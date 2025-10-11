Латвія виганяє з країни понад 800 росіян.

Йдеться про громадян Росії, які вчасно не виконали вимогу про набуття статусу довгострокового резидента ЄУ.

 

 

Влада Латвії склала список з 841 громадянина Росії, які повинні виїхати з країни до 13 жовтня. Про це повідомило видання Politico з покликом на Управління з питань громадянства та міґрації Латвії (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde – PMLP). Якщо фігуранти списку не виїдуть добровільно, то їх очікує депортація,

 

Йдеться про громадян Росії, які, мешкаючи у країні, не виконали до 30 червня вимогу про набуття статусу довгострокового резидента ЄУ. Для цього треба було, зокрема, підтвердити володіння латиською мовою на рівні не нижче A2 і пройти перевірку безпеки.

 

Набути статус довгострокового резидента Євроунії були зобов'язані жителі країни, які прийняли громадянство Росії після травня 2003 року, а до цього вони були або громадянами Латвії, або мешкали в країні у статусі негромадян.

 

Нові правила торкнулися близько 30 тисяч росіян. Більшість із них вимоги виконали. Близько 2,6 тисячі людей не стали набувати статусу довгострокового резидента ЄУ і добровільно полишили Латвію.

 

Проте понад 800 громадян Росії не подали вчасно необхідних документів і тепер повинні залишити Латвію, оскільки їхнє перебування в країні стало незаконним.

 

11.10.2025

