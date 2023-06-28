490-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:00 Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь офіційно звернувся до міністра освіти і науки Оксена Лісового з проханням скасувати рішення Національної комісії зі стандартів державної мови, що містить рекомендацію розглянути перейменування Запоріжжя і закликав міністра доручити Національній комісії зі стандартів державної мови в найкоротший термін ухвалити нове рішення, яке повністю відповідатиме пункту 11 статті 8 Закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії":

“Рішення Нацкомісії повинно містити перелік обов'язкових для перейменування назв населених пунктів, які не відповідають стандартам державної мови, а також чіткі рекомендації щодо їх перейменування. Аналіз назв населених пунктів, запропонованих до приведення у відповідність до стандартів державної мови, засвідчив як вихід Національної комісії зі стандартів державної мови за межі визначених Законом повноважень, так і відсутність передбачених Законом чітких рекомендацій щодо їх перейменування у більшості випадків. Перелік Нацкомісії містить велику кількість назв населених пунктів, які відповідають стандартам державної мови, а саме: Запоріжжя, Перемога, Зоряне, Мирне, Травневе, Маяк, Молодіжне, Об'єднане тощо. Крім того, у більшості рекомендацій не пропонується правильний варіант назви, а міститься дивне формулювання “обґрунтувати доцільність збереження поточної назви або запропонувати нову назву в установленому законодавством порядку”, що не відповідає вимогам Закону”.

12:54 Міністр оборони України Олексій Резніков Резніков в інтерв'ю "Financial Times" заявив, що деокупація низки сіл впродовж останніх тижнів було "не головною подією" в запланованому наступі: "Коли це станеться, ви всі це побачите... Всі побачать все". Він підтвердив, що основні військові резерви України, включаючи більшість бригад, які нещодавно пройшли навчання на заході і оснащені сучасними танками і бронемашинами НАТО, ще не були задіяні в операції, додавши, що українські війська досягли "певних успіхів", які Генеральний штаб не розголошує, щоб не наражати на небезпеку війська, бо "іноді росіяни не доповідають своєму керівництву про те, що вони втратили певну ділянку або територію. Вони бояться доповідати далі своєму керівництву".

12:41 Контррозвідка СБУ «по гарячих слідах» затримала агента спецслужб РФ, який скоригував російський ракетний удар по кафе у центрі Краматорська 27 червня, повідомив Голова Служби безпеки України Василь Малюк. Встановлено, що затриманим коригувальником удару по Краматорську виявився «розконсервований» агент ГРУ, 27 червня він отримав завдання з’ясувати, чи працює вищезгадане кафе і зафіксувати наявність там відвідувачів. Для виконання ворожої вказівки агент ГРУ здійснив приховану відеозйомку закладу і припаркованих поруч автомобілів. Після цього фігурант переслав відзнятий файл російській воєнній розвідці. Отримавши цю інформацію, російські загарбники здійснили вогневе ураження кафе, в якому перебували люди. За даними слідства, ворожим агентом є мешканець Краматорська, працівник місцевого газотранспортного підприємства. Раніше його дистанційно завербувало російське гру, а під час повномасштабного вторгнення «активували» і визначили завдання зі збору розвідданих про місця базування та переміщення Сил оборони у Слов’янську і Краматорську. Також він мав передавати локації місцевої критичної інфраструктури та об’єктів з масовим скупченням цивільного населення.

12:14 Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт "Про застосування англійської мови в Україні", яким передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Документом пропонується визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою.

12:00 Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів, дефіциту немає, повідомили в Міненерго. Внаслідок обстрілів без світла залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Херсонській, Сумській і Чернігівській областях. Внаслідок технологічних порушень у Дніпропетровській області без світла залишалося понад 5 тисяч споживачів, у Закарпатській – 5 населених пунктів.

Комерційний імпорт і експорт електроенергії минулої доби не відбувався.

11:52 Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді невідкладно змінити дату святкування Різдва в Україні – з 7 січня на 25 грудня, та у зв'язку з цим перенести на тринадцять повних календарних днів дат відзначення Дня Української Державності (св. Володимира: з 28 липня на 15 липня) та Дня захисників і захисниць України (Покрови: з 14 жовтня на 1 жовтня). Щоправда, в Церкві календарна зміна настане з вересня.

11:30 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 117 населених пунктів на території 11 областей України, підтверджено ураження 163 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:19 Станом на 10:30 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 російські кораблі, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

11:02 Президент Литовської Республіки Гітанас Науседа прибув з неанонсованим візитом до Києва, де обговорить із Президентом України порядок денний саміту НАТО, який відбудеться в липні у Вільнюсі, а також питання переговорів України щодо членства в Європейському Союзі, допомоги Литви та Європейського Союзу Україні, а також візьме участь у заході, присвяченому 27-й річниці прийняття Конституції України.

10:50 Кількість загиблих від російського ракетного удару по Краматорську зросла до 9 осіб, повідомив заступник керівника Донецької обласної прокуратури Олександр Бакуменко. Щонайменше 60 людей поранено.

10:28 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Рано-вранці 22 червня 2023 року ЗСУ завдали удару по мостах через Чонгар між Кримським півостровом і окупованою Росією частиною Херсонської області. Ці мости обслуговують один із двох основних шляхів сполучення між Кримом і Херсоном. Маршрут через Чонгар є найпрямішим шляхом від російського кримського логістичного центру Джанкой і Запорізьким напрямом, де Росія зараз обороняється від великого наступу України. Тимчасове закриття маршруту призвело до того, що життєво важливим російським матеріально-технічним конвоям потрібно було принаймні на 50% більше часу, щоб дістатися до фронту альтернативними шляхами. Рапорти показують, що російська влада майже напевно побудувала на заміну понтонний міст протягом 24 годин після нападу; дуже ймовірно, що переправи обмежені лише військовими. Швидкість, з якою був побудований альтернативний перехід, свідчить про те, наскільки цей шлях є життєво важливим для російських військових зусиль в окупованій Україні.

10:04 Генерал Суровікін заздалегідь знав про план Пріґожина почати заколот проти військового керівництва Росії і, можливо, його планування, стверджує The New York Times із посиланням на американських чиновників, знайомих із розвідданими. Крім того, є ознаки, що інші російські генерали також могли підтримати спробу Пріґожина силою змінити керівництво міністерства оборони. Чинні та колишні американські посадовці заявили, що Пріґожин не почав би свого заколоту, якби не вірив, що високопоставлені генерали підтримають його.

09:45 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 227 100 (+930) осіб, танків – 4036 (+0) од., бойових броньованих машин – 7847 (+13) од., артилерійських систем – 4089 (+6) од., РСЗВ – 627 (+1) од., засобів ППО – 387 (+1) од., літаків – 314 (+0) од., гелікоптерів – 308 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3499 (+7) од., крилатих ракет – 1261 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 6774 (+2) од., спеціальної техніки – 563 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

118,1% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

45,2% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

112,9% автомобільної техніки (з них 1,6% за минулий тиждень),

132,7% артилерійських систем (з них 4,8% за минулий тиждень),

56,3% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

34,6% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

27,6% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень).

09:32 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Володимир Путін намагається представити фінансиста "групи Ваґнера" Євгенія Прігожина корупціонером і брехуном, щоб зруйнувати його репутацію серед персоналу "Ваґнера" та в російському суспільстві. Путін риторично відокремлює Прігожина від ПВК "Ваґнера" та навмисно позбавляє Прігожина статусу фінансиста "Ваґнера", щоб підірвати його роль у ПВК "Ваґнера". Прігожин побудував свій особистий бренд на критиці російського військового командування і бюрократів за корупцію і зв'язки із західними країнами, і Путін, ймовірно, намагається зруйнувати популістську привабливість Прігожина, звинувачуючи його в тих же гріхах. Путін, ймовірно, вирішив, що він не може безпосередньо усунути Прігожина, не зробивши його мучеником. Прігожин все ще зберігає певну підтримку в російському суспільстві та російських регулярних військах, і Кремлю потрібно буде переконатися, що ці групи розчаруються в Прігожині, щоб остаточно позбавити його підтримки населення в Росії.

• Розповідь президента Білорусі Лукашенка про його посередництво між Путіним і Прігожиним 24-25 червня разом із промовою Путіна 26 червня свідчить про те, що Путін пообіцяв Лукашенку і Прігожину, що Прігожин і "група Ваґнера" матимуть "гарантії безпеки" в Білорусі. Незрозуміло, чи втримається безпека Прігожина після спроб Путіна знищити репутацію Прігожина, тим більше, що загроза корупційних розслідувань проти Прігожина відкриває можливість нових звинувачень проти нього, які обіцянка Путіна, ймовірно, не покриває. Таким чином, Путін, швидше за все, вирішив знищити репутацію Прігожина і, можливо, позбавити його фінансових ресурсів за злочини, технічно незалежні від збройного повстання, утримуючись від покарання Прігожина безпосередньо за повстання. Лукашенко докладно описав, як він втрутився в конфлікт Путіна і Прігожина таким чином, що - якщо розповідь Лукашенка відповідає дійсності - демонструє, що Лукашенко є політично досвідченим актором, здатним здійснювати вплив у вищих ешелонах російської політики. Вихваляння Лукашенка своєю здатністю маніпулювати владними агентами в найближчому оточенні Путіна є принизливими для Путіна, незалежно від того, правда це чи ні. Той факт, що Путін не оскаржив подачу Лукашенком подій і фактично публічно подякував Лукашенку, є ще більш принизливим.

• Лукашенко, ймовірно, прагне використати "групу Ваґнера" в Білорусі, щоб отримати простір для маневру, збалансовуючи кампанію Кремля з поглинання Білорусі через Союзну державу, і, ймовірно, прагне ретельно контролювати будь-які сили "групи Ваґнера", які просуваються в Білорусь. Лукашенко може спробувати використати групу Ваґнера в Білорусі, щоб зменшити накопичену структурну залежність білоруської армії від російської армії для виконання вищих оперативних функцій, тобто щоб допомогти відновити втрачений потенціал білоруських військових, які білоруські військові переважно делегували російському Західному військовому округу. Розпуск білоруськими військовими свого єдиного сухопутного командування в 2011 році фактично підпорядкував білоруські війська Західному військовому округу.

• Лукашенко також оголосив 27 червня, що Білорусь отримала невизначену кількість російської ядерної зброї напередодні – розвиток подій, який Лукашенко також може використати, щоб збалансувати цю кампанію поглинання Білорусі. 27 червня Лукашенко зазначив, що ніхто не воював з ядерною державою, і натякнув, що Білорусь застосує ядерну зброю, якщо ворожа держава нападе на Білорусь. Цей розвиток подій більш цікавий з огляду на те, як Лукашенко може використати розміщення ядерної зброї в Білорусі, щоб виступити проти Росії, ніж через будь-яку загрозу, яку ядерна зброя в Білорусі становить для НАТО чи України. Лукашенко може використати розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі разом із новою присутністю "групи Ваґнера" в Білорусі, щоб аргументувати те, що Білорусь має новий потенціал для захисту незалежно від Росії, і тому додаткове російське базування в Білорусі є непотрібним. Індикатором цього курсу буде те, чи дозволить Лукашенко більше російських військових навчатися на білоруських полігонах.

• Поточна гра влади Путіна-Лукашенка-Прігожина ще не закінчилася і матиме короткострокові та довгострокові наслідки, які можуть принести користь Україні. Директор Росгвардії Віктор Золотов 27 червня заявив, що Росгвардія отримає важке озброєння і танки. Кремль намагається вирішити проблеми безпеки режиму, які виявились під час збройного повстання Прігожина 24 червня – наприклад, нездатність або небажання російських сил безпеки відбити механізоване наступ на Москву. Передача важкої військової техніки Росгвардії для внутрішньої безпеки зв'яже зброю, яка інакше могла би бути використана в Україні. Міноборони Росії також оголосило 27 червня про підготовку до передачі важкої військової техніки "групи Ваґнера" невизначеним частинам ЗС РФ. Ця передача позбавить сили Ваґнера органічного важкого механізованого обладнання та свідчить про те, що міноборони Росії прагне розпустити раніше окремі підрозділи Ваґнера, атомізувавши бійців "групи Ваґнера" та інтегрувати їх у регулярні російські підрозділи, щоб мінімізувати ризик будь-яких повторних спроб заколоту "Ваґнера". Оголошена передача обладнання ПВК "Ваґнера" ​​підрозділам міноборони також свідчить про те, що ПВК "Ваґнера" ​​навряд чи найближчим часом розгорнеться для посилення лінії фронту в Україні до реорганізації. Залишається незрозумілим, чи буде Міноборони Росії розформовувати загони "Ваґнера" та переводити особовий склад "Ваґнера" до існуючих регулярних частин. Така кардинальна реорганізація була б рівносильною розпуску "групи Ваґнера" в Україні як окремої організаційної одиниці та ліквідувала б унікальну бойову силу, яку "група Ваґнера" розвинула для себе в Україні. Рішення міністерства оборони Росії зберегти окремі підрозділи "Ваґнера" в структурі міністерства оборони створить ризики для стабільності, підпорядкувавши раніше незалежні і надмірно розбещені сили "Ваґнера" високобюрократизованому військовому командуванню міністерства оборони. Окремі підрозділи "Ваґнера", ймовірно, продовжуватимуть становити внутрішню загрозу для Росії через їхнє невдоволення російським військовим командуванням - пріоритнтну причину, через яку підрозділи "Ваґнера" пішли за Прігожиним на збройне повстання.

• Кампанія Кремля, спрямована на знищення репутації Прігожина та, можливо, розпуск військ "групи Ваґнера" в Україні зменшує ймовірність того, що Путін оголосить нову хвилю мобілізації резерву найближчим часом. Російське міноборони буде зайняте підпорядкуванням сил "Ваґнера", якщо багато з них вирішать підписати контракти з міноборони. Путін, який обережно приймає рішення і чітко демонструє стурбованість своїм режимом, також навряд чи загострить російське суспільство вкрай непопулярним оголошенням про мобілізацію після збройного повстання. Реакція Кремля на наслідки збройного заколоту Прігожина вказує на більш вигідні умови для України порівняно з ситуацією до 24 червня.

• Українські війська проводили контрнаступальні операції щонайменше на чотирьох ділянках фронту і, як повідомляється, досягли 27 червня успіхів.

• Президент Росії Владімір Путін визначив основний напрямок контрнаступу українських військ 27 червня, можливо, сигналізуючи про свій власний оборонний пріоритет. Путін заявив, що Україна розглядає оріхівський напрямок на заході Запорізької області як "основний напрямок удару".

• Російські та українські сили продовжували обмежені наземні атаки на північний захід від Сватового та на південь від Кремінної.

• Українські посадовці сигналізують, що українські війська використовують збройне повстання в Росії та з 27 червня активізують контрнаступальні операції в районі Бахмута.

• Українські війська продовжували контрнаступальні дії в районі адміністративної межі Донецької та Запорізької областей.

• Російські мілблогери висловили стурбованість спробами українців просунутися на південь від Херсона.

• Російські офіційні особи, реагуючи на збройний заколот, висловили різні думки щодо майбутнього приватних військових компаній.

• В ООН повідомили, що з початку війни в Україні Росія затримала сотні мирних громадян України.

09:20 Українські війська продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках і мають успіх у наступі на Бахмутському напрямку, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

На Бахмутському напрямку ЗСУ вели наступальні дії у районах населених пунктів Роздолівка, північніше Соледара, південніше Парасковіївки, Залізнянського, Берхівки, Кліщіївки, Курдюмівки.

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

09:14 Вночі протиповітряною обороною Повітряних Сил та інших складових Сил оборони України знищено шість баражуючих боєприпасів «Shahed-136/131», якими російські окупанти атакували з південно-східного напрямку, повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: