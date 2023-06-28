Генерала Суровікіна заарештували за причетність до заколоту Прігожина.

Ймовірно й інші російські генерали підтримували спробу Прігожина змінити керівництво Міноборони РФ силою.

 

 

Заступника командувача об'єднаного угрупування російських військ в Україні генерала Сергія Суровікіна заарештовано. Про це повідомляє англомовне видання The Moscow Times з покликом на два анонімні джерела, близькі до Міністерства оборони Росії.

 

За словами джерел видання, арешт Суровікіна пов'язаний зі збройним заколотом ПВК «Вагнер» на чолі з Євгеном Пігожиним. .

 

«Будуть новини у контексті Прігожина. Мабуть, він [Суровікін] обрав бік [Пригожина під час заколоту], і його за яйця хапнули», – сказало джерело видання. На запитання журналістів про те, де зараз перебуває генерал, він відповів: «Цю інформацію у нас навіть внутрішніми каналами не коментують».

 

Раніше інформація про арешт Суровікіна почала з'являтися у російських Telegram-каналах. Зокрема, так званий «воєнкор» Володимир Романов писав, що генерала заарештували 25 червня, тобто наступного дня після завершення заколоту ПВК «Вагнера». За його твердженням, арештований наразі перебуває у слідчому ізоляторі «Лефортово», що у Москві.

 

Напередодні газета The New York Times з покликом на американських чиновників, які ознайомилися з даними розвідки США, написала, що генерал Сергій Суровікін, знав заздалегідь про плани ватажка найманців Євгена Прігожина вчинити заколот у Росії. За словами джерел видання, є ознаки, що інші російські генерали могли підтримати спробу Прігожина змінити керівництво Міноборони РФ силою.

28.06.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Врятувати цвіт української нації
Олена Лисенко
Ця повість написана про і для підлітків, вона покликана відвертати дітлашню від саморуйнування і вчинків, які часто не можна виправити. Попри те, що Ярослав Карпець підіймає складну і контраверсійну для українського суспільства тему, він робить це напрочуд… безтурботно і легко.
28.06.23 | | Штука
489-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни і надалі вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (Стельмахівка), Лиманському (Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Веселе), Бахмутському (Богданівка), Авдіївському (Первомайське), Мар'їнському (Мар'їнка) напрямках: за добу 38 бойових зіткнень
27.06.23 | | Україна
488-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни і надалі вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (західніше Кривошиївки), Лиманському (Веселе, Роздолівка), Бахмутському (Міньківка, Григорівка, Богданівка), Мар'їнському (Мар’їнка), Шахтарському (Новомихайлівка) напрямках: за добу 36 бойових зіткнень
26.06.23 | | Україна
Старовинна музика у Львівській філармонії
Сергій Гаврилюк
Міжнародна співпраця у рамках Фестивалю давньої музики дає світлу віру в те, що культурному, а відтак і історичному майбутньому України бути! Практика історичного виконавства для цілого світу є досить відомим трендом, а в Україні ще потребує промоції. 
25.06.23 | | Штука
487-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська і надалі вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (Берестове), Лиманському (Веселе), Бахмутському (Іванівське), Авдіївському, Мар'їнському (Мар’їнка) напрямках: за минулу добу 29 бойових зіткнень
25.06.23 | | Україна
Затоплений рай
Віталій Портников
Врятувати творчість Райко, не дати їй загинути. Адже цей затоплений рай був її і нашою маленькою Україною.
25.06.23 | | Дискурси
Флет
Іван Банах
«Гіпі сторі’з меґезін» з «Львівського піплзбука»: Пензель, монстр з неймовірною бородою, і його легендарне помешкання
24.06.23 | | Минуле
“Унія”: стереотипи навиворіт
Олеся Ісаюк
Україна постає не тільки у традиційному дусі народництва як “країна козаків і селян”, а як суб’єкт і гравець у поєдинках лицарів плаща та шпаги
24.06.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.