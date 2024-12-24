У Середземному морі затонув російський танкер.

Судно, ймовірно, мало взяти участь у евакуації російської військової бази в Сирії.

У ніч на вівторок, 24 грудня, російський суховантажний танкер Ursa Major затонув у міжнародних водах Середземного моря. Внаслідок кораблетрощі двоє російських моряків зникли безвісти, 14 росіян, які перебували на облавку, врятовано, рятувальники доставили їх у порт Картахени. Про це повідомила іспанська газета El Pais.

Інформацію офіційно підтвердив департамент ситуаційно-кризового центру МЗС РФ, зазначивши, що причиною аварії став вибух у машинному відсіку. Після вибуху судно ввійшло в крен.

За даними вебсайту відстеження морського транспорту LSEG, судно вийшло з російського міста Санкт-Петербург 11 грудня, востаннє його було виявлено о 23:04 у понеділок між берегами Іспанії й Алжиру. Покидаючи Санкт-Петербург, судно задекларувало, що прямує до іншого російського порту, Владивостока, на крайньому сході Росії, куди, як вказують дані сервісу Vessel Finder, воно має прибути 22 січня. Туди, за даними компанії «Оборонлогистика», танкер мав доставити портові крани вагою 380 тонн кожен.

Проте за твердженням експертів, які коментували інцидент, танкер, найімовірніше, мав взяти участь у евакуації російської військової бази в Сирії. Тож справжньою метою судна був сирійський порт Тартус. І на облавку корабля містилися не задекларовані портові крани, а порожні контейнери.