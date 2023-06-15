Китаю пророкують лідерство з відтоку мільйонерів 2023 року.

Лідером припливу мільйонерів, як очікується, стане Австралія.

Цьогоріч Китай через міґрацію знову втратить найбільшу кількість доларових мільйонерів порівняно з іншими країнами. Про це повідомив телеканал CNBC з покликом на дослідження консалтингової компанії Henley & Partners. За її даними, у 2022 році з КНР мігрували 10,8 тисячі заможних людей, очікується, що 2023 року країну покинуть ще 13,5 тисячі багатіїв.

Така ситуація виникла не через пандемію COVID-19, вона почалася значно раніше. «За останні десять років Китай зазнав найбільшого відпливу мільйонерів, що призвело до уповільнення загального зростання добробуту в країні. Економіка Китаю сильно зростала з 2000 до 2017 року, але з того часу зростання добробуту та кількості мільйонерів у країні було незначним», – заявив керівник відділу досліджень ґлобальної аналітичної компанії New World Wealth Ендрю Амойлс (Andrew Amoils), який брав участь у складанні звіту.

На друге місце з відтоку мільйонерів Henley & Partners ставить Індію. Очікується, що цього року країну покинуть 6,5 тисяч мільйонерів порівняно з 7,5 тисяч у 2022 році. Проте експерти вважають, що це не повинно викликати занепокоєння, оскільки «Індія продукує набагато більше нових мільйонерів, ніж втрачає через міґрацію».

А от лідером припливу мільйонерів, як очікується, стане Австралія (+5,2 тисячі), яка обжене ОАЕ (+4,5 тисячі). У топ-10 за привабливістю входять, зокрема, США (+2,1 тисяч), Швейцарія (+1,8 тисяч) і Канада (+1,6 тисяч).