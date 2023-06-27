Латвія припинила видавати візи росіянам.

Латвійське МЗС пояснило це «непрогнозованими внутрішньополітичними подіями» в Росії.

З понеділка, 26 червня, дипломатичні представництва Латвії за кордоном припиняють приймати документи від російських громадян на отримання віз усіх зразків «у зв'язку з непрогнозованими внутрішньополітичними подіями в Росії». Про це повідомив інформаційний портал Delfi. Заявки, подані до 25 червня, будуть розглянуті у звичайному порядку.

Міністр закордонних справ Латвії Едґарс Рінкевичс (Edgars Rinkēvičs) розповів у Twitter, що таке рішення було ухвалене в суботу, 24 червня, на тлі заколоту, влаштованого в Росії приватною військовою компанією «Ваґнер» на чолі з Євгеном Прігожиним та «подальших дій підконтрольних йому формувань». «Латвія не розглядатиме заявки на візи від росіян, які полишають Росію через останні події», – зазначив латвійський міністр.

Щодо тих віз, які Латвія видає росіянам, котрі вже перебувають на території Латвії, наразі питання вирішується. Проте ними вже займається Міністерство внутрішніх справ.

«Які б не були сценарії розвитку в Росії, нам треба розуміти, що ситуація там складна, ми маємо бути пильними», – зазначив Едґарс Рінкевичс в ефері Латвійського телебачення.