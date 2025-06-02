Велика Британія посилює свій флот субмарин.

Це відбувається в рамках перегляду оборонної політики та збільшення військових витрат на тлі посилення російської загрози.

Уряд Великої Британії переглядає оборонну політику країни та публікує новий Стратегічний оборонний огляд, який містить плани значного збільшення оборонних витрат та будівництва нової військової техніки. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

Зокрема, Лондон має намір найближчими роками збільшити кількість атомних підводних човнів у своєму флоті. Таким чином Об’єднане Королівство планує підготуватися до сучасного ведення війни і бути в змозі «протистояти аґресії Росії», ідеться в пресрелізі британського військового відомства.

У ньому уточнюється, що Лондон планує побудувати до 12 підводних човнів нового покоління. Вони працюватимуть на атомних двигунах, проте нестимуть звичайне, неядерне озброєння. Очікується, що з кінця 2030-х років ці субмарини прийдуть на зміну нинішнім семи, які перебувають на озброєнні британського підводного флоту.

Варто уточнити, що Велика Британія наразі диспонує ударними підводними човнами класу Astute, які мають атомні двигуни й озброєні неядерними торпедами та ракетами. Крім захисту морських оперативних груп та збору розвідданих, вони захищають підводні човни класу Vanguard, що несуть ядерні ракети Trident. Для них теж розробляють нові боєголовки, що коштуватиме 15 млрд фунтів. Нові ж субмарини поряд з підводними човнами з ядерним озброєнням, як заявив британський прем'єр-міністр Кір Стармер, «гарантуватимуть безпеку Великої Британії та НАТО на десятиліття вперед».

Нові підводні човни будуть розроблені спільно Великою Британією, США та Австралією в рамках програми партнерства у сфері безпеки AUKUS. При цьому буде також перевірено, якою мірою британські збройні сили можуть бути приведені в стан «готовності до війни».

Окрім того, міністерство оборони Великої Британії оголосило про намір збільшити інвестування у виробництво снарядів. Так, на будівництво щонайменше шести оборонних заводів для цих цілей планується витратити 1,5 млрд фунтів стерлінгів. Крім того, за планом британського міноборони, ЗС країни мають отримати в розпорядження більше далекобійних озброєнь.

«Вторгнення Росії в Україну з порушенням міжнародного права наочно засвідчило, що збройні сили сильні лише настільки, наскільки сильна промисловість, що стоїть за ними», – заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. За його словами, зміцнення оборонної промисловості має стримувати супротивників і робити країну безпечнішою та сильнішою.