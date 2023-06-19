Серед рядків і давніх, і нових

З рукописної збірки поетичних мініатюр з ілюстраціями Леся Квик, що в підготовці до друку у видавництві «Літопис».

*

Не ралом –

мечем поле зоране...

Ніч плаче

падучими зорями.

*

Колись-колись-колись...

Хтось колисав мене до сну

колись, давно колись...

*

Глибокий вир, високий вирій

в моїм селі зійшлися – Вирів.

*

Відшумував зелений шум –

серпнева даль, лелек прощання:

на чорно-білому крилі –

знак чорно-білого мовчання.

*

Листопа́д, листолет, листовій –

за небокрай, за пруг,

за горизонт подій...

*

Самітний мак

жеврі́є на межі:

спогадує – чи мріє?..

*

Жили-були собі –

у часточці своїй,

у тій казковій часточці: собі...

*

Куди сягає зір

і тоне в тиші –

гряда далеких гір:

«Камо грядеши?»

*

Опущені су́ден вітрила –

опущені руки...

Які ж то нестерпно довгі

години розлуки!..

*

«Роз-жа-ло-би-ла-ся-ду-ша...» –

в безмежжі монотонної октави...

*

З Сізіфом мучиться

і камінь круглобокий:

«Та дай же мені, врешті, спокій!»

*

Маєвий ранок понад обрій звівся

в рожево-білій радості дерев.

*

Немов з дна моря, хмари-валуни

ледь-ледь викочує на небо вітер.

*

Ніде нікого тут, ані душі,

на цвинтарі сільськім, –

самі лиш душі...

*

Хребти високих гір

(«За горами гори...») –

застигле у бурю море.

*

Які ж вони прозорі –

серпня дні!..

Які про-зорі й ночі!..

*

«Гей-я, вдармо веслом! –

нехай берег одлунює: гей-я!»

Космос... Зерня́тком-срібло́м

нам моргає Земля наша – Гея...

*

Над плином часу

хилиться верба...

Поза тим плином –

лиш її журба.

*

Білий сніг на Чорногорі,

неба синього намет,

мов крутої хвилі в морі –

віковічний скелі злет.

*

Без диму вже димар, а жаль:

димків пощезла вертикаль...

Маркують часу хід і далі

самотні гір горизонталі.

*

Ледь чутна мжичка –

дотиком до серця,

таки до серця,

а не до лиця...

*

В синє плесо, де плаває

сонця жовток,

задивляються барвами

очі квіток.

*

Свічу-сосну

(іще яріє) –

стинає пагорб:

вечоріє...

*

Холоне часу течія тремка,

на зелень паморозь лягає сива,

останній лист дописує курсивом

листопадова осені рука...

*

У сірім плетиві

і вуличок, і площ

на місто тихо

тихий сіє дощ.

*

Співає стежка на город,

співають – й огірочки

аж у чотири голоси,

бо в чотири́ рядочки.

*

У сум запало

передмістя:

замало стало

місту – місця.

*

Ще трохи сну

солодкого на дні є,

та ніч вичерпується,

блідне, дніє...

*

Червону рису, суму сум,

підводить час на схилі днини,

хто зна, чи завтра щось докине

до того, що пішло на ум.

*

Під парасолею –

піти собі по Львову

тлумачити дощу

гірко-солодку мову...

*

Отак воно жилось:

то вісьта, то гайта...

А що не все вдалось

то най вже там, та най там...

*

Усохлий лист –

поміж листків

із стародруку:

«Так жаль мені

минулих днів» –

без слів, без звуку...

*

Каштанів зелень...

Білі свічі...

Ромашка сонцю

зазирає в вічі.

*

І чара, й слово – по колу:

однаково, хто де сів, –

не просять до круглого столу

любителя гострих кутів.

*

Ведуть дерева край шляху,

свою мелодію шумку:

«Куди б не їхав – там не гайся,

до свого кореня вертайся!»

*

Чорна діра –

це і земні падоли:

нинішнє ні́коли –

то завтрашнє ніко́ли.