У Білорусі почали будувати табори для ПВК «Вагнер».

У Росії відновлюють роботу пункти прийому нових найманців до ПВК «Вагнер».

 

 

У Білорусі розпочалося будівництво таборів для розміщення найманців ПВК «Вагнер». Про це повідомило видання «Вёрстка». Один з таборів розташується поряд із містом Осиповичі Могильовської області. Він розрахований на вісім тисяч бійців. Загалом таборів буде кілька, точна цифра не повідомляється.

 

У лісництві Могильовської області «Вёрстці» підтвердили будівництво табору на території 24 тисячі квадратних метрів та уточнили, що намети мають бути розставлені вже до завтрашнього дня. Осиповичі розташовані за 200 кілометрів від кордону з Україною.

 

Нагадаємо, що після спроби вчинення ПВК «Вагнер» збройного заколоту в Росії 24 червня диктатор Білорусі Олександр Лукашенко провів перемовини з Євгеном Прігожиним. Останній погодився згорнути свій «марш справедливості» та переїхати до Білорусі разом з найманцями.

 

Тим часом в самій Росії відновлюють роботу пункти прийому нових найманців до ПВК «Вагнер». Інформаційна аґенція ТАРС повідомляє, що у понеділок, 26 червня, знову відкрилися такі пункти в Новосибірську та Тюмені. Зняті 24 червня рекламні банери ПВК повернуто на місце. У Санкт-Петербурзі знову розпочав роботу «ЧВК Вагнер Центр».

26.06.2023

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