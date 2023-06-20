Біля затонулого «Титаніка» пропала туристична субмарина.

Морські служби США та Канади, а також власник підводного човна розгорнули потужну пошукову операцію.

 

 

Поблизу берегів Канади зник підводний човен Titan, який прямував до місця кораблетрощі пасажирського пароплава «Титанік» в Атлантичному океані. Про це повідомив телеканал CBS News. У субмарині перебувають п'ятеро людей. Серед них 59-річний британський мільярдер і дослідник Геміш Гардінґ (Hamish Harding).

 

Мінісубмарина Titan використовується для приватних екскурсій. Вона вміщує п'ятьох осіб: капітана, науковця-екскурсовода і трьох туристів. Зазвичай експедиції тривають вісім днів, включно зі шляхом до місця катастрофи корабля і назад. Досягши місця трощі «Титаніка», пасажири пересідають у субмарину й оглядають затонулий лайнер. Саме занурення триває приблизно вісім годин. Вартість туру – близько 250 тисяч доларів.

 

У понеділок, 19 червня, субмарина перестала виходити на зв'язок. Морські служби США та Канади, а також власник підводного човна – компанія OceanGate Expeditions – розгорнули потужну пошукову операцію. Відомо, що субмарина в разі аварії здатна підтримувати життя всередині апарата протягом 96 годин. Але наразі невідомо, чи вона все ще під водою, чи спливла на поверхню.

 

Нагадаємо, що океанський суперлайнер «Титанік» затонув під час першого плавання в ніч проти 15 квітня 1912 року після зіткнення з айсбергом у Північній Атлантиці. З понад 2,2 тис. осіб, які перебували на облавку, загинули від 1495 до 1635 людей. Наразі судно лежить на дні Атлантики приблизно за 600 кілометрів від канадського острова Ньюфаундленд на глибині 3800 метрів.

20.06.2023

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