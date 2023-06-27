489-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:50 Розпорядник адміністрації президента Білорусі Олександр Лукашенко на церемонії вручення генеральських пагонів кілька разів мимохідь згадав про загрозу дезінтеграції Росії. "Найстрашніше, що якби пішла смута, на Заході миттєво би цим скористалися", – сказав Лукашенко, коментуючи бунт "вагнерівців". "Моя позиція: якщо завалиться Росія, ми опинимося під уламками, всі загинемо", – заявив диктатор.

12:33 ПВК "Вагнер" розпочала підготовку до передачі важкої військової техніки у підрозділи збройних сил Росії, стверджує Міноборони РФ.

12:15 Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець назвав "позасудовою стратою" смерть Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова у Бердянську. "Наразі єдине, що нам відомо, – хлопці загинули. За моїми даними, це була страта і, можливо, після цього було якесь інсценування, щоб виправдати дії російських військовослужбовців", – сказав Лубінець, відповідаючи на запитання про різні версії загибелі підлітків (серед них – перестрілка з росіянами, інсценування смерті після вбивства у СІЗО тощо). Омбудсман вимагає видати тіла хлопців Україні.

11:59 Західні союзники радили Україні не завдавати ударів по Росії під час бунту ПВК "Ваґнер". "Союзники попереджали українців не провокувати ситуацію. Використовуйте можливості [для ведення воєнних дій] на території України, але не втягуйтеся у внутрішні справи і не завдавайте ударів по військових об'єктах всередині Росії", – пише CNN.

11:49 Станом на 10:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 російські кораблі, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

11:38 10% українців далі вважають, що відносини України та Росії мають бути дружніми (без віз та митниць), а 1% – що вони мають об'єднатися в одну державу, і це при 10% тихі, що не визначилися, свідчать дані опитування КМІС 26 травня – 5 червня 2023 року 984 респондентів, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24.02.2022). Серед російськомовних українців ці цифри вдвічі більші – відповідно 18% та 2%, серед тих, що спілкуються українською та російською мовами в рівній мірі – 9% та 2%. В цілому по Україні ситуація практично не змінилася з липня минулого року (відповідно 11%, 1% та 8%), а от у лютому 2013 року про безвізну та безмитну дружбу між Україною та Росії висловлювались 70% українців, за єдину державу – 13% (3% невизначених), в лютому 2022 року – 48% та 5% (3% невизначених).

11:29 У Криму пошкоджено залізничну колію у Кіровському районі. На перегоні Петрове–Владиславівка з рейок зійшов перший вагон вантажного потяга.

11:18 У відповідь на торішнє звернення (травень 2022 року) низки українських медійних організацій і журналістів до Президента Володимира Зеленського та міністра культури й інформаційної політики Олександра Ткаченка щодо участі в ефірі національного телемарафону ведучих, які раніше поширювали проросійську пропаганду (зокрема ішлося про Василя Голованова, Тиграна Мартиросяна, Наталю Влащенко, Тетяну Гончарову, Назара Довгого, Володимира Полуєва, Ганну Степанець та Анастасію Даугуле), міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що питання з присутністю в телемарафоні журналістів із телеканалів, що належали Віктору Медведчуку, вивчалося, і було вирішено залишити їх, оскільки наразі вони працюють, дотримуючись редакційних правил.

11:09 У ФСБ повідомили, що справу про збройний заколот сьогодні припинено, передає російське "РИА Новости".

11:01 Увечері 23 червня державний секретар США Ентоні Блінкен надіслав термінову телеграму до всіх американських посольств з вказівкою не обговорювати бунт Пріґожина в Росії, обмежуючись фразою, що США стежать за ситуацією, пише Axios.

10:44 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Українські повітряно-десантні війська мали невелике просування на схід від села Красногорівка, що поблизу Донецька, яке знаходиться на старій лінії розмежування. Це один із перших випадків після російського вторгнення в лютому 2022 року, коли українські війська, цілком ймовірно, відвоювали територію, окуповану Росією з 2014 року. Нещодавні численні одночасні українські наступи по всьому Донбасу, ймовірно, перенапружили сили "донецької народної республіки" та Чечні, що діють у цій місцевості.

10:34 Бізнес-джет Євґєнія Пріґожина вилетів із Ростова-на-Дону й о 07:40 сів на військовому аеродромі Мачулищі під Мінськом, ще один літак із Санкт-Петербурга прилетів туди о 07:58, повідомив за даними Flight Radar моніторинговий проєкт Беларускі Гаюн.

10:23 Українські військові успішно наступають на декількох напрямках на півдні та сході, продовжуючи ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов:

– на напрямках Новодарівка–Приютне, Новоданилівка–Роботине ЗСУ мали успіх, продовжують вогневе ураження артилерією по виявлених цілях противника;

– на Бахмутському напрямку в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Іванівське, Курдюмівка, Північне Сили оборони ведуть наступальні дії, мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах;

– на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках українські військові продовжують стримувати наступ російських військ.

10:01 Союзники України через послів та МЗС закликали не завдавати ударів по території Росії під час заколоту Пріґожина, щоб "не розгойдувати човен" і не провокувати ситуацію, втягуючись у внутрішні справи Росії, пише CNN із посиланням на неназваного західного посадовця.

09:45 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 226 170 (+590) осіб, танків – 4036 (+5) од., бойових броньованих машин – 7834 (+14) од., артилерійських систем – 4083 (+28) од., РСЗВ – 626 (+2) од., засобів ППО – 386 (+1) од., літаків – 314 (+0) од., гелікоптерів – 308 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3492 (+10) од., крилатих ракет – 1261 (+2) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 6772 (+21) од., спеціальної техніки – 563 (+6) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

118,1% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

45,2% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

112,9% автомобільної техніки (з них 1,8% за минулий тиждень),

132,5% артилерійських систем (з них 5,3% за минулий тиждень),

56,2% РСЗВ (з них 1,0% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

34,6% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень),

27,5% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень).

09:32 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 26 червня президент Росії Путін виступив із промовою, намагаючись переконати якомога більше бійців і лідерів ПВК "Ваґнера" приєднатися до російських військових і продовжувати боротьбу проти України, а також спонукати самовизначитися найбільш лояльних до фінансиста "групи Ваґнера" Євґєнія Пріґожина осіб. Путін заявив, що справжнім ворогом Росії є Україна, диференціював бойовиків "групи Ваґнера" від організаторів збройного повстання, імовірно Пріґожина та лояльних до нього, і запропонував бойовикам три варіанти: бойовики, які прагнуть продовжувати "служити Росії", можуть підписати контракт із міністерством оборони Росії чи іншими російськими спецслужбами, піти у відставку та повернутися додому або поїхати до Білорусі (імовірно, щоб бути з Пріґожиним). Здатність міноборони зберегти якомога більше нинішніх командирів "Ваґнера" під час процесу інтеграції та підпорядкування є, ймовірно, критичною для підтримки боєздатності та морального духу "групи Ваґнера".

• Кремль зазначив, що Росія прагне зберегти сили ПВК "Вагнера" для підтримки своїх операцій в Україні та інших міжнародних операцій.

• У своїй першій заяві після провалу повстання Пріґожин спробував применшити значення свого збройного повстання 26 червня, ймовірно, намагаючись захиститися від звинувачень у спробі державного перевороту проти Путіна.

• Зусилля Пріґожина переконати Путіна у своїй лояльності явно провалилися, оскільки після його заяви Путін охарактеризував збройне повстання як спробу шантажу та засудив його організаторів як зрадників.

• Кремль, ймовірно, намагається дати зрозуміти, що Шойґу поки що збереже свою позицію і що Путін не піддасться на спробу шантажу Пріґожина. Російські джерела, однак, продовжували спекулювати про зміну російського військового командування після збройного повстання Пріґожина. Російські мілблогери почали кампанію з просування губернатора Тульської області Алєксєя Дюміна замість Шойґу на посаді міністра оборони Росії. Інші мілблогери стверджували, що ФСБ в даний час розслідує зв'язок Дюміна з Пріґожиним і повідомленнями про доступ "Ваґнера" до ракетних систем "Панцир". Пов'язаний з Кремлем мілблогер припустив, що Кремль може змінити начальника головного оперативного управління генштабу РФ генерал-полковника Серґєя Рудского, начальника головного управління бойової підготовки ЗС РФ генерал-лейтенанта Івана Бувальцева та начальника головного організаційно-мобілізаційного управління генштабу РФ генерал-полковника Євґєнія Бурдінского, стверджуючи, що Кремль може замінити Бурдінского за його неспроможність звітувати про засуджених у підрозділах «Шторм Z», які потім були завербовані іншими збройними формуваннями, і може замінити Рудского за невиконання харківського оперативного плану з невідомими цілями.

• Майбутнє «групи Ваґнера» неясне – але вона, найімовірніше, не включатиме Євґєнія Пріґожина і, можливо, не продовжить свого існування як окрема чи унітарна одиниця.

• Станом на 26 червня українські війська продовжували контрнаступальні операції й просунулися щонайменше на двох ділянках фронту. Командувач Східного угруповання військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські війська очистили російський плацдарм на каналі Сіверський-Донець – Донбас на бахмутському напрямку, а російські мілблогери стверджували, що українські сили просунулися на південному заході від Бахмута. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, інші українські посадовці та геолокаційні кадри підтвердили, що станом на 26 червня українські війська захопили Рівнопіль біля адмінмежі між Донецькою та Запорізькою областями . Російські джерела також підтвердили, що українські війська продовжували контрнаступальні дії в районі адміністративної межі Донецької та Запорізької областей. Речник Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник Валерій Шершень заявив, що українські сили просунулися на півтора кілометра у невстановленому районі Таврійського (Запорізького) напрямку. Маляр заявила, що з початку українського контрнаступу українські сили відвоювали 130 квадратних кілометрів території на півдні України. 26 червня міністерство оборони Великої Британії заявило, що російським силам, ймовірно, не вистачає резервів оперативного рівня, які могли б посилити одночасну загрозу з боку України на кількох ділянках фронту за сотні кілометрів одна від одної, переважно в Бахмуті та на півдні України.

• Російські сили здійснили обмежені наземні атаки на північний захід від Сватового та на південь від Кремінної.

• Українські та російські сили продовжували наземні атаки навколо Бахмута. За повідомленнями, станом на 26 червня українські сили просунулися вперед.

• Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на лінії Авдіївка–Донецьк.

• Українські та російські сили продовжували бойові дії в районі адміністративної межі Донецької та Запорізької областей, і станом на 26 червня українські сили досягли успіхів.

• Російські джерела стверджують, що українські сили продовжували обмежені наземні атаки на заході Запорізької області.

• Геолокаційні кадри підтвердили, що станом на 26 червня українські війська утримують позиції біля Антонівського мосту на східному (лівому) березі Херсонської області.

• Держдума Росії ухвалила закон, який забороняє приватним військовим компаніям вербувати ув'язнених.

09:13 Попри інформацію про розміщення на території Запорізької АЕС вибухівки, США на нинішньому етапі не вважають «неминучою» загрозу її підриву російськими військами, однак дуже уважно стежать за цим, – охарактеризував ситуацію представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: