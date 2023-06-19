Серед рядків і давніх, і нових

Андрій Содомора

З рукописної збірки поетичних мініатюр з ілюстраціями Леся Квик, що в підготовці до друку у видавництві «Літопис».

 

                                               *

 

Не ралом –

           мечем поле зоране...

                                        Ніч плаче

                                                падучими зорями.              

 

 

                                               *

 

Колись-колись-колись...

                           Хтось колисав мене до сну

                                                        колись, давно колись...

 

 

                                               *

 

Глибокий вир, високий вирій

                           в моїм селі зійшлися – Вирів.

 

 

                                               *

 

Відшумував зелений шум –

             серпнева даль, лелек прощання:

                                         на чорно-білому крилі –

                                                       знак чорно-білого мовчання.

 

                                               *

 

Листопа́д, листолет, листовій –

                                          за небокрай, за пруг,

                                                                      за горизонт подій...

 

                                               *

 

Самітний мак

                          жеврі́є на межі:

                                         спогадує – чи мріє?..

 

                                               *

 

Жили-були собі –

                           у часточці своїй,

                                         у тій казковій часточці: собі...

 

 

                                               *

 

Куди сягає зір

                           і тоне в тиші –

                                                      гряда далеких гір:

                                                                                   «Камо грядеши?»

 

 

                                               *

 

Опущені су́ден вітрила –

                                                   опущені руки...

Які ж то нестерпно довгі

                                                   години розлуки!..

 

 

                                               *

 

«Роз-жа-ло-би-ла-ся-ду-ша...»  –

                                           в безмежжі монотонної октави...

 

 

                                               *

 

З Сізіфом мучиться

             і камінь круглобокий:

                           «Та дай же мені, врешті, спокій!»

 

 

                                               *

 

Маєвий ранок понад обрій звівся

                                                         в рожево-білій радості дерев.

 

 

                                               *

 

Немов з дна моря, хмари-валуни

               ледь-ледь викочує на небо вітер.

 

 

 

                                               *

 

Ніде нікого тут, ані душі,

                              на цвинтарі сільськім, –

                                                                       самі лиш душі...

 

                                               *

 

Хребти високих гір

                             («За горами гори...») –

                                                          застигле у бурю море.

 

 

                                               *

 

Які ж вони прозорі –

                                         серпня дні!.. 

                                                       Які про-зорі й ночі!..

 

 

                                               *

 

«Гей-я, вдармо веслом! –

              нехай берег одлунює: гей-я!»

                            Космос... Зерня́тком-срібло́м

                                          нам моргає Земля наша – Гея...

 

 

                                               *

 

Над плином часу

                            хилиться верба...

                                           Поза тим плином –

                                                                      лиш її журба.                                               

 

                                               *

 

Білий сніг на Чорногорі,

              неба синього намет,

                            мов крутої хвилі в морі –

                                          віковічний скелі злет.

 

 

                                               *

 

Без диму вже димар, а жаль:

               димків пощезла вертикаль...

                             Маркують часу хід і далі

                                          самотні гір горизонталі.

 

                                               *

 

Ледь чутна мжичка –

                дотиком до серця,

                                     таки до серця,

                                                         а не до лиця...

           

 

                                               *

 

В синє плесо, де плаває

                                           сонця жовток,

                                                        задивляються барвами

                                                                                                      очі квіток.

 

                                               *

 

Свічу-сосну

              (іще яріє) –

                          стинає пагорб:

                                                      вечоріє...

 

 

                                               *

 

Холоне часу течія тремка,

             на зелень паморозь лягає сива,

                            останній лист дописує курсивом

                                          листопадова осені рука...

 

 

                                               *

 

У сірім плетиві

             і вуличок, і площ     

                           на місто тихо

                                         тихий сіє дощ.

 

 

                                               *

 

Співає стежка на город,

             співають – й огірочки

                           аж у чотири голоси,

                                         бо в  чотири́ рядочки.

 

 

                                               *

 

У сум запало

                передмістя:

                                 замало стало

                                        місту – місця.

 

 

                                               *

 

Ще трохи сну

            солодкого на дні є,

                       та ніч вичерпується,

                                              блідне, дніє...

 

 

                                               *

 

Червону рису, суму сум,

          підводить час на схилі днини,

                      хто зна, чи завтра щось докине

                                       до того, що пішло на ум.

 

 

                                               *

 

Під парасолею –

          піти собі по Львову

                      тлумачити дощу

                               гірко-солодку мову...

                                              

 

                                              *

 

Отак воно жилось:

           то вісьта, то гайта...

                      А що не все вдалось

                                 то най вже там, та най там...

 

 

                                               *

 

Усохлий лист –

                        поміж листків

                                             із стародруку:

«Так жаль мені

                     минулих днів» –

                                         без слів, без звуку...

 

 

                                               *

 

Каштанів зелень...

                         Білі свічі...

                                 Ромашка сонцю

                                                 зазирає в вічі.

 

 

                                               *

 

І чара, й слово – по колу:

              однаково, хто де сів, –

                   не просять до круглого столу

                                  любителя гострих кутів.

 

 

                                               *

 

Ведуть дерева край шляху,

                     свою мелодію шумку:

                      «Куди б не їхав – там не гайся,

                                      до свого кореня вертайся!»

 

 

                                               *

 

Чорна діра

             це і земні падоли:

                            нинішнє ні́коли –

                                         то завтрашнє ніко́ли.

 

 

 

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