Мільярдера Блумера так і не змогли знайти після кораблетрощі.

Супер'яхта Bayesian затонула біля берегів Сицилії.

 

 

Голову ради директорів компанії Morgan Stanley International, мільярдера Джонатана Блумера (Jonathan Bloomer) наразі так і не вдалося знайти після кораблетрощі. Про це повідомила газета La Stampa з покликом на слова керівника Управління цивільної оборони Сицилії Сальваторе Кочіну (Salvatore Cocina). Супер'яхта Bayesian затонула біля берегів Сицилії, Джонатан Блумер був серед пасажирів. Наразі його вважають зниклим безвісти.

 

Аварія яхти Bayesian сталася у понеділок, 19 серпня. Судно стало жертвою торнадо. Воно затонуло приблизно за 800 м від берега і перебуває зараз на глибині 49 м.

 

На облавку яхти перебувало 22 особи – 12 пасажирів, громадян Великої Британії, Нової Зеландії, Шрі-Ланки та Ірландії, та 10 членів екіпажу.

 

Першими на допомогу потерпілим прийшли члени екіпажу вітрильника під прапором Нідерландів. Вони підняли на борт корабля 15 людей, у тому числі однорічну дитину.

 

                                 Джонатан Блумер

 

Точно відомо, що одна людина загинула – це корабельний кухар, уродженець Канади, його тіло знайшли на березі. Шість осіб вважають зниклими безвісти. Серед них, крім Джонатана Блумера, власник яхти 59-річний магнат і засновник IT-компанії Autonomy Майкл Лінч (Mike Lynch), його 18-річна донька Ганна (Hannah Lynch) та юрист фірми Clifford Chance Кріс Морвільйо (Chris Morvillo).

 

Як повідомив Сальваторе Кочіна, водолази, що спустилися до затонулого судна, «крізь ілюмінатори побачили мертві тіла». За повідомленням агентства ANSA, частина пасажирів, найімовірніше, не встигла вибратися з кают під час інциденту.

20.08.2024

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