Представники країн ЄУ погодили 11-й пакет антиросійських санкцій.

Пакет охоплює заходи, спрямовані на боротьбу з обходом санкцій.

 

 

Постійні представники держав – членів Європейської Унії у середу, 21 червня, погодили черговий пакет санкцій щодо Росії. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на заяву представників Швеції, яка наразі головує в Раді ЄУ.

 

«Сьогодні амбасадори ЄУ досягли згоди щодо 11-го пакету санкцій проти Росії. Пакет охоплює заходи, спрямовані на боротьбу з обходом санкцій», – йдеться у повідомленні шведського представництва у Twitter. Крім того, пакет передбачає включення до санкційних списків нових фізичних осіб.

 

Згідно зі санкціями, транзит через Росію товарів і технологій, які можуть використовуватися російськими військовиками або допомагати в її обороні та безпеці, буде заборонено. Санкції також дозволять накласти обмеження на продаж чутливих товарів і технологій подвійного призначення країнам, які, евентуально, можуть продати їх у Росію, і розширить список заборонених товарів, які можуть служити російському оборонному сектору. 

 

Також, як зазначає інформаційна аґенція Associated Press з покликом на інформоване джерело, у новому пакеті санкцій пролонґовано блокування дії ліцензій Євроунії на мовлення п'яти російських ЗМІ.

 

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала новий пакет санкцій. «Це завдасть додаткового удару по військовій машині Путіна з посиленням експортних обмежень, націлених на організації, які підтримують Кремль. Наш інструмент боротьби з обходом санкцій не дасть Росії отримати в руки підсанкційні товари», – написала вона у Twitter.  

 

З 24 лютого 2022 року Брюссель погодив на рівні Євроунії і запровадив 10 пакетів санкцій проти Росії, обмежувальні заходи торкнулися компаній, банків, частково сектору енергетики. До «чорних списків» потрапили більше тисячі осіб. Ці персональні санкції передбачають заморожування активів особи, проти якої запроваджуються заходи, а також заборону на поїздки до ЄУ.

21.06.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Баранчасте руно
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
На поді хати тримали зістрижене руно – виносили на стрих оберемки зістриженої вовни, мов хмари купчасті
20.06.23 | | Дискурси
482-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни безуспішно атакували на Лиманському (Ямполівка, Торське, Григорівка, Спірне, Діброва), Бахмутському (Оріхово-Василівка), Авдіївському (Авдіївка), Мар'їнському (Красногорівка, Мар’їнка, Побєда), Шахтарському (Новомихайлівка) напрямках: за добу 45 бойових зіткнень
20.06.23 | | Україна
Турбулентна стабільність
Юрко ТИМЧУК
Росіяни встоп’ятсоте «ховають» весь Генштаб ЗСУ і керівництво СБУ заодно, українці дружать «леопардами», чорношкірі мирять блідолицих. У небі над степами Донбасу чекають підводний човен
19.06.23 | | Україна
481-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (Новоселівське), Лиманському (Спірне), Бахмутському (Оріхово-Василівка), Авдіївському (Авдіївка) та Мар'їнському (Мар’їнка), Шахтарському (Новомихайлівка, Вугледар) напрямках: за добу 24 бойові зіткнення
19.06.23 | | Україна
480-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (Новоселівське, Берестове), Лиманському (Білогорівка), Бахмутському, Авдіївському (Степове, Авдіївка) та Мар'їнському (Мар’їнка), Шахтарському (Новомихайлівка, Водяне) напрямках: за добу 26 бойових зіткнень
18.06.23 | | Україна
Люди й міста
Марина Горбатюк
Надзвичайно широка географія невеликої за обсягом збірки есеїв «Наш сусід Альберт Гофман», лаконічні описи, багато цитат із творів, листів, щоденників, спогадів сучасників: у центрі уваги Галини Петросаняк – кінець ХІХ, усе ХХ і частина ХХІ століття.
17.06.23 | | Штука
Арка
Іван Банах
«Гіпі сторі’з меґезін» з «Львівського піплзбука»: історія Шарніра і його пошуків методів активного резистансу совдепії.
17.06.23 | | Минуле
«Діамантовий перстень»: деколонізація як воскресіння націй
Олеся Ісаюк
Уся історія є подвійним “шляхом героя”, тобто шляхом випробувань, після якого герой віднаходить себе справжнього й осмислює сенс власного життя
17.06.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.