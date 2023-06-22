У районі пошуків зниклого батискафа Titan виявлено його уламки.

Компанія OceanGate, якій належить батискаф, уже визнала, що всі, хто перебував на облавку, загинули.

 

 

У четвер, 22 червня, в районі пошуків зниклого в Північній Атлантиці батискафа Titan, який возив туристів до затонулого на глибині чотири кілометри океанського суперлайнера «Титанік», виявлено уламки судна. Про це повідомив телеканал CNN з покликом на інформацію берегової охорони США.

 

Уламки виявив підводний дрон Odysseus, який здатен занурюватися на глибину до шести кілометрів і витягувати предмети з дна океану. Дрон було спущено із канадського судна Horizon Arctic, яке прибуло в середу, 21 червня, до місця аварії «Титаніка».

 

Експерти вже встановили, що уламки, знайдені на дні океану, належать зниклому батискафу. Компанія OceanGate, якій належить Titan, вже оприлюднила заяву, в якій визнала, що всі, хто перебував на облавку батискафа, загинули.

 

«Ці люди були справжніми дослідниками, які розділяли особливий дух пригод і глибоку пристрасть до дослідження та захисту Світового океану. Наші серця з цими п’ятьма душами та кожним членом їхніх родин у цей трагічний час. Ми сумуємо про втрату життя та втіхи, яку вони принесли всім, кого знали. Це надзвичайно сумний час для наших відданих співробітників, які виснажені та глибоко сумують через цю втрату», – йдеться у заяві.

 

Нагадаємо, що в понеділок, 19 червня, перестав виходити на зв'язок батискаф Titan, на облавку якого перебувало п’ятеро осіб. Серед них 59-річний британський мільярдер і дослідник Геміш Гардінґ (Hamish Harding). Батискаф прямував до місця кораблетрощі пароплава «Титанік» в Атлантичному океані. Морські служби США та Канади, а також власник підводного човна – компанія OceanGate Expeditions – розгорнули потужну пошукову операцію. Субмарина в разі аварії здатна підтримувати життя всередині апарата протягом 96 годин.

 

Батискаф Titan використовувався для приватних екскурсій. Він вміщував п'ятьох осіб: капітана, науковця-екскурсовода і трьох туристів. Зазвичай експедиції тривають вісім днів, включно зі шляхом до місця катастрофи корабля і назад. Досягши місця трощі «Титаніка», пасажири пересідають у субмарину й оглядають затонулий лайнер. Саме занурення триває приблизно вісім годин. Вартість туру – близько 250 тисяч доларів.

22.06.2023

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