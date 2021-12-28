У Львові встановили пам’ятник-меморіал депортованим із Закерзоння українцям.

У Львові нині, 27 грудня, провели чин освячення пам’ятника-меморіалу депортованим українцям з території Закерзоння у 1944-1951 роках та відслужили панахиду за тими, хто постраждав від злочину депортації.

Пам’ятник встановлено на площі, утвореній на перехрестям вулиць Василя Стуса – Іларіона Свєнціцького – Снопківської, що неподалік від Академії мистецтв та старого корпусу Українського Католицького Університету.

«Цей пам’ятник є символом трагедії, яка спіткала корінних мешканців західних регіонів українського етносу – Лемківщини, Західної Бойківщини, Надсяння, Любачівщини, Холмщини, Південного Підляшшя, яку здійснили комуністичні режими», – каже голова Об’єднання товариств депортованих українців «Закерзоння» Володимир Середа.



9 вересня 1944 року у Любліні було підписано угоду про «евакуацію українського населення з території Польщі до УРСР і польських громадян з УРСР до Польщі». В результаті примусової деукраїнізації українських етнічних територій за так званою «лінією Керзона» (Холмщина, Південне Підляшшя, Надсяння, Лемківщина та Західна Бойківщина), з рідних місць в 1944-1946 роках на схід в УРСР виселили близько півмільйона українців; ще півтори сотні тисяч українців було депортовано в 1947 році в рамках операції «Вісла» за захід і північ ПНР – на так звані ziemie odzyskane («повернуті землі»), у понімецькі воєводства.

Ідею пам’ятника у Львові почали втілювати ще у 2004 році на 60-і роковини початку депортації. На звернення Львівської обласної державної адміністрації Львівська міська рада прийняла ухвалу про спорудження у Львові пам’ятника жертвам депортації, а замовником його спорудження було визначено Об’єднання товариств депортованих українців «Закерзоння». В 2007 році провели конкурс і журі визнало переможцем проєкт полтавського скульптора Сергія Олежка, автора відомих львівських пам’ятників (зокрема, Івану Трушу, Володимиру Івасюку, воякові Швейку, Дровняку Никифорові-Епіфанію)



Конкурсний проект

Львівський пам’ятник-меморіал депортованим українцям не єдиний в Україні. В 2005 р. до 60-річчя депортації українців Закерзоння пам’ятник-меморіал було встановлено на Привокзальній площі в Самборі; проект символізує матір, яка зі своїми трьома дітьми і пожитками йде залізничною штрекою як хресною дорогою, якою пройшли сотні тисяч українців, депортованих комуністичним режимом.

В 2014 році пам'ятник жертвам депортації 1944—1946 років відкрили в Тернополі (у сквері імені митрополита Андрея Шептицького).

На 70-і роковини сумних подій пам'ятник депортованим українцям із Закерзоння (скульптурна композиція скульптора Миколи Гурмака “Без вини покарані…” в образі ангела з опущеними крилами) постав в Сокільниках біля Львова.