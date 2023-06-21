Представники країн ЄУ погодили 11-й пакет антиросійських санкцій.

Пакет охоплює заходи, спрямовані на боротьбу з обходом санкцій.

Постійні представники держав – членів Європейської Унії у середу, 21 червня, погодили черговий пакет санкцій щодо Росії. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на заяву представників Швеції, яка наразі головує в Раді ЄУ.

«Сьогодні амбасадори ЄУ досягли згоди щодо 11-го пакету санкцій проти Росії. Пакет охоплює заходи, спрямовані на боротьбу з обходом санкцій», – йдеться у повідомленні шведського представництва у Twitter. Крім того, пакет передбачає включення до санкційних списків нових фізичних осіб.

Згідно зі санкціями, транзит через Росію товарів і технологій, які можуть використовуватися російськими військовиками або допомагати в її обороні та безпеці, буде заборонено. Санкції також дозволять накласти обмеження на продаж чутливих товарів і технологій подвійного призначення країнам, які, евентуально, можуть продати їх у Росію, і розширить список заборонених товарів, які можуть служити російському оборонному сектору.

Також, як зазначає інформаційна аґенція Associated Press з покликом на інформоване джерело, у новому пакеті санкцій пролонґовано блокування дії ліцензій Євроунії на мовлення п'яти російських ЗМІ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала новий пакет санкцій. «Це завдасть додаткового удару по військовій машині Путіна з посиленням експортних обмежень, націлених на організації, які підтримують Кремль. Наш інструмент боротьби з обходом санкцій не дасть Росії отримати в руки підсанкційні товари», – написала вона у Twitter.

З 24 лютого 2022 року Брюссель погодив на рівні Євроунії і запровадив 10 пакетів санкцій проти Росії, обмежувальні заходи торкнулися компаній, банків, частково сектору енергетики. До «чорних списків» потрапили більше тисячі осіб. Ці персональні санкції передбачають заморожування активів особи, проти якої запроваджуються заходи, а також заборону на поїздки до ЄУ.