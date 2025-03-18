Чотири країни НАТО планують відмовитися від заборони на протипіхотні міни.

Міністри оборони Польщі, Латвії, Литви й Естонії виступили зі спільною заявою, де вказали на зростання загроз з боку Росії і Білорусі.

 

 

Польща, Литва, Латвія та Естонія, які є членами НАТО, планують незабаром вийти з Оттавської конвенції 1997 року, яка забороняє використання протипіхотних мін. Про це повідомляє інформаційний портал Delfi. Причиною такого кроку є військова загроза з боку Росії.

 

Міністри оборони Польщі, Латвії, Литви й Естонії рекомендували владам своїх країн вийти з Конвенції. Про це йдеться у спільній заяві голів військових відомств цих держав. У документі наголошується, що ситуація з безпекою в регіоні «суттєво погіршилася», а військові загрози для країн НАТО, які межують з Росією та Білоруссю, «значно зросли».

 

«Ми вважаємо, що за нинішніх умов безпеки дуже важливо надати нашим силам оборони гнучкість і надати свободу вибору щодо можливого використання нових систем озброєнь та рішень для зміцнення оборони вразливого східного флангу Альянсу», – заявили міністри. При цьому вони зазначили, що незважаючи на пропозицію вийти з конвенції, країни збережуть відданість міжнародному гуманітарному праву.

 

«Планований вихід із Оттавського договору потрібен, щоб забезпечити ефективний захист кордонів Балтійського реґіону. Спільне реґіональне рішення надсилає чіткий сигнал – держави, які межують з Росією, готові вжити всіх можливих заходів для гарантування безпеки своїх громадян», – заявила міністерка оборони Литви Довіле Шакалене (Dovilė Šakalienė).

 

Остаточне рішення про вихід Латвії, Литви, Естонії та Польщі з Оттавської конвенції мають схвалити парламенти цих країн.

 

Найімовірніше, до цієї четвірки незабаром долучиться й Фінляндія. У грудні минулого року фінське керівництво також заявляло, що розглядає можливість виходу з Оттавської конвенції у відповідь на використання Росією протипіхотних мін під час війни в Україні.

 

18.03.2025

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