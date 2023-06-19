481-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:25 Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про успіхи на таврійському напрямку. "Сили оборони мають успіхи та помітні просування внаслідок успішних штурмових дій", – прокоментував генерал. Згідно з даними Тарнавського, за добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більш ніж дві роти; знищено та пошкоджено 47 одиниць військової техніки (зокрема, 3 танки, 9 одиниць БМП, 4 самохідні артилерійські установки 2С3 “Акація”, БМ-21 “Град”, зенітний ракетний комплекс “С-300”, зенітний ракетний комплекс “Бук”, РЕБ “Поле-21” etc); знищено 6 місць зберігання боєприпасів.

15:11 На саміті у Вільнюсі Північноатлантичний альянс не оголошуватиме офіційного запрошення Україні на вступ до НАТО, заявив генсек Єнс Столтенберге на брифінгу після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Берліні. З його слів, це питання не планується розглядати ані на самому саміті, ані його не обговорюють під час підготовки до зустрічі.

14:53 Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком перебіг бойових дій, оборонні потреби України й подальшу співпрацю для розширення спроможностей України на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї. Голова держави також заявив про необхідність посилення санкційного тиску на РФ через те, що Росія нарощує виробництво ракет із західних компонентів.

14:31 Державна прикордонна служба передала Службі безпеки України дані про священика УПЦ МП, якого зупинили під час перевірки на в'їзді до Києва. "У мобільному телефоні чоловіка виявили проросійський контент і підписки на Фейсбук-сторінки Путіна та Януковича. Окрім цього, священник здійснював грошові перекази на рахунки у РФ. Відкриті джерела інформації повідомляють, що чоловік закликав до зриву мобілізації до ЗСУ, а у 2015 агітував українців ухилятися від військової служби та дезінформував про Революцію гідності", – поінформували у ДПСУ.

14:10 Українських військовополонених, яких Росія передала Угорщині, продовжують утримувати фактично як бранців, заявив радник Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Іван Ангелін. "Це перший нам відомий випадок про те, що передають наших військовослужбовців. Ми вважаємо, що держава має втрутитися і вжити якихось заходів, і має взагалі зрозуміти, на яких підставах людей передали, і на яких підставах людей приймають інші країни", – заявив Ангелін. З його слів, родичам дозволили побачитися із військовополоненими – проте ці зустрічі лімітовані. "Вони (родичі, – Ред.) приїжджають – на території Угорщини селять в якомусь готелі чи хостелі, потім забирають і везуть в якесь місце, і туди також привозять хлопців. Тобто родичі не відвідують місця утримання, а їх привозять і буквально годину, максимум дві, спілкуються", – пояснив Ангелін.

13:44 Державний секретар США Ентоні Блінкен наприкінці дводенного візиту до Китаю зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпінем. Associated Press пише, що зустріч тривала 35 хвилин. Особистий контакт Блінкена і Сі сприймався як індикатор успішності візиту американського дипломата; про плановану зустріч оголосили буквально за годину.

13:21 Поліція Одещини відкрила кримінальне провадження через стрілянину, зчинену працівником військкомату під час спроби вручити повістки, на ринку міста Рені на Одещині. Попередньо правоохоронці встановили, що між двома представниками районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки й місцевим мешканцем виник конфлікт – під час перепалки один із представників органу військового управління здійснив постріл зі стартового пістолета. Законопорушення кваліфікували як хуліганство.

13:00 Станом на 19 червня в Україну з Росії вдалося повернути 373 дитини, повідомила уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук. Україна має точні дані про 19 499 дітей, депортованих і примусово вивезених росіянами. Водночас, загальна кількість оцінюється у 200-300 тисяч неповнолітніх.

12:39 Сили спеціальних операцій ЗСУ опублікували відео штурму окопу росіян на південному напрямку, під час котрого вдалося знищити 10 окупантів. "Під час виконання завдання оператори морського центру спеціального призначення змогли зайти в тил до ворога. Бойова група воїнів ССО застала противника зненацька. Оговтавшись від несподіванки, деякі солдати противника намагалися чинити опір. Але, як видно по відео, знятому одним із наших воїнів – дарма", – прокоментували у ССО.

12:11 У Миколаївській області вода відступила, на території регіону із підтоплених повінню 375 будинків не залишилося жодного підтопленого, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону.

12:07 У Сімферополі вибухнув автомобіль із Володимиром Епіфановим, помічником при "віцепрем’єрі" окупаційної адміністрації Запорізької області. Телеграм-канал "Кримський вітер" зазначає, що в машині вибухнув газовий балон, але водночас додає: "Кримські партизани не дрімають".

11:43 Портал DeepState опублікував відео українських вояків із державним прапором зі звільненого села П'ятихатки на запорізькому напрямку. Зазначається, що поселення звільнено силами 128-ї ОГШБр та 2 ОСБ ЗСУ.

11:30 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 149 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 102 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, загинуло 3 цивільні особи та 8 поранено, кількість жертв уточнюється.

11:16 Електроенергії, яку виробили українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів, дефіциту немає, повідомили в Міненерго. Внаслідок щільних обстрілів без світла залишилися понад 24 тисячі споживачів у Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Донецькій областях, зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури в Донецькій та Херсонській областях, через попередні обстріли залишається без світла частина споживачів у Чернігівській області. Через технологічні порушення знеструмлювали споживачів у Київській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу становив 2536 МВт·год. Експорт відсутній.

10:56 Рівень води в Каховському водосховищі може бути нижчим 7 метрів, повідомили в Укргідроенерго за результатами вивчення фото та відеоматеріалів з БПЛА. Укргідроенерго та проєктний інститут працюють над розробкою проєкту зведення перемички (перекриття) Каховського водосховища після деокупації.

10:33 Вік постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, становить від 4 до 85 років, встановив Офіс генерального прокурора, повідомив омбудсман Дмитро Лубінець: "Для воєнних злочинців не існує ні статевих, ні вікових обмежень. Росія вчиняє геноцид українського народу, однією з ознак якого є саме вжиття заходів, спрямованих на запобігання народженню всередині групи через вчинення сексуального насильства. Російська Федерація використовує сексуальне насильство на українській землі як тактику геноцидної війни".

10:05 Росія відхилила запит на доступ ООН до затопленої внаслідок підриву Каховської ГЕС частини Херсонщини, тимчасово окупованої нею, заявила координатор гуманітарних питань в Україні щодо гуманітарного доступу до окупованих Росією територій Деніз Браун.

09:57 Після заяви Верховної Ради України про невідкладність заходів з очищення судової влади готується засідання Ради національної безпеки й оборони і буде дуже сильний і потужний меседж від РНБО щодо того, як реально реформувати й очистити судову владу, анонсував Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

09:52 Усі ЗРК Patriot в Україні – у робочому стані, запевнив в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат: "І найкращий тому доказ: 16 червня знищено на підступах до столиці "Кинджали", а крім Patriot, ніхто зараз не може це робити".

09:45 Станом на 08:00 вода на р. Дніпро у створі поста «Херсон» знаходиться на рівні +0,49 м (вчора була +0,70 м), повідомили в ДСНС. Підтопленими залишаються 5 населених пунктів на правому березі Дніпра та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території.

09:41 Сьогодні зранку в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 7 російських кораблів, серед яких один підводний носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 4 ракети, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

09:38 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

За останні десять днів Росія, ймовірно, почала передислокацію підрозділів Дніпровського угруповання військ зі східного берега Дніпра для посилення Запорізького та Бахмутського напрямків. Потенційно це стосується кількох тисяч військовослужбовців 49-ї армії, в тім числі її 34-ї окремої моторизованої бригади, а також підрозділи повітряно-десантних військ і морської піхоти. Передислокація Дніпровського угруповання військ, ймовірно, відображає думку Росії про те, що велика українська атака через Дніпро тепер, після руйнування Каховської дамби та викликаної в результаті повені, є менш імовірною.

09:26 Підсумок минулого тижня на фронті від заступниці міністра оборони Ганна Маляр:

• На сході ворог докладав чимало зусиль, щоб зупинити просування наших військ на Бахмутському напрямку. Перекинув туди додаткові підрозділи та збільшив кількість обстрілів. Загальна інтенсивність боїв на цьому напрямку минулого тижня знизилась, водночас тривали бої – відбулось 41 боєзіткнення та наші війська просунулися в глибину противника на декількох ділянках.

• Ворог продовжував минулого тижня наступати на Лимано-Купʼянському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Жодного метра землі на цих напрямках ми не втратили завдяки професійності та мужності наших бійців. За минулий тиждень на сході противник здійснив більш ніж 5800 обстрілів та використав 277 022 боєприпаси.

• На півдні протягом минулого тижня відбувався наступ на декількох напрямках. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом тижня виконали 10 125 вогневих завдань. У ході двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках за вказаний період підрозділами ОСУВ “Таврія” було звільнено 8 населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки. В цілому підрозділи на таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км. Звільнена на півдні площа становить 113 км². Активна робота Сил оборони таврійського напрямку триває.

• За минулий тиждень ворог зазнав суттєвих втрат. Зокрема, минулого тижня втрати противника на всіх напрямках становили більше 4600 вбитих та поранених, крім того, нашими оборонцями було взято в полон більше 80 бійців агресора. Також нашими силами оборони було знищено більше 400 одиниць ворожої техніки та озброєння, серед яких – вертольоти, танки, гаубиці, протитанковий ракетний комплекс та багато іншого.

09:17 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська 18 червня продовжували контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох ділянках фронту та здобули обмежені територіальні успіхи. Геолокаційні кадри показують, що українські війська здійснили обмежене просування в межах 30 км на південь від Кремінної. Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що за останні два тижні українські сили просунулися більш ніж на кілометр на північ від Авдіївки на лінії фронту біля Донецька. Російські джерела стверджували, що українські війська проводили контрнаступальні операції на південь, південний захід і південний схід від Великої Новосілки на адміністративній межі між Донецькою та Запорізькою областями та здійснили деякі локальні наступи. Українські війська продовжували контрнаступальні операції на заході Запорізької області, а геолокаційні кадри показують, що українські війська увійшли в західну частину П’ятихаток (41 км на південний схід від міста Запоріжжя), на південний захід від Оріхова. Речник українського Таврійського угруповання військ заявив, що російські війська продовжують контратаку на заході Донецької та Запорізької областей, а українські війська мають «багато роботи». Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російські війська продовжують перекидати особовий склад і важку військову техніку з Нової Каховки та Каховки на сході Херсонської області на лінію фронту в Запорізькій області через Мелітополь.

• Можливо, українські війська тимчасово призупиняють контрнаступальні дії, щоб переглянути свою тактику майбутніх операцій. Керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг 16 червня заявив, що, за його оцінками, «протягом наступних семи днів ми не побачимо наступу». The Wall Street Journal також повідомила 17 червня, що українські сили «здебільшого призупинили просування останніми днями», оскільки українське командування переглядає тактику . Оперативні паузи є звичайною рисою великих наступальних заходів, і ця пауза не означає закінчення контрнаступу України.

• Інтерв’ю Wall Street Journal із російськими військовополоненими вказує на те, що у російських підрозділів на лінії фронту залишаються серйозні проблеми з моральним духом та командуванням, а також на те, що Росія продовжує використовувати «загороджувальні сили» для розстрілу солдатів, які відступають.

• Комісар ЄС із питань внутрішнього ринку Террі Бретон 18 червня заявив, що ЄС прискорює поставки зброї в Україну.

• Повідомляється, що президент Росії Путін підтримав пропозицію окремих російських мілблогерів створити робочу групу адміністрації президента, ймовірно, з метою інтеграції відомих мілблогерів у прокремлівський інформаційний простір.

• Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північ від Сватового та на південь від Кремінної.

• Російські й українські сили здійснили обмежені наземні атаки навколо Бахмута та вздовж лінії Авдіївка–Донецьк.

• Українські війська продовжували контрнаступальні дії на адміністративній межі на заході Донецької та сході Запорізької областей.

• Російські джерела стверджують, що російські війська продовжують відбивати контрнаступальну операцію України на заході Запорізької області.

• Деякі російські ультранаціоналістичні діячі стурбовані тим, що спроби міноборони Росії формалізувати добровольчі формування призведуть до зміни командування та погіршать боєздатність.

• Російські окупаційні чиновники продовжують надавати пріоритет медичному лікуванню російських військових в окупованому Маріуполі, що, як повідомляється, значно підвищує рівень смертності серед цивільного населення в місті.

09:08 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 220 450 (+630) осіб, танків – 3989 (+5) од., бойових броньованих машин – 7735 (+6) од., артилерійських систем – 3865 (+18) од., РСЗВ – 610 (+0) од., засобів ППО – 370 (+6) од., літаків – 314 (+0) од., гелікоптерів – 305 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3393 (+12) од., крилатих ракет – 1211 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 6613 (+42) од., спеціальної техніки – 526 (+4) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

116,7% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),

44,6% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

110,2% автомобільної техніки (з них 2,3% за минулий тиждень),

125,4% артилерійських систем (з них 3,2% за минулий тиждень),

54,8% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

34,2% гелікоптерів (з них 0,6% за минулий тиждень),

26,4% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень).

08:55 Вночі росіяни на південному та східному напрямках завдали удару:

з підводного човна у Чорному морі чотирма крилатими ракетами «Калібр» та

зі східного узбережжя Азовського моря – чотирма ударними дронами іранського виробництва типу «Shahed».

Усі вісім повітряних цілей знищено нашою протиповітряною обороною.

08:49 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: