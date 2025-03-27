Біля узбережжя Єгипту затонула субмарина зі 45 росіянами.

Шестеро росіян загинули, ще четверо перебувають у критичному стані.

 

 

Щонайменше шестеро російських туристів загинули в четвер, 27 березня, внаслідок того, що туристичний підводний човен затонув у Червоному морі біля єгипетського міста Хургади. Ще четверо росіян у критичному стані. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Загалом на облавку субмарини Sindbad перебувало 45 туристів, усі – росіяни.

 

Інформацію про інцидент вже підтвердило генеральне консульство Росії в Хургаді, хоча в повідомленні йдеться лише про чотирьох загиблих. «27 березня близько 10:00 на відстані 1 км від берега сталася аварія прогулянкового батискафу "Сіндбад", що належить однойменному готелю. Батискаф здійснював регулярну підводну екскурсію з оглядом коралового рифу. Крім членів екіпажу на борту перебувало 45 туристів, у тому числі неповнолітні. Чотири особи загинули. Доля кількох туристів з'ясовується», – йдеться у повідомленні.

 

Як зазначили у дипмісії, всі російські туристи подорожували лінією туроператора «Библио-Глобус». Більшість тих, хто перебував на облавку, врятовано і доставлено до готелів і лікарень Хургади.

 

Sindbad вже кілька років організовує туристичні поїздки в районі Хургади. Компанія стверджує, що володіє двома із 14 прогулянкових підводних човнів у світі.

 

Компанія дозволяє туристам подорожувати на глибині 25 метрів, щоб дослідити «500 метрів коралового рифу та його морських мешканців».

 

27.03.2025

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