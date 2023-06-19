Лондон планує зберегти санкції, допоки Росія не виплатить репарацій Україні.

Уряд Великої Британії підготував відповідний законопроєкт.

 

                            Джеймс Клеверлі

 

Уряд Великої Британії підготував законопроєкт, згідно з яким санкції щодо Росії збережуться доти, допоки Москва не виплатить усі відшкодування й репарації Україні. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на слова британського міністра закордонних справ Джеймса Клеверлі (James Cleverly).

 

Міністр заявив, що потреби України у відбудові будуть «величезними». За підрахунками Світового банку, ООН, Європейської комісії та Києва, вартість реконструкції та відновлення в Україні наразі оцінюють у понад 400 мільярдів доларів. «Велика Британія готова використовувати санкції, щоб за рахунок Росії гарантувати відновлення країни, на яку та так безрозсудно напала», – зазначив Клеверлі.

 

Британський уряд також заявив, що буде створено новий шлях для передачі заморожених активів на відновлення України. Новий закон дозволить особам з британського санкційного списку пом’якшити собі покарання, жертвуючи свої заморожені активи на відновлення України.

 

З моменту вторгнення в Україну минулого року Об’єднане Королівство заморозило понад 18 мільярдів фунтів стерлінгів (23 мільярди доларів) активів і запровадило санкції проти понад 1550 росіян, включно з Романом Абрамовичем, колишнім власником футбольного клубу Chelsea.

19.06.2023

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