [Пригожина під час заколоту], і його за яйця хапнули», – сказало джерело видання. На запитання журналістів про те, де зараз перебуває генерал, він відповів: «Цю інформацію у нас навіть внутрішніми каналами не коментують».

Раніше інформація про арешт Суровікіна почала з'являтися у російських Telegram-каналах. Зокрема, так званий «воєнкор» Володимир Романов писав, що генерала заарештували 25 червня, тобто наступного дня після завершення заколоту ПВК «Вагнера». За його твердженням, арештований наразі перебуває у слідчому ізоляторі «Лефортово», що у Москві.

Напередодні газета The New York Times з покликом на американських чиновників, які ознайомилися з даними розвідки США, написала, що генерал Сергій Суровікін, знав заздалегідь про плани ватажка найманців Євгена Прігожина вчинити заколот у Росії. За словами джерел видання, є ознаки, що інші російські генерали могли підтримати спробу Прігожина змінити керівництво Міноборони РФ силою.