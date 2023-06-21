Ярослав Качинський повернувся в польський уряд.

Він, як і раніше, куруватиме питання національної безпеки на посаді віцепрем’єра Польщі.

 

 

Голова польської партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський повернувся до кабінету міністрів. Про це повідомило Polskie Radio24. У середу, 21 червня, президент Польщі Анджей Дуда призначив Качинського віцепрем'єром, який куруватиме питання національної безпеки. Кількома годинами раніше Дуда звільнив з посад кількох віцепрем'єрів.

 

«Я хотів би подякувати Ярославові Качинському за його повторну присутність в уряді. Це дозволить посилити безпеки Польщі у військовому сенсі в нинішній надзвичайно складний час, коли біля наших кордонів точиться війна, спричинена російським вторгненням в Україну. Безпека – це найважливіша справа на сьогоднішній час», – сказав президент. Він теж висловив побоювання, що Росія може найближчим часом спробувати втрутитися у виборчий процес в Польщі.

 

У середу зранку, 21 червня, польський президент звільнив з посад віцепрем'єрміністрів главу Міністерства національної оборони Маріуша Блащака (Mariusz Błaszczak), міністра культури та національної спадщини Пьотра Ґлінського (Piotr Gliński) та міністра державного майна Яцека Сасіна (Jacek Sasin). Водночас він залишив їх на вказаних міністерських посадах.

 

Призначаючи Ярослава Качинського, Дуда нагадав, що той уже відповідав в уряді за питання безпеки та був головним автором закону про захист Республіки Польща. Качинський входив до уряду Матеуша Моравєцького на посаді віцепрем'єра у 2020-2022 роках.

 

Яцек Сасін, коментуючи призначення Качинського, зазначив: «Тоді він відповідав лише за підвищення обороноздатності країни, тепер його роль в уряді буде кардинально іншою, ключовою – тепер він координуватиме всю роботу уряду.  Тому то він і залишиться єдиним віцепрем'єром або справжнім віцепрем'єром».

21.06.2023

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